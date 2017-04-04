"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Sinsi tehlike

Muzaffer KARAHİSAR
04 Nisan 2017, Salı
İfsat şebekeleri boş durmuyor, maddî ve manevî zehirleriyle genç nesilleri zehirliyorlar.

Çocuk denecek yaştan itibaren insanları alkol, uyuşturucu ve bağımlılık yapan maddelere alıştırarak aklını, zihnini, vücut sağlığını, bütün melekelerini tahrip edip hayatlarının kararmasına, geleceklerinin yok olmasına neden oluyorlar. Çağın vebası diyebileceğimiz bu sinsi tehlike, gün geçtikçe artarak yaygınlaşıyor.

Küçük yaştaki çocuklara musallat olan madde satıcıların on yaşındaki ilkokul çocuklarına kadar ulaştıkları haberlerde yer alıyor. Uyuşturucu illeti, toplumun her kesiminde bir maraz, musibet, kâbus gibi girdiği yeri yakıp yıkıyor, huzursuz ediyor.

İzmir’de bir mahallenin sakinleri, uyuşturucu satıcılarının bulundukları mahallede yuvalanmaları ve uyuşturucudan kaynaklanan ölümlerin artması üzerine duydukları rahatsızlığı gündeme taşımak amacıyla protesto yürüyüşü yaptıklarını, pankart açtıklarını, çocuğu uyuşturucu müptelası olan bir annenin çığlıklarını haberlerde üzülerek izledik.

Gün geçmiyor ki yurdun her köşesinden ailelerin feryadı, annelerin isyanı, çocuğunun durumu için yardım isteyen babaların gazete köşelerinde uyuşturucu belasından çektikleri sıkıntıları, çaresizlikleri anlatılıyor.

Küçük paralarla, okul harçlıklarıyla bile temin edilebilen bonzai benzeri haplar, ilaçlar, uyuşturucu maddeler, merak saikasıyla bir iki denemeyle çocukları kendine alıştırıp bağımlı hale getirdiği biliniyor.

Geleceği kararan ve madde bağımlısı olan çocuklar, aileden, toplumdan, okuldan koparak sokakların karanlık dehlizlerinde içi boş, hedefsiz,  kof, iradesiz, amaçsız uyuşuk ve problemlerle boğuşan, çaresiz, tehlikeli bir genç halini alıyor. 

Bu hastalık, uyuşturucu müptelalarının yakasını ölünceye kadar bırakmıyor ve zehir tacirlerinin pazarı, ifsat komitelerinin oyuncağı, toplumun psikolojisi bozuk, zararlı bir ferdi haline gelebiliyor.

Gelecekte hasta, mecalsiz, şuursuz insanların içinde yaşadığı topluma vereceği zararları, tehlikeleri şimdiden görüp herkesin tedbirleri alması gerekir. Yoksa vücudun içini sarmış salgın hastalıkların tedavisinin zorluğu gibi cemiyeti kuşatmış, çürümüş, kokmuş, manevi tahribatın, gayri ahlaki yaşantının, alkol ve uyuşturucu illetinin çareleri için herkesin duyarlı olması, kafa yorması, tedbir alması gerekiyor. 

Bu konuda yapılan eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına öğrenci velilerinin ilgi duymadığı, önemsemediği ve gerekli katılımın sağlanmadığı bilinen bir gerçek. Bunun yanı sıra çocuğu ne yapar, ne yer, ne içer, nerede gezer, kimle arkadaşlık kurar, zararlı alışkanlıklarını bilmez, takip etmez. 

Ne zaman ki çocuğu uyuşturucu müptelası olur! Kendine ve ailesine zarar verecek derecede kronik madde bağımlısı olur; O zaman hastanelerde, psikiyatri servislerinde, alkol -madde bağımlılığı araştırma, tedavi ve eğitim merkezlerinde(AMATEM) çare peşinde koşarlar! 

Gençliği çağın her türlü tehlikelerinden, bunalımlardan, madde ve manevi musibetlerinden kurtarıp inançlı, imanlı, ihlaslı, şuurlu, faziletli insanlar olarak yetiştirip vatana, millete, ailesine faydalı insanlar olarak yetişmeleri için ne yapmamız gerekir? Hangi çarelere başvurmamız, nasıl tedbirler almalıyız?

“Garbın çürümüş, kokmuş, tefessüh etmiş batıl formülleriyle mi? Yoksa İslam Cemiyetinin ter ü taze inan esaslarıyla mı?” 

Bütün sorunlara karşı çareler, çözüm yolları ararken, kendimize bu soruyu sürekli sormalıyız.

Okunma Sayısı: 1848
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    41. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor

    Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!

    Siyaset; adliyeye, camiye, kışlaya girerse...

    550 milletvekili ‘Hayır’ diyor

    Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz

    Nükleer savaş korkusu

    ''Türkiye güvenilmez''

    ‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz

    Terör saldırılarından sonra flaş karar

    Anket şirketleri şaşkın

    DP Genel Başkanı Uysal: ‘Hayır’ devletimize derinden bir nefes aldıracak

    Etyen Mahçupyan'dan dikkat çeken AKP eleştirisi

    İsraf etme, herkes doysun! 25 milyarlık meyve sebze çöpe gidiyor...

    "Başbakanlıktan niye istifa etti?"

    CHP'li Tanrıkulu'nun ''varlık fonu'' sorusuna cevap verdi

    Yine kilise önünde: Mısır'da bir patlama daha!

    Üstad Bediüzzaman: Onlarla kardeşiz; fakat siyaset noktasında değil!

    Sona yaklaşılıyor; ne zaman ibadete açılacak?

    Mısır'da kilisede patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

    ABD'nin BM Daimi Temsilcisinden flaş 'Esad' açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    550 milletvekili ‘Hayır’ diyor
    Genel

    Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!
    Genel

    ''Türkiye güvenilmez''
    Genel

    Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor
    Yeni Asya'dan Size

    Bir referandum broşürü daha
    Ahmet Hamdi AYDIN

    ‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bir de Bediüzzaman’ı dinleyin
    Ali FERŞADOĞLU

    İstibdat kimden gelirse gelsin kabul edilemez
    Genel

    Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mareşal’in gidişiyle dengeler değişti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.