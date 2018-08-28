"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Ölüm vaki olunca

Muzaffer KARAHİSAR
28 Ağustos 2018, Salı
Yeni işe başladığım kurumun işleyişini ayrıntısını fazla bilmiyordum.

Kısa zamanda her şeyi öğrenmek ve hizmetin kalitesini artırmak için dikkatli ve titiz davranıyordum. Yönetim faaliyetleri, mevzuat bilgileri, hizmet binasının tamir bakımı, personelin istihdamı, sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkiler ve bakım altındaki yaşlıların mutlu ve huzurlu yaşamalarıyla ilgili çalışmalar… 

Zemin katta, çıkış kapısına yakın yerdeki odada otururken bir grup görevlinin sessiz-sedasız, telaşlı ve hızlı adımları dikkatimi çekti. Merak edip arkalarından çıktım. Meğer vefat etmiş bir yaşlıyı cenaze arabasına götürüyorlarmış! Rahmetlinin arkasından öylece baka kaldım. Görevlilere bari haberim olsaydı, demeden “rutin işler…” anlamında bir şeyler söyleyip işlerine döndüler.

İçeri geri döndüğümde cenaze çıkmış bir mekân emaresi görünmüyordu. Memurlar bürolarda, yaşlılar salonda kendi aralarında günlük konularında tartışıyorlar, sohbetler ediyorlardı. Bir kısmı da televizyona dalmış, yanı başında göçüp giden arkadaşından haberleri olmamış gibiydi. Hiçbir yerde matem havası, vefat eden için üzülen, kederlenen kimse görülmüyordu. Kimseden bir damla gözyaşı dahi olmadan o, fani, garip kimsesiz, yolcu, veda etmeden ayrılmıştı. 

Tanışma fırsatımız olmamıştı. Ama o sessiz gidiş, hissiyatıma çok dokunmuştu ve hüzünlenmiştim. Yaşlı, kimsesiz ve yalnız da olsa nihayetinde o, Allah’ın eşref-i mahlukatı bir insandı. Bu dünyadaki fani ömrünü tamamlamış, sessizce beka âlemlerine doğru son yolculuğa çıkmıştı. Hayatı, hatıraları, hizmetleri… mal, mülk ne varsa gerilerde kalmış, bilinmezliklere karışmıştı. Hemen unutulmak üzere zamanın meçhullerinde hafızalardan son bir nefes gibi uçup gidecekti.

Ölüm vaki olunca, köy ahalisinin birbirine haber saldığı, kırda, bayırda, dağda olanları ünlediği, seferber olduğu, hüzünlendiği, toplandığı, cenaze teçhiz, tekfin, namaz, kabir, taziye… merasimlerinin yapıldığı kültür geleneğini bilen biri için üzücü bir durumdu. Karşımda zor bir manzara vardı. Ona saygı için, huzurunda bir namazlık saltanat olmasa da o an hayatın faaliyetlerini ve dünya meşgalesini bırakıp bir selamlık nefesimizi tutabilseydik…

Bahçede bir kenara çekilip ölüm gerçeğini düşündüm. Kendi hayatım gözümün önüne geldi. Bütün emellerin, arzuların, tul-i emellerin bittiği bir an. Bir ömürde ahiret için tanınmış fırsatın son merhalesi. İçinde bulunduğum sonbaharda rüzgârın önünde yaprak gibi uçup gitmek ötelere, ebedi âlemlere, hesaba çekilmek üzere göç etmenin adına ölü m, demişler. Dünyalık hiçbir şeyin fayda vermediği kabir âleminden geçerek…

Risale-i Nurlardaki ölüm hakkında bahsedilen hakikatleri hatırladım. Yirminci Mektup Yedinci kelime, içimi okşadı: “…Sizlere müjde!  Mevt idam değil, hiçlik değil, fenâ değil, inkıraz değil, sönmek değil, firak-ı ebedî değil, adem değil, tesadüf değil, fâilsiz bir in’idam değil…” 

Madem ki her nefis ölümü tadıcıdır, ahiret âleminde Rabbimizin huzuruna imanlı ve hazırlıklı olarak çıkmalıyız. Onun rızasını kazanarak, emrine itaat ederek son nefesi vermeliyiz. Geresi kolay. Alayişle, nümayişle, hatta son zamanlarda yapılan törenler, nutuklar, alkışlarla eli boş gitmek yerine bir köşede “Bir garip ölmüş diyeler, Üç günden sonra duyalar, Soğuk su ile yuyalar, şöyle garip bencileyin.”  Yunus’un tabiriyle, tarifiyle imanlı olarak ve garip olarak gitmenin güzelliğini idrak ederek inanarak teselli bulmalıyız.

Okunma Sayısı: 1098
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kabil'de peş peşe intihar saldırıları: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

    Doğu Kudüs'te işgal sürüyor: İsrail, Yahudilere yeni konutlar inşa edecek

    Çavuşoğlu: Her bakımdan felaket olur

    AKP’de Yassıada rahatsızlığı

    Güvensiz ürünlerin duyurulmasında GÜBİS dönemi

    İdlib kan gölüne dönmesin

    TL’de kayıp sürecek

    İlâç piyasası ne durumda?

    Raflarda yerli ürünler olsun

    Sermaye girişleri sert düştü

    'İstanbul Zirvesi'ne ilişkin Rusya'dan açıklama

    'ABD'nin kararını derin bir esef ve hayal kırıklığıyla karşılıyor ve reddediyorum'

    Alman Bakandan Türkiye'ye ilişkin önemli mesajlar

    Gazi Fikret Çubukçuoğlu: Telefon kırıp dolar yırtmak yerine bunu yapsınlar

    Aralarında İstanbul da var: Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı!

    Mesut Özil hakkında Löw'den açıklama

    Türkiye'deki kayıtlı drone sayısı belli oldu

    BM: Arakan için harekete geçmek insiyatifi BMGK'da

    Rusya İdlib'de El Nusra'yı vurdu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Diyanet, cemaatler, şahısçılık, Said Nursî
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü'
    Mustafa ORAL

    Dünya balondur, gün gelir elinde patlar
    Genel

    Bir insani kriz daha kapıda
    Raşit YÜCEL

    Tokdemir Ağabey
    Süleyman KÖSMENE

    Cennette yasak meyve var mıdır?
    Genel

    Şarbon korkutmaya devam ediyor
    Genel

    Bu proje Türkiye’ye örnek olacak
    Faruk ÇAKIR

    Kriz böyle aşılır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.