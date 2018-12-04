Engelliler günü

Dünyada nüfusun gittikçe yaşlanması, hastalıklardaki artış, iş kazaları, koruyucu, önleyici tedbirlerin zamanında alınmayışı, modern silahların siviller üzerinde kullanılması gibi benzer sebepler yüzünden dünya üzerinde engelli sayısı hızla artmaktadır.

Yaklaşık dünya nüfusunun %15’i kadar, 1 milyondan fazla insan engelli olarak hayatını sürdürmektedir.

Buna bağlı olarak dünya piyasasında protezler, engelli destek aletleri, yeni yöntemler, sistemler ve imkânlar engelliler için önem teşkil etmektedir. Hayata bağlayıcı, yaşamayı kolaylaştırıcı ve engelli insanları dört duvar arasında hapsetmekten kurtarıp kaliteli yaşamalarını sağlayıcı, âtıl vaziyetten üretken duruma getirmeyi sağlayan girişimler, çalışmalar, faaliyetler desteklenmelidir.

Her engelliye sağlanacak olan cihazlar, kişide bedensel, zihinsel, sosyo-ekonomik rahatlamalara, kolaylıklara, yaşadığı toplumla kaynaşmaya, aile içinde huzur ve mutluluklara neden olacaktır. Görme engelliler için tasarlanmış gören göz adı verilen bir nevi navigasyon cihazlarını Aile Bakanlığı’ndan ücretsiz temin eden kişiler, cihazın sağladığı kolaylıkla bağımsız dolaşabildiklerini, kendilerini rahatlattığını ifade etmişlerdi.

2013 yılında raporlarda, yazışmalarda ve isimlendirmelerde kullanılan özürlü, sakat, çürük ifadeleri kaldırılarak engelli kavramı kullanılmaya başlanmıştır. İnsanlar arasında rastgele söylenen rencide edici, aşağılayıcı ifadeler terkedildi.

Geçen bir haber kanalında Engelliler için yapılmış olan erişim rampasıyla ilgili bir haber vardı. Yapılan rampanın standartlara uymadığını göstermek için engellinin tekerlekli sandalyesini rampadan çıkarmak için kameranın önünde iki kişi arkasından itmeye, bir kişi de önden çekmeye çalışsalar da bir türlü başaramadılar! Tirajıkomik bir görüntü meydana gelmişti. Üstün körü, göstermelik engelli rampaları yapıldığı, denetlenmediği konuşuldu. Engelli kişide, rampayı yapan kişinin tekerlekli sandalye ile bu rampadan önce kendi çıkması gerekir, demişti.

20 Temmuz 2013 ve 28713 Sayılı Resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Erişilebilirlik izleme ve denetleme yönetmeliği” Engelliler için engelsiz ve yaşanabilir yaşam alanları oluşturmak amacıyla bütün mekâsnlarda yapıların bu standartlara uygun olması gerekiyor. Hata ulaşım araçlarında erişilebilirliğin komisyon tarafından izlenmesi ve denetlenmesi aksi davrananların cezalandırılması gerekiyor. İşleyişte pratik olarak nasıl uygulandığını görmek için etrafımızdaki engelli rampalarına bakmak yeterli.

Engelli insanlar için daha neler yapıla bilir diye düşünürsek, çok şeyleri yapabileceğimize inanmamız gerekir. Önce içimizdeki engelleri aşarak o insanlara Allah rızası için hizmet etmenin hazzını tatmalıyız. Hiçbir karşılık beklemeden sevgi ve şefkat kanatlarımızı engellilere açmalıyız. Resmi, gösterişe dayalı, reklam kokan, istismara açık tavırlardan uzak samimi duygularla konuya yaklaşmamız gerekir.

Bir zaman, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü lüks hotellerin solanlarında renkli spot ışıkların altında ve kameralardan afaki nutuklarla engelliler anlatılırken alkışların ayyuka çıktığı akşamın geç saatleriydi. Dışarda delice bir rüzgâr esiyor, kuytu bir köşede yerde oturan engellinin protezli olan ayağının etrafına savrulan yapraklar birikmiş, sessizce önündeki sergiyi bekliyordu. Birkaç tespih, çakmak, oyuncak vardı.

Selam verdim, yardım niyetiyle sattıklarından seçip parayı uzattım. Hesapladı paranın üstünü uzattı. Haline bakıp ısrarla kalsın, dedim, kabul etmedi. Sonra tanıştık ahbap olduk. Her geliş geçişte selamlaştığımız Cafer Beyin, onurlu tavrı, kanaatkâr davranışı beni etkilemişti.

Engelliler için yeni projeler, güzel çalışmalar, düzenli yardımlar, sivil toplum kuruluşlarının, duyarlı insanların katkıları devam ediyor. En ücra yerlerdeki muhtaç insanlara, mağdur, masum, kimsesiz engellilere ulaşarak, gayretin daha da artarak devam etmesi ümit ve temennisiyle…