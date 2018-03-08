Bugünkü tatbikatın zararlı yönleri

1- KARMA EĞİTİM REZALETİ

Bugüne kadar dünyanın çeşitli yerlerinde, bilhassa kalkınmış ülkelerde yapılan araştırmalarda “Karma eğitim”in birçok zararı olduğu tesbit edilmiştir. Hususiyle millî bünyemize hiç uymayan bu rezil tatbikatın, en başta ahlâksızlık ve şahsiyet bozukluklarına yol açtığı, eğitim ve öğretimin kalitesini düşürdüğü, zararlı alışkanlıklara, intihara, cinayetlere kadar varan birçok bunalıma sebep olduğu çokça müşahede edilen hadiselerdir!

Evet, bu tatbikat, bozguncu, saldırgan, kavgacı, aşırı çekingen, aşağılık kompleksi ve sair gibi şahsiyet bozukluklarının ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Ayrıca, birçok talebenin dersten daha çok başka şeylerle meşgul olmasına yol açmaktadır. Meselâ, kız ve erkek öğrencilerin birbirleriyle özel arkadaşlık kurmaları ve bu gayrimeşrû halin normal bir şeymiş gibi kabullenip görmezlikten gelinmesi korkunç bir seviyeye gelmiştir. Öyle ki, bu gelişmenin ilköğretim seviyesine kadar inmesine seyirci kalınması, milleti hızlı bir çöküşe doğru sürüklemektedir! Günümüzde cep telefonu ve internet kullanımının yaygınlaşması, ailelerin çocuklarını kontrol etmesini hayli zorlaştırmış, adeta imkânsız hale getirmiştir.

Toplum olarak inanç, ahlâk, örf ve adetlerimize ters olan, kısacası millî bünyemizi tahrip eden “Karma eğitim”, emperyalist dış güçler tarafından, “Modern eğitim” yutturmacısıyla telkin edilen ve yerli maşaları kullanarak gerçekleştirilen bir plândır! Bu malûm zihniyet, Din, ahlâk, maneviyat, fazilet gibi insanî değerlerden yoksun olan zihniyettir.

“Karma eğitim” denilen rezalet, halkımız tarafından asla tercih ve tasvip edilmiş değildir. İlmî otoriteler tarafından araştırılıp, çeşitli denemelerden sonra tatbik edilmiş de değildir. Bunun içindir ki birçok vatandaşımız haklı olarak kızlarını okula göndermemiştir. Ama dayatmacı zihniyet, halkın kendi inanç ve değer yargılarına göre davranmasını hep yadırgamış, onu suçlu görmüştür. Asıl suçlu ise bu zihniyettir. Çünkü uzun yıllar halkıyla ters düşmüş, halkıyla kavgalı bir düzen sergilemiştir.

Bunun yegâne çaresi, insanımızın, imanlı ve ahlâklı sağlam şahsiyetler olarak yetiştirilmesidir. Böylece –Geçmişte olduğu gibi- vatana, millete ve insanlığa faydalı birer uzuv olurlar. Tarih bunun canlı şahididir! Aslında Millî Eğitim’in maalesef kâğıt üzerinde kalan temel gayesi de bu değil mi? Bu ise ancak ideal mânâda verilecek müsbet eğitimle mümkündür. O halde bir an önce “Karma eğitim”e mutlaka son verilmelidir. Bütün bu menfiliklere göz yummak büyük bir gaflettir. Dolayısıyla büyük bir vebaldir!

KARMA EĞİTİME GEÇİŞ SAFHALARI

İlk önceleri erkek ve kız okulları bina olarak tamamen ayrı idi. Bu gün hâlâ bazı okulların “Erkek Lisesi, Kız Lisesi” gibi isimlerle anılması devam etmektedir. Zamanla kız ve erkek öğrenciler aynı binada, fakat ayrı ayrı sınıflarda ders görmeye başladılar. Derken sınıflar da birleştirildi, fakat kız öğrenciler bir tarafta bir grup, erkek öğrenciler diğer bir tarafta bir grup teşkil ediyordu. En nihayet, bazı öğretmenlerin de maharetiyle (!) kız ve erkek öğrenciler yan yana oturmaya başladılar. Bu gelişmeler devletçe tasvip gördüğü için, halk tarafından yer yer gösterilen tepkiler çok cılız kalıyordu.

Hızlı bir şekilde uçuruma yuvarlanan toplumu, bu felâketten kurtarmanın yegâne çaresi, devlet ve halkın samimî işbirliğiyle ahlâk, maneviyat ve kendi öz değerlerimizi korumak ve bunları baz alarak eğitimi şekillendirmektir.

Aksi taktirde, sömürge olmaktan kurtulamayız!..