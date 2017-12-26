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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

Çamdağı zirveleri

Muzaffer KARAHİSAR
26 Aralık 2017, Salı
Çamdağı’nın zirvelerine tırmanmadan önce, kuzey eteğindeki Kayaağzı Pınarı’ndan soğuk su yudumlamak serinlik ve zindelik verir insana. İçenler kekik kokusunu, çam rayihasını ve yayla havasının lezzetini hisseder.

Başınızı kaldırıp baktığınızda dağ manzarasının insan ruhunu büyüleyen sükûneti ve eşsiz güzellikleri çarpar nazarlara…

Sonbaharın iyiden iyiye hissedildiği bir günün asr vaktinde Çamdağı’nın zirvelerindeyiz. Batı ufkuna doğru sarkan ikindi güneşinin rengine bürünen yapraklar, güz mevsiminin hüzünlerini haber veriyor. 

Çamdağı, Bediüzzaman’dan ayrılığın, garipliğin, kimsesizliğin hüznünü yaşıyor. Onun iftirakından Barla’daki Çınar’ın kolu gibi bu dağ da Üstada menzil olmuş Katran ağacı da kurumuştu. Sonrası malum… Şimdi aynı yerde yine bir katran ağacı filizleniyor.

Çamdağı’nın doruklarına kurulmuş yangın gözetleme kulesinden etrafı seyrediyoruz. Gür ormanlıkta yüksek çamların haşmetli duruşunda ürpertici ıssızlığı, sessizliği oralarda aylarca yalnız kalan Bediüzzaman’ın hatırlatıyor.

Çamdağı’nın yüksek tepesinde bir çam ağacının üstündeki menzilde aylarca yalnız kalan Üstad, insanlardan uzak, soğuk, karanlık, mahrumiyetlerle yalnızlığını “vuhuşa ünsiyet” ederek sırlar âleminin tefekkür ummanlarına ve gizemli derinliklerine ulaşmış. 

Mahrumiyetlerden ilahi ikramların manevi bereketleriyle kâinatta tecelli eden manalara ulaşmış. Yıldızların dile geldiği şirin hitaplarını dökmüş satırlara. 

Çamdağı, mağduriyetlerin, yoklukların, karanlıkların kanaatle, tefekkür ve teslimiyetle açılan pencerelerle “Yıldız Saraylarını” geride bırakan ihtişamlı zenginliğe ve manevi güzelliğe sahip olmuştur.

Şahsının “hiç ender hiç” olduğunu ancak Kur’ân’ın sonsuz hazinelerini tanıtan vazifesi itibariyle Allah’ın Rahim ve Hakim isimlerinin tecellilerine mazhariyetle; kâinatın manalarını, sırlarını anlamış. Tefekkürle, zikirle, ibadetle yüksek mertebelerden ve açılan pencerelerden Rabbimizin yarattığı rahmetin, hikmetin güzelliklerini tarif ve izah etmiştir… 

İhlasla, sabır ve tevekkülle hayatında çile ve istiğnayı düstur edinen Üstad, İman-Kur’ân hizmetini dünyevî menfaatlere ve uhrevi makamlara alet yapmaktan ihlas sırrının men ettiğini şöyle izah etmiştir:

“Ruhani, cinnî hüddamlar (hizmetçiler) bana her gün hem aç olduğum zamanda ve yaralı olduğum vakitte en güzel ilaçlar getirseler, hakiki ihlâs için kabul etmemeye kendimi mecbur biliyorum.”

“Hatta berzahtaki evliyadan bir kısmı temessül edip bana helva baklavaları hizmet-i imaniyeye hürmeten verseler, yine onların elini öpüp kabul etmemek”

O gün arkadaşlarla hoş bir vakit geçirdik. Namaz kıldık, risale okuduk, hatıraları yâd ettik. Çamdağı’nın doruklarında sonbahar rüzgârlarının getirdiği çam kokularını teneffüs ettik. Esintilerle gönül ikliminin manevi sırlarını, İlahi sanatın tecellilerini, Üstadın engin ruh halinin derinliklerini, nutka gelen yıldızların yüceliklerini tefekkür ettik. 

Alabildiğine uzaklara baktık, tabiatı süzüldük, mavi gölün güzelliğini kuş bakışı seyrettik. Asrın, ikindi vaktinin, mevsimin ve günün son saatleri, bizlere hayatın sonundaki ihtiyarlığı ve ölümü çağrıştırıyordu.   

O yüksek dağların, tepelerin üstünden kendimize baktık. “Bir dağdan kopup sel içine düşen veya yüksek bir apartmandan düşüp yuvarlanan bir şahıs gibi” zaman hızlıca sel dolaplarını işletiyordu.

Dağları geride bırakıp ayrıldığımızda ufuklarda kızıllıklar, grup vaktinin akşamını gösteriyordu. 

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