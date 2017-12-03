Çiftlik Bank tartışması büyüyor

Gün geçmiyor ki insanlar para kazanmak için bir girişimde bulunmasın.

Devir öyle bir devir oldu ki bazı girişimciler işin etik kısmını umursamadan sadece ceplerini doldurmaya bakıyor. Son günlerde Türkiye’de “Çiftlik Bank” isimli ilginç bir girişim tartışma altında. Öyleki tartışmalara Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na kadar uzadı. Girişim inceleme altına alındı.

Çiftlik Bank, bilhassa yeni neslin hayallerini süsleyen “internetten para kazanma” felsefesiyle yola çıkılmış bir girişim temelinde. Kim istemez oturduğu yerden cebini doldurmayı?! Bir hesap oluşturuyorsunuz internetten tavuklar, inekler, arılar satın alıyorsunuz ve sistem onların gerçek ürünlerinden gerçek para kazandığınızı iddia ediyor.

SPK’nın açıklamasına göre sistem düpedüz dolandırıcılık. Bu açıklamaya göre Çiftlik Bank, “Ponzi Oyunu” adı verilen bir dolandırıcılık sistemine dayanıyor. Yani en basit tanımıyla sisteme parasıyla her yeni giren üye önceki üyelere parasını yatırmış oluyor. SPK’nın tesbitine göre bu durumda ortada hiçbir ticarî faaliyet yok. Yani sistem son kullanıcı yatırım yapana kadar çalışacak daha sonra nakit girdisi olmadığı için patlayacak.

Kaldı ki bir çok şikâyete göre kullanıcılar sistem üzerinde kazandığı parayı çekemiyorlar. Sistem görünürde para çekmeye izin veriyor. Ancak bir çok kullanıcının şikâyetine göre tam para çekme işlemine geçildiğinde sistem kilitleniyor, web sitesi hata veriyor. Hatta bir şikâyette iş daha da öteye taşınmış. Kullanıcı şikâyetinde, sistem kilitlendiği sırada Çiftlik Bank tarafından paranın hesabına geçtiği bildirimini aldığını söylüyor, ancak parası ne sistem üzerinde kalmış ne de hesabına geçmiş. Yani para kaybolmuş! SPK’nın açıklamasıyla olayı değerlendirdiğimizde biriken şikâyetlerin spekülasyon oluşturmak için olmadığı daha kuvvetli ihtimal.

Bir başka problem ise para talebiyle ilgili konularda müşteri hizmetlerinin çalışmadığı yönündeki şikâyetler. Kullanıcılar para yatırma veya oyun içinde işlem yapma konusunda yeterli müşteri hizmeti alabildiklerini söylerken iş para çekmeye gelince muhatap bulamadıklarını söylüyor. Bir kullanıcı elindeki görüşme kayıtlarını paylaşmış. “Mağduriyetim giderilecek mi?” şeklinde yönelttiği bir soru üzerine kullanıcı engellenmiş. Bir sonraki mesajları Facebook üzerindeki müşteri temsilcisine asla ulaşmıyor.

Konu şu anda SPK’nın yetkileri dışına çıktığı için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından araştırılıyor. Araştırma sonucunda bir anda ünlü hale gelen sistem aynı hızıyla dijital çöplüğe dönüşebilir. Bu olduğunda tahmin edebileceğiniz üzere bütün paralar da kaybolacaktır. Bu sistemin sonsuza kadar sürmeyeceğini bu sistemi tasarlayanlar da gayet farkındadır. Hiç şüphesiz kazançlarını da bir şekilde koruyacaklardır. Sistemin çalışmasını bitirecek olan en büyük etken sisteme olan güvenin bitmesi olacaktır. Mevcut şikâyetler ve medyadaki haberler ise şu ana kadar bu güvene olumlu bir katkıda bulunmadı, bulunamadı.

Sistemde eğer gerçek bir yatırım söz konusu ise kullanıcıların yaptığı ciddî rakamlardaki yatırımlar Çiftlik Bank’ın iddia ettiği gerçek çiftlikleri tabiri caizse makine gibi çalıştırırdı. Çünkü şu ana kadar oyuna 1 milyar TL tutarında para yatırıldığı söyleniyor. Ve bu yatırımlar sonucu kullancılara kâr payı dağıtırdı. Ancak Sabah’tan Metin Can’ın haberine göre, Tekirdağ işletmesinin yöneticileri, “Süt üretimi seneye başlayacak. Biz de henüz nasıl bir sistem olduğunu anlamadık. Çoğu kişinin konuyla ilgili şüpheleri var. Ayrıntılarını biz de bilmiyoruz” demiş. Buradan anladığımız üzere 1 milyar TL’lik yatırımlar henüz çiftliklerdeki çarkları döndürmeye yetmemiş. Sizce bu durum mümkün mü? Göstergeler SPK’nın tesbitini doğrular nitelikte. Bekleyip göreceğiz Bakanlığın incelemesinin ardından konu aydınlığa kavuşacaktır.

Not: Bu arada fırsattan istifade etmeyi düşünenler için “ciftlikbankmagdurlari.com” alan adı satın alınmış. Başka bir fikre ihtiyacınız var.

Girişimcilere tavsiye: Sağlam temellere dayanmayan bir sistem için 1 milyar TL yatırım toplanabiliyorsa bu ülkede işi dürüst ve hakkıyla yaparak ciddî bir çiftlik platformu oluşturulabilir. Tabiî bu olaydan sonra güven sağlanabilirse…