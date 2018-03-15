"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Bugünkü tatbikatın zararlı yönleri

Naci TEPİR
15 Mart 2018, Perşembe
2- MİLİTARİST EĞİTİM:

Türkiye, Cumhuriyet’in ilânından (1923)  sonra devlet teşkilâtı Militarist bir yapıya büründürülmüştür. Bu manzara, eğitimde daha bariz olarak arz-ı endam etmektedir.  1950’ye kadar Türkiye  27 sene tek parti (CHP) iktidarında dikta rejimiyle idare edilmiştir. Bu dönemde kabul edilen Tevhid-i Tedrisat (eğitim ve öğretimin birleştirilmesi) Kanunu’yla1 (3 Mart 1924) eğitim devletin tekeline geçmiş, dolayısıyla militarizme ilk adım atılmış oldu. 

1950’de “Çok Partili Sistem”e geçilmişse de, çok sürmemiştir. Yine de 1950-1960 yılları arasında hüküm süren Demokrat Parti iktidarı, Cumhuriyet tarihimizin en parlak devridir. Bu on yıllık kısa devrede Türkiye demokrasiye geçişte hayli mesafe kat etmiş,  her alanda hızla kalkınmaya başlamıştır! Fakat bunu hazmedemeyen emperyalist dış güçler ve onun hain yerli işbirlikçileri 27 Mayıs 1960 darbesiyle DP iktidarını devirerek, Türkiye’yi tekrar karanlığa sürüklemişlerdir. Daha sonra 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 ve 28 Şubat 1997’de yapılan darbelerle “Cunta” ve “Dikta” rejimi devam ettirilmiştir. Halk hakimiyeti şöyle dursun, halkın değerlerine ters düşen, halkıyla kavgalı, hiçbir faydası olmayan ırkçılığı ön plana çıkaran bir idare sistemi devam ettirilmiştir! Halkımızın millî ve mânevî yapısının genleriyle oynanılmıştır! Bu sistemle komünizm, faşizm, nasyonel sosyalizm ve sair gibi totaliter rejimlerde görüldüğü gibi, metazoriyle, dağa taşa korku salarak halkı sindirme, zorla sevdirme, hatta tabulaştırma metodu tatbik edildi. Bin seneden beri İslâm’ın bayraktarlığını yapmış bir milletin mânevî değerlerine karşı açılan savaş devam ettirilmiştir! Bütün bu faaliyetler resmî okullarda eğitim yoluyla hızlı bir şekilde devam ettirilmiştir. Bu sistemde asıl gizlenen hedef ise, kolay idare edilebilen, basit, rejim taraftarı sömürge insanları yetiştirmektir!

Eğitim sahasındaki militarist manzaralar

Her sabah talebelerin asker nizamında sıraya girip, kışla usûlüyle sınıflara girmesi. (Hele şükür, “Andımız” isimli o hoyrat parçanın okunması kaldırılmıştır.) Kıyafet mecburiyetinden başörtüsü yasağına kadar kısıtlamalar. Ayrıca, okullarda mecburî olarak Atatürk büstünün bulundurulması. Okulların bütün bölmelerindeki Atatürk resim ve köşelerinin yanı sıra, son zamanlarda görülen okul binalarına boydan boya Atatürk posteri asılması. Hattâ, bütün ders kitaplarındaki eğitim ve öğretimin ruhuna aykırı (Atatürk resmi, Gençliğe Hitabe gibi) militarist görüntüler, dünyanın hiçbir yerinde, bilhassa kalkınmış ülkelerde bir benzeri olmayan görüntülerdir. İnsan zihnini dar bir kalıba koyan, serbest ve hür düşünceyi engelleyen, dolayısıyla kabiliyetleri körelten bu tatbikat ülke için çok vahim bir durumdur!

Dipnot: 1- Bu kanunun kabulüyle halk tarafından serbest ve hür olarak açılmış bütün medreseler ve eğitim müesseseleri kapatılmıştır. Dolayısıyla eğitim, devletin tek eline geçmiştir.

Okunma Sayısı: 169
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    KHK’zedeler bunaldı

    Irak Başbakanı İbadi: Terörizmden daha tehlikeli

    Erdoğan: Bunların teröristten hiç bir farkı yok

    ABD'den "Gazze'deki insanlık krizi" toplantısının ardından açıklama

    Şampiyonlar Ligi'ne buruk veda: Beşiktaş, Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu

    ''Türkiye - ABD ilişkileri kişilere bağlı değildir''

    İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Çiftlik Bank' açıklaması

    Arakanlı Müslümanların geri dönüşüne de izin verilmiyor...

    Dünyanın gözleri önünde 'zorla el koymaya' devam ediyor

    "Skripal olayı'' AB Zirvesi'ne taşınıyor

    Şehit Uzman Çavuş Uysal, dualarla ebediyete uğurlandı...

    DHKP-C üyesi Hazal Secer'in Türkiye'ye iadesi hakkında karar

    12 köy daha teröristlerden temizlendi: Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum?

    Facebook, İslam karşıtı grubun hesaplarını kapattı

    'ABD çıkarsa biz de çıkarız'

    7 ilde meslekten ihraç edilen polislere operasyon: Gözaltılar var

    Rusya'dan Türkiye ile ilgili ''vize'' ve ''S-400'' açıklamaları

    "Oğlum Kur'an-ı Kerim'i yerden kaldırmak istemiştir''

    İngiltere, BMGK'yi acilen toplantıya çağırdı

    Ebediyet arayışına en iyi cevap: Haşir Risalesi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    KHK’zedeler bunaldı
    Ahmet BATTAL

    Oyum ziyan olmasıncılara…
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstadın dinamik şeriat yorumu
    H. Muharrem OKUR

    M. Kutlular Ağabey’e sormuştum
    Sabahattin BOYACI

    Nurcuları bölemezsiniz!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ya Cumhur, ya Demokrat
    Recep KILINÇ

    Yeni Asya ailesine teşekkür ediyorum
    Faruk ÇAKIR

    Her eve Yeni Asya
    Mustafa Sait ÖNAL

    Çiftlik Bank için uyarmıştık
    İslam YAŞAR

    Hizmet kahramanı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.