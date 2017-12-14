Ders hazırlığı

Derse iyi hazırlanmak, her şeyden önce çok iyi bir plânlamayı gerektirmektedir.

Bu plânlama ise, dersin ve konunun hedefine uygun, eğitim ve öğretimin gayeleri doğrultusunda tesbit edilir. Konuların sıralaması yapılırken; basitten zora, bilinenden bilinmeyene, yakından uzağa, somuttan soyuta doğru olan prensipler göz önünde bulundurulur. Ders plânı yapılırken, konu başlıklarının açıklayıcı şekilde hazırlanması ve zamanın en uygun bir şekilde ayarlanması şarttır. Ders plânının aksaması veya konuların zamanında yetiştirilememesinin en önemli sebebi, zamanın iyi ayarlanamayışıdır. Ekseri olarak ilk ve ortaöğretim seviyesindeki talebelere konuları kavratmada ve dikkatleri uzun müddet canlı tutmakta güçlük çekilmesi, gereken zamanlamanın sıhhatli ayarlanmayışından kaynaklanmaktadır. Bu ise, eğitim ve öğretim açısından büyük kayıplara yol açmaktadır. Bunun için zamanı iyi ayarlayıp, ayarlamasından sonra yapılacak en mühim iş, dersine göre kaynak ve malzeme temin etmektir. Temin edilecek kaynak ve malzemelerden en geniş ve en uygun biçimde faydalanabilme gayesi güdülmelidir.

ÖĞRETMENİN DERSE HAZIRLANMASI

Öğretmenin, dersinde faydalı olabilmesi, konu hakkında geniş bilgiye sahip olmasına veya bilgiye ulaştırmasındaki ustalığına bağlıdır. Yani öğretmen, dersine ve konusuna hakim olmalıdır. Bunun için de önceden hazırlık çalışmaları yapmak zorundadır. Öğretmenliğin aynı zamanda devamlı bir talebelik olduğu unutulmamalıdır.

Kısacası, öğretmenin dersi ve konusu hakkında bilgi ve becerisi, kendisi için meslekle ilgili bir değer ölçüsüdür. Yani öğretmen, ne kadar disiplinli ve iyi özelliklere sahip olursa olsun, derse iyi hazırlanmamış ise, faydalı olamayacaktır!

İyi bir ders hazırlığından gaye, sadece çok şeyler bilmek değil, aynı zamanda öğretilecek bilgilerin plânlanmış olması gerekmektedir. Plânlama yapılırken de talebelerin bilgi seviyesi, dersin işleneceği yer (ders ortamı), kaynak veya ders malzemesi, zamanlama ve sair ders faaliyeti ile iç içe olan hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. Dolayısıyla iyi bir plânlamanın, kalite ve verimi arttıracağı muhakkaktır. Onun içindir ki, teftiş ve denetim sırasında, genel olarak öğretmenden ilk istenen şey; yıllık, ünite ve günlük ders plânlarıdır.

Plânlama tamamlandıktan sonra, dersle ilgili ve malzemelerin önceden temin edilmesi ve kullanılmaya hazır bulundurulması çok mühimdir. Konulara iyi hazırlanmak, ilgili harita, plân, deney aletleri ve malzemelerinin kullanılmasındaki maharetle de ilgilidir. Bütün hazırlıklar bittikten sonra, uygulama zamanında gözden geçirilmesi de herhangi bir aksaklığa meydan vermemesi bakımından iyi olur. Şunu da unutmamak gerekir ki, bu hazırlıklara ehemmiyet verilmediği hatta ihmal edildiği hallerde, başarıdan söz edilemeyeceği gibi, bir takım problemlerin ortaya çıkmasına da yol açar! Ayrıca, iyi hazırlanmamış ders notları, ders notlarının kolayca okunamayışı veya açıklanmasında güçlük çekilmesi, ders notlarına aşırı bağlılık gösterilmesi gibi durumlar da zararlıdır. Böyle durumlarda ders gereği gibi işlenmemiş, sadece geçiştirilmiş olur!