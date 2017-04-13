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13 NİSAN 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Çarpık eğitim sisteminin onarılmaz zararları

Naci TEPİR
13 Nisan 2017, Perşembe
Sabıkalı Eğitim Sistemi:

Halihazırda tatbik edilen ve yap – boz tahtasına döndürülen, giderek daha da karmaşık bir hal alan eğitim sisteminden ne bekleyebiliriz? Bununla gelecek nesillere dönük ne gibi faydalı yatırımlar yapılabilir? Ahlâk ve Mâneviyattan uzak bu militarist eğitim sistemi sabıkalıdır! Takriben bir asırdan beri tatbik edilen bu sistemin görünen ve görünmeyen zararları saymakla bitmez! 

Başlıca zararlarını şöyle özetleyecek olursak:

Sosyal (İçtimaî) yönden; Toplumun iç barışını tehlikeye atıp, vatandaşları kine düşmanlığa ve gruplaşmaya yönlendirmektedir! Bu ise toplumda kaosa, çeşitli bunalım ve huzursuzluklara, anarşiye sebep olmaktadır! 

Asrın İmamı, Büyük Müceddit Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri (ra) toplumda asayişin (huzur ve emniyetin) sağlanmasını beş temel esas olarak şöyle tesbit etmiştir: ”Birincisi, merhamet; ikincisi hürmet; üçüncüsü emniyet; dördüncüsü, haram ve helâli bilip haramdan çekilmek; beşincisi, serseriliği bırakıp itaat etmektir.”¹ 

Ahlâk ve Mâneviyat yönünden; Dîn, Âhlâk, Namus mefhumundan mahrum, Materyalist zihniyetli fertler yetiştirmektedir! Karma eğitimin yol açtığı ahlâksızlıklar ile zararlı alışkanlıkların ilkokul seviyesine kadar inmesi bunun en çarpıcı misalleridir.  

Diğer taraftan, hayali ihracatçıları, faizcileri, devlet hazinesi ve banka soyguncularını, hırsızları, sırf kendi menfaatini düşünen hapçıları, lopçuları, üç kâğıtçı sahtekârları yetiştirmektedir! 

Siyasî yönden; Siyaseti ilkokul seviyesine kadar indirip, birbirini ötekileştiren yabanî tipler yetiştirmektedir. Meselâ, içerisinde bulunduğumuz referandum ortamında, bir ilkokul çocuğu arkadaşına “Senin baban EVETÇİ mi, HAYIRCI mı” diye sorarsa ve arkadaşlığını bunun üzerine bine ederse, gelişmelerin ne kadar korkunç olduğu tahmin edilebilir! Bu gelişmeler yeni bir hadise değil. Ülke’nin çok partili hayata geçişinden (1950) beri olagelmektedir. Bir çoğumuz bu havayı yaşamışızdır!

Bu sistem ayrıca, mesleğinin temeli olan itaat etmek vazifesini bırakıp, kendi halkına silâh çevirecek kadar kahraman (!) Darbecileri, Ergenekoncuları, Balyozcuları, Derin Devletçileri, Emperyalist düşmanlarla işbirlikçileri yetiştirmektedir!

Dolayısıyla bu sistemle, yeni yetişen kuşaklar, korkunç uçurumlara itilmektedir!

Referandum Meselesi:

Aylardan beri Ülke, Anayasada yapılacak değişiklikler hakkında yapılacak Referandum’la ilgili olarak hop oturup, hop kalkıyor! Öyle ki, toplumdaki gerginlik ve kutuplaşma had safhada! Bozulan bu psikoloji neticesi, medyada ve çeşitli çevrelerde bir çok  atışmalar, sataşmalar, iftira ve zulme varan karalamalara şahit olmaktayız! Bu durumdan elbette dıştaki ve içteki insanlık fukarası, vicdansız menfaat şebekeleri faydalanmaktadır. Böyle durumlarda, menfaat düşkünü veya akıl fukarası ispiyoncular, tetikçiler işbaşında olurlar. Zira, “Canavarlar, dumanlı havayı sever” meşhur atasözüdür! Kendi menfaatleri istikametinde yaptıkları propaganda ve telkinlerle, her şeyi alt-üst edip, gerilime sebep olmakta, dolayısıyla –Allah esirgesin- toplumu tefrikaya ve kaosa sürüklemektedirler! 

Referandum bir halk oylamasıdır. Mevcut iktidar tarafından halka sunulan teklif konusunda bir seçimdir. İktidar Teklifini halka sunarken, doyurucu açıklamalarda bulunması gerekirken, zımnen “eğer kabul etmezsen, sonra keyfine ha” der gibi tehditlerde, suçlamalarda bulunması, idare ve idareci onuruyla bağdaşmaz! Esasen, dayatma ve korkutma ile yapılan bir seçim manasız bir oyalamadır. O zaman halk, niye bana teklif sunuyorsun diye sitem etse, haksız mı? Hem, kabul etmeyen niçin HAYIR diyeceğinin sebeplerini açıklarken, sen de neden EVET istediğinin sebeplerini açıklayıp rahat bir ortamda yapılacak seçime saygı göstermen gerekmez mi?

Öyleyse, bırakında halk rahat nefes alsın. Medeni ve hür bir şekilde tercihini yapsın. Siz de buna saygı duymalısınız!      

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