"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 ARALIK 2018 SALI - YIL: 49

Engelliler günü

Muzaffer KARAHİSAR
04 Aralık 2018, Salı
Dünyada nüfusun gittikçe yaşlanması, hastalıklardaki artış, iş kazaları, koruyucu, önleyici tedbirlerin zamanında alınmayışı, modern silahların siviller üzerinde kullanılması gibi benzer sebepler yüzünden dünya üzerinde engelli sayısı hızla artmaktadır.

Yaklaşık dünya nüfusunun %15’i kadar, 1 milyondan fazla insan engelli olarak hayatını sürdürmektedir.

Buna bağlı olarak dünya piyasasında protezler, engelli destek aletleri, yeni yöntemler, sistemler ve imkânlar engelliler için önem teşkil etmektedir. Hayata bağlayıcı, yaşamayı kolaylaştırıcı ve engelli insanları dört duvar arasında hapsetmekten kurtarıp kaliteli yaşamalarını sağlayıcı, âtıl vaziyetten üretken duruma getirmeyi sağlayan girişimler, çalışmalar, faaliyetler desteklenmelidir. 

Her engelliye sağlanacak olan cihazlar, kişide bedensel, zihinsel, sosyo-ekonomik rahatlamalara, kolaylıklara, yaşadığı toplumla kaynaşmaya, aile içinde huzur ve mutluluklara neden olacaktır. Görme engelliler için tasarlanmış gören göz adı verilen bir nevi navigasyon cihazlarını Aile Bakanlığı’ndan ücretsiz temin eden kişiler, cihazın sağladığı kolaylıkla bağımsız dolaşabildiklerini, kendilerini rahatlattığını ifade etmişlerdi.

2013 yılında raporlarda, yazışmalarda ve isimlendirmelerde kullanılan özürlü, sakat, çürük ifadeleri kaldırılarak engelli kavramı kullanılmaya başlanmıştır. İnsanlar arasında rastgele söylenen rencide edici, aşağılayıcı ifadeler terkedildi.

Geçen bir haber kanalında Engelliler için yapılmış olan erişim rampasıyla ilgili bir haber vardı. Yapılan rampanın standartlara uymadığını göstermek için engellinin tekerlekli sandalyesini rampadan çıkarmak için kameranın önünde iki kişi arkasından itmeye, bir kişi de önden çekmeye çalışsalar da bir türlü başaramadılar! Tirajıkomik bir görüntü meydana gelmişti. Üstün körü, göstermelik engelli rampaları yapıldığı, denetlenmediği konuşuldu. Engelli kişide, rampayı yapan kişinin tekerlekli sandalye ile bu rampadan önce kendi çıkması gerekir, demişti.  

20 Temmuz 2013 ve 28713 Sayılı Resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Erişilebilirlik izleme ve denetleme yönetmeliği” Engelliler için engelsiz ve yaşanabilir yaşam alanları oluşturmak amacıyla bütün mekâsnlarda yapıların bu standartlara uygun olması gerekiyor. Hata ulaşım araçlarında erişilebilirliğin komisyon tarafından izlenmesi ve denetlenmesi aksi davrananların cezalandırılması gerekiyor. İşleyişte pratik olarak nasıl uygulandığını görmek için etrafımızdaki engelli rampalarına bakmak yeterli.

Engelli insanlar için daha neler yapıla bilir diye düşünürsek, çok şeyleri yapabileceğimize inanmamız gerekir. Önce içimizdeki engelleri aşarak o insanlara Allah rızası için hizmet etmenin hazzını tatmalıyız. Hiçbir karşılık beklemeden sevgi ve şefkat kanatlarımızı engellilere açmalıyız. Resmi, gösterişe dayalı, reklam kokan, istismara açık tavırlardan uzak samimi duygularla konuya yaklaşmamız gerekir.

Bir zaman, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü lüks hotellerin solanlarında renkli spot ışıkların altında ve kameralardan afaki nutuklarla engelliler anlatılırken alkışların ayyuka çıktığı akşamın geç saatleriydi. Dışarda delice bir rüzgâr esiyor, kuytu bir köşede yerde oturan engellinin protezli olan ayağının etrafına savrulan yapraklar birikmiş, sessizce önündeki sergiyi bekliyordu. Birkaç tespih, çakmak, oyuncak vardı. 

Selam verdim, yardım niyetiyle sattıklarından seçip parayı uzattım. Hesapladı paranın üstünü uzattı. Haline bakıp ısrarla kalsın, dedim, kabul etmedi. Sonra tanıştık ahbap olduk. Her geliş geçişte selamlaştığımız Cafer Beyin, onurlu tavrı, kanaatkâr davranışı beni etkilemişti.

Engelliler için yeni projeler, güzel çalışmalar, düzenli yardımlar, sivil toplum kuruluşlarının, duyarlı insanların katkıları devam ediyor. En ücra yerlerdeki muhtaç insanlara, mağdur, masum, kimsesiz engellilere ulaşarak, gayretin daha da artarak devam etmesi ümit ve temennisiyle… 

Okunma Sayısı: 117
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ürdün'den Gazzelileri sevindiren karar

    İsrailli yazılım şirketinden Kaşıkçı açıklaması

    "Sarı yelekliler"in Fransa'ya faturası belli oldu

    Demokrat Parti kutuplaştırmıyor

    Düşüş ceplere ne zaman yansıyacak?

    Mezun olamayan lise öğrencilerine yeni bir fırsat

    ''Çatlak bir başkanımız var''

    Kadıköy'de 2-2'lik beraberlik

    Guterres: Geç olmadan hızlı çözümler bulmak zorundayız

    Yalan haberle mücadele edilmeli

    150 yılda yedinci kez taşınıyor

    Diş tedavisi engel tanımıyor

    Konut mağdurlarının seslerini duyun

    Fransa'da Ulusal Meclisin sıcak gündemi: 'Sarı yelekliler'

    Barselona Belediyesi'nden İsrail'e Gazze tepkisi

    Ankara'da doğalgaz patlaması

    Vali tekerlekli sandalye ile 'Engelsiz Samsun Yürüyüşü'ne katıldı

    Tiran’da Mevlid-i Nebi Kur’an’la kutlandı

    Pancar üreticisi kota mağduru

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    16 yılın özeti
    Ahmet BATTAL

    “Güven veren adalet” mi dediniz?
    Genel

    Demokrat Parti kutuplaştırmıyor
    Genel

    Düşüş ceplere ne zaman yansıyacak?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Kur’ân, zikir, dua hastalıklara da şifa olur
    Süleyman KÖSMENE

    İnsan hukukunu korumayan adalet, adalet değildir
    Genel

    "Sarı yelekliler"in Fransa'ya faturası belli oldu
    Zafer AKINCI

    Kendilerini ‘dinin temsilcileri’ olarak görenler
    Orhan ALAGÖZ

    Sen yine dönmeyeceksin hak bildiğin yoldan

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.