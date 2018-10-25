Batı literatüründe “Demokrasi” şeklinde ifade edilen Cumhuriyet, halk iradesinin hâkim olduğu, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, adalet mefhumunu benimsemiş, anayasa ve kanun hâkimiyetine dayanan bir devlet rejimidir.

Bizdeki Cumhuriyet, gerçek mânâda “Cumhuriyet” veya “Demokrasi”ye ne kadar uymaktadır? 1923’ten, 1950’ye kadar tek parti ve dikta rejimiyle idare edilen ülkemizde, birçok hürriyet kısıtlanmış, bilhassa dindarlar üzerine gidilerek dağa taşa korku salınmıştır.

Bunun çarpıcı bir misali, zamanımızın en büyük âlimi ve müceddidi Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri (ra), dîni değerleri muhafaza gayesiyle, zamanımızın anlayışına göre Risale-i Nur ismiyle Kur’ân tefsiri yazdığı için, akıl almaz işkencelere tabi tutulmuştur! 1935 Eskişehir, 1943 Denizli ve 1948 Afyon Ağır Ceza Mahkemeleri’nde idamla yargılanmıştır. Hayatının sonuna kadar kâh hücre hapsinde, kâh sürgünde ve takibat altında tutulmuştur. Ayrıca, türlü eziyet ve suikaste maruz kalmış, 27 defa zehir verilmiştir! Bugün dünyada milyonlarca insanın eğitim aldığı, 70’e yakın dünya diline çevrilen (tarihte bir benzeri yok) Risale-i Nur tefsir külliyatı hakkında, ülkemizin çeşitli mahkemelerinde 2 bin 200’e yakın beraat veya takipsizlik kararı verilmiştir ki, bu Cumhuriyete hiç yakışmayan bir hukuk ayıbıdır. Çünkü herhangi bir dâvâ konusu bir mahkemede beraat edip, Temyiz Mahkemesi de (Yargıtay) onaylarsa, “Kaziye-i Muhkeme” halini alır ki, aynı konuda daha muhakeme edilemez. Ama maalesef ülkemizde buna benzer çok keyfi tatbikat olagelmektedir!

Hülâsa, 95 yaşına giren Cumhuriyetimiz, gerçek mânâda demokrasiden, demokratik bir anayasadan, dolayısıyla bir çok haktan adaletten mahrum bulunan ve gerçek bir anayasa hasretiyle yanıp kavrulan defolu bir cumhuriyet!

ANAYASA HASRETİ

İlk TBMM tarafından hazırlanan 1921 Anayasası, çok geçmeden 1923’te mühim bir değişikliğe uğramıştır. Arkasından hunhar bir zihniyetin gerçekleştirdiği 27 Mayıs 1960 darbesiyle bu Anayasa da askıya alındı. Darbeciler tarafından hazırlattırılan 1961 Anayasası yürürlüğe girmiştir.

12 Mart 1971’de ise aynı zihniyet tarafından halkın hür oylarıyla seçilmiş bir hükümet alaşağı edilerek ülkeye büyük zararlar verdi. Yine aynı zihniyetin 12 Eylül 1980 darbesiyle de 1962 Anayasası askıya alındı. Bu defa darbeciler kendi despot kafalarına göre hazırlattığı, ayrıca korku ve baskı yoluyla halka zorla kabul ettirdikleri – demokrasiyle asla bağdaşmayan – 1982 Anayasası’nı yürürlüğe koydular.

Nihayet, aynı çapulcu zihniyet, 28 Şubat 1997 darbecileri “irtica tehlikesi” gibi uydurma bahanelerle Müslüman halkımızı fişleyerek devlet terörü estirmişlerdi! Ayrıca, çekinmeden beş milyon vatandaşı gözden çıkardıklarını söyleyerek, bir çok yolsuzlukta bulunması, maalesef gerçek bir cumhuriyetin olmayışından kaynaklanmaktadır. Her defasında ülkeyi 30 yıl, hatta 50 yıl geri götürdüğü söylenilen darbelerle hesaplaşmak zamanı çoktan geldi ve geçiyor da. Gerçi bir ara 12 Eylülcülerin hayatta kalanları ile 28 Şubatçılar yargılandı. Fakat bu göstermelikten öte gitmedi. Memleket tam bir cumhuriyete ve gerçek bir anayasaya kavuşmadıkça, gerçek yargılama mümkün olmayacaktır.

Cumhuriyet mânâsını tam olarak ifade eden, gerçek bir anayasayla buluşmak dileğiyle…