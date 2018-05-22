"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Barla ile ümitvar olmak

Muzaffer KARAHİSAR
22 Mayıs 2018, Salı 02:07
Günümüz insanlarının huzursuzluğu, mutsuzluğu ve endişelerinden etkilendiğimiz olur.

Gururla yükselen görkemli gökdelenler, kibirli insanların hayata madde ve menfaat tarafından bakışları… Gençliğin sorumsuz, şuursuz tozpembe yaşantıları… İhmal ve istismarla örselenen, horlanan yaşlıların sessiz, yalnız ve kimsesiz dünyaları... 

Görünen hayatta her şey renkli, reklamlı, bol ışıklı macera filmleri, moda alış verişleri, israf ekonomisi, kredili satışlar furyası, heyecanlı şans oyunları, politik yalanlar... Ahiret ve ölüm gerçeğini nazarlardan uzak tutan manzaralar, dünya cazibeleri, meşgaleleri ruhumuzu bunaltıyor.

Şehrin kasvetli havasından uzaklaşmak ve gönül ehlinin manevi mirasından nasiplenmek, daralan ruhumuzu ferahlatmak için hayalen Barla’ya gitmeliyiz. En karanlık dönemlerde, sıkıntılı zamanlarda talebelerine ümit telkin eden, şevk ve heyecan veren Bediüzzaman’ın Kur’an tefsirleriyle asrın hastalıklarına reçeteler sunup manevi dirilişi başlattı zamanı düşünmeliyiz

O zamanın manzarasını anlamak için Menderes’in ezanı aslına uygun okunması için gayreti ve beyanatları karşısında çılgına dönen inkârcıların tavrını görmek için Sebilürreşed Dergisi’nin Haziran 1950 sayısına bakmak yeterli. Bir profesör: “Arapça ezana dair bu beyanatı okuyunca içimde bir ürperme duyduğumuzu saklayamayacağız…  Ortaçağın dini hurafelerinden temizlenmiş layık bir zihniyete karşı gelmektir bu…”(Ulus-Yavuz Abadan) “Bu, ateşle oynamaktır.” (Akşam Postası-Nusret Safa Coşkun) “Uykularımızı kaçıran bir ihtimaldir.” (Ulus–Feridun Osman Menteşeoğlu) “Ezanın Arapça okunacağını öğrendiğim bu sabahtan beri perişan bir halde olduğumu sizden niye gizleyeyim. Etime bıçak saplansa bir damla kanım akmaz!...”(a.g.e)

Bediüzzaman, gece gündüz küfrün belini kıran iman hakikatlerini telif ediyor, talebelerinin çoğalttığı 600 bin nüsha risaleler en ücra yerlerdeki muhtaçlara ulaştırılmış. Gönüllere daima: “Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslamiyet’in olacaktır” mesajını vermiş.

Onun kaldığı ev, Çınar ağacı, Cennet bahçesi iman hakikatlerinin küfrün karanlıklarına karşı İslam’ın galibiyetini hatırlatan bir abide gibi bunalmış ruhları ferahlatıyor.

Üstad, Van’a gittiğinde Rus istilasının ve Ermenilerin tahribatıyla harap olan şehrin evleri, halkının katledilmesi ve Horhor Medresesinin yıkılması, şehit olan talebelerine çok hüzünleni,r ağlar. Teselli ararken, Lem’alar da On Üçüncü Rica da: “Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ı tesbih eder.” (Hadid Suresi 1) ayetinin hakikati tecelli eder. 

O nazarla etrafa baktığında meyve ağaçlarının başında tebessüm eden meyveleri görür. “Bize dikkat et, yalnız harabezara bakıp durma.” diyorlardı. Van’da insan eliyle imar edilen suni bir mektubun tahribatına bakarak üzülmek yerine; asıl her şeyin Sahibi, Maliki ve Rabbi olan Allah’ın Van sahifesindeki mütemadiyen devam eden mektupları, yarattığı eserleri, sanatları güzelliklerini, nizam ve intizamın manasını mütalaa etmek gerektiğini… Asıl onlardan gaflet etmenin hata olduğu anlatılmaktadır.

Rabbimize (cc) hakiki kul olma imanımızla, Peygamberimiz (asm) hakiki ümmet olma şuuru ile nazarlarımızı ‘Harabezar’dan iman hakikatlerine, marifetullaha ve muhahabbetullaha çevirip “Ya baki, entel baki.” diye yalvarmalıyız. Hizmetteki gayretimizi, şevk ve heyecanımızı sürekli artırmalıyız.  

Ruhumuzu, kalbimizi, aklımızı ferahlatmanın yolu da bu olsa gerek.

Okunma Sayısı: 1485
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail'i şiddetle kınıyoruz

    'Demirel'in yaptığı köprüden 11 liraya geçiyorum da seninkinden niye 114 liraya geçiyorum'

    Gönüllü kadın doktor da Gazze sınırında şehit oldu...

    Tarihi görüşmenin günü netleşti

    Erdoğan'dan 'Uber' açıklaması

    15 Temmuz'da Hadımköy'deki olaylara ilişkin davada verilen cezalar belli oldu

    'Sandıklara hep beraber sahip çıkacağız'

    Cezasızlık zalimlerin en büyük gücü

    Sistem ve müfredat sürekli değişiyor: Eğitim dikiş tutmuyor

    Ne kadar demokrasi, o kadar para

    Suriye İnsan Hakları Ağı: 5 ayda 4166 sivil öldü!

    Minaresi tahtadan...

    Akşener: Çaycı, çorbacı hapiste

    ‘Adalet yoksa zulüm vardır’

    Eifel’de alarm durumu: Hayvanat bahçesinden kaçtılar!

    'Diğer adayları niye hiç göstermiyorlar?'

    Dışişleri Bakanlığı: Bu alçak saldırıyı kınıyoruz

    Giresun'daki operasyonun detayları ortaya çıktı

    Şehit Eren Bülbül'ün acılı annesi Ayşe Bülbül'den açıklama

    '10 bin mahalle bekçisi daha alınacak'

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Allah Adildir; kimsenin âhını, kimseye bırakmaz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2002’nin 2018 izdüşümü
    M. Latif SALİHOĞLU

    ‘Siyaset aşkı’ neler yaptırıyor, neler...
    Genel

    Demirel: Temel hakları düzenleyen KHK olmaz
    Genel

    Öyleyse OHAL neden devam ediyor?
    Serdar Ahlatcı

    Ramazan’da iyilik meleği olmaya var mısınız?
    Cevher İLHAN

    “ABD ile işbirliği”yle oynanan oyun
    Faruk ÇAKIR

    Ekmek yok, silâh verelim!
    Süleyman KÖSMENE

    Bu ay Allah kelâmını nasıl dinleyelim?
    İbrahim ERSOYLU

    Diyanet, cemaat ve tarikatlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.