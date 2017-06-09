"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Ülfet perdesinin arkasındaki sır

Mustafa USTA
09 Haziran 2017, Cuma
İnsanoğlu her gün harikulâde şeyler yaşarken aynı zamanda hayatın yeknesaklığından dem vuruyor.

Sabah kalktığında doğan Güneş’i normal görüyor, yolun kenarına dizilmiş ağaçlara ve nazenin çiçeklere şehrin bir parçası nazarıyla bakıyor, bazen çeşit çeşit cihazlarla donatılmış bir sineği basıp geçiyor ve hakeza...

Her bir noktası ayrı bir san’at olan insana hayretle bakmıyor; insanın kemal-i hilkatinden huruç etmiş (çıkmış) üç ayaklı yahut iki başlı bir insanı görünce şaşırıyor, ona hayretle bakıyor. Her gün intizamla doğan ve yanmak maddesi hiç bitmeyen Güneş’e normal diyor, onun bir taklidi olan bir parlak avizeye hayretle  bakıyor. Gerçekten pek acayip bir durum. Hergün şaşılacak binlerce şeye şahitlik edip de nizamdan kopmuş, yahut gerçeğine değil de taklidine hayretle bakan nefislerin hali acayip.

Bu bakış açısı aynı zamanda kâinatta bir hikmete binaen vuku bulan bazı hadisatların da yanlış yorumlanmasına, yaldızlı harflerle yazılmış kâinat kitabının okunmamasına sebep oluyor. 

Kâinat kitabının bir tefsiri olan Kur’ân-ı Kerîm ise kâinatta sıradanlık olarak yorumlanan harikulade ve birer mu’cize-i kudret olan mevcudatın üstündeki ülfet perdesini yırtıp kaldırıyor; hakikaten acayip olan unsurları şuur sahiplerine açıp, dikkatlerini celp ediyor. Böylelikle de akıl sahiplerine tükenmez bir ilim hazinesini açıyor (Sözler, s: 225)

Böylesi bir bakış açısı ise sıradanlığı kaldırıyor, hikmetli bir bakış açısı getiriyor, marifetullaha kapı aralıyor. Böylelikle de Sani-i Zülcelâl’i bulan her şeyi buluyor. Sıkıntıdan dem vurup oflamayı bırakıyor, şükür çekiyor. Zira Hâlık-ı Kâinat’tan gelen satırları okumaya başlamak, her şeyle iletişim haline geçmeyi ve her gün yeni yaratılışlara  muhatap olmayı netice veriyor.

İşte Kur’ân-ı Kerîm’in ilim, hikmet ve marifet-i İlâhiye cihetiyle zenginliğini gör, ibret al (Sözler, s: 226)

Kur’ân-ı Kerîm’in o ulvî lisanından süzülen “Göklerde ne varsa, yerlerde ne varsa, her şeyin hakikî sahibi olan, her türlü noksandan münezzeh bulunan, kudreti her şeye galip olan  ve hikmeti her şeyi kuşatan Allah’ı (cc) tesbih eder.” (Cuma Sûr. 1) gibi âyetler kâinata sıradanlıkla bakan nefsin gözündeki o ölmüş veya yatmış mevcudat âlemini “Tesbih ederler.” ifadesiyle zihinlerde diriltiyor, kıyam edip zikir ettiriyor. Hem o karanlık gökyüzünde birer cansız ateşpare olan yıldızlar ve yerdeki perişan mahlûkat “Yedi gökle yer ve onların içindekiler O’nu tesbih eder.” (İsra Sûr. 44) seslenişiyle işitenlerin nazarında gökyüzü bir ağız, bütün yıldızlar birer hikmetli söz, gerçeğin ortaya çıkmasına vesile olan birer aydınlık, Dünya bir kafa, ber ve bahir birer lisan olur. (Bkz. Sözler, s: 228)

İnsanın kâinata bu nazarla bakabilmesi için ülfet perdesini kaldırması gerekir. Ülfet perdesinin kaldırılması için de Kur’ân-ı Mu’cizü’l-beyan’a dikkatle nazar edilmeli, akıl ve kalp tefekkür ameliyatından geçirilmelidir. Böylelikle susan mahlûkat konuşur, donuk olan nesneler tebessüm eder ve en önemlisi her şeyin ardındaki hikmet anlaşılır, hergün bize açılan kâinat sayfaları mana-i harfi ile okunur.

Okunma Sayısı: 1011
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    110. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ölü sayısı artmaya devam ediyor!

    Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu

    Demirel hatırası

    15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?

    Demokrat Parti’den ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek

    Demirel’e, İsrail faturası

    Enflasyon maaş zamlarını eritti

    Ege sallanmaya devam

    Yine Manisa: Yine askerlerimiz zehirlendi

    “Herkes için gecikmeyen adalete çok ihtiyacımız var”

    Aziz Sancar'dan evrim yorumu

    Kazakistan'da yasakçı zihniyet hortladı

    Demirel İslamköy'de dualarla anıldı

    Görmez: İslamiyet'te mala ve servete mahkum olmak reddedilmiştir

    Meral Akşener'den ''20 Haziran'' açıklaması

    Çukurca'dan acı haber: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı

    Erdoğan: Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın

    Meteoroloji'den yurt geneline önemli uyarı!

    Çapkın ve Kavurmacı tutuklandı

    Çok zor durumdalar: BM'den dünyaya Musul çağrısı!

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ağır ceza mahkemeleri: Üniformasız DGM’ler
    Mehmet KARA

    AİHM’in OHAL Komisyonu kararı
    Genel

    ''O zaman durum aynen 15 Temmuz'a dönüşür''
    Genel

    Ölü sayısı artmaya devam ediyor!
    Genel

    Ebced/cifir ilminin İslâmî kaynakları
    Cevher İLHAN

    “Yapay ve kumpas kriz”
    Genel

    Demirel’e, İsrail faturası
    Genel

    15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?
    Genel

    Demirel hatırası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.