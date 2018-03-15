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15 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Çiftlik Bank için uyarmıştık

Mustafa Sait ÖNAL
15 Mart 2018, Perşembe
Çiftlik Bank tartışması büyüyor (03.12.2017) yazım yayınlandığı gün, yazı gece 12’den sonra okuyucuyla buluşur buluşmaz, geceden sabaha ve ilerleyen günlerde bir çok yorumun hedefine oturmuştu.

Portala gelen 27 yorumdan sadece 1 tanesi yayınlanabildi. Geri kalan 26 yorum ya hakaret ya da tehdit muhtevalıydı. Hâl bu olunca elbette filtreden geçmiyor. 

Twitter üzerinden yazıyı paylaştığımda orada da açıktan hakaret etmeye başladılar. Tek bir elden çıkmış gibi, planlı bir şekilde yorum yapanların kim olduğunu tabiki bilmiyoruz... Ya da biliyoruz. Aynı zamanda bir çok e-mail de aldım bugüne dek. Bir kısmı savcılıkta görüşürüz diyordu, bir kısmı kendince benim yanıldığımı ispatlamaya çalışıyordu. Bir güruh da gazeteciliğime küfrediyordu. Bir kısmı da rekabetçi diğer oyunlardan (dolandırıcılardan) para alarak o yazıyı yazdığımı iddia ediyordu.

O zaman onlara cevap vermemiştik. Verememiştik, zira birçoğunun kimlikleri gerçek kimlik ve adresleri gerçek değildi. Şimdi Çiftlik Bank çöktü, burada bana söz hakkı düştü.

O günden bu güne birçok bakanlık olayı soruşturdu. Milletvekilleri bu oluşum hakkında şüphelerini dile getirdi. En önemli gelişme de Çiftlik Bank’ın 25 yaşındaki CEO’su Mehmet Aydın’ın hisselerini devredip sırra kadem basması oldu.

Bir grup avukatın kâr amacı gütmeden hazırladığı analizlerin bulunduğu blogda da (ciftlikbankgercekleri.com) detaylı ve ciddî sorgulamalar mevcut. Milletin varını yoğunu buraya yatırmaması için bas bas bağırdılar.

Şimdi parasını alamayan yatırımcılar tesisleri mi basmaz, bayileri mi yıkmaz? Geçmiş olsun. Her şey için çok geç. Bir çok uyaran kimse varken, hakaret mesajları yağdıracağınıza, ne dediklerini bir dinleseydiniz.

Kendisinin yatırımcı olduğunu iddia ederek hakaret muhtevalı mesajlar atanlara da cevap vermeden geçmeyelim: Tebrik ederim, sağım tesislerini ilk ziyaret eden sizler oldunuz.

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