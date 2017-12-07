"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ARALIK 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Derste öğretmenin dikkat edeceği hususlar

Naci TEPİR
07 Aralık 2017, Perşembe
İDEAL ÖĞRETMEN -10-

a) Öğretmenin konuşmaları, bütün talebeler tarafından rahatlıkla duyulmalı.

b) Oldukça düzgün, net, anlaşılacak şekilde kelimelerin telaffuz edilmesine gayret gösterilmeli.

c) Konunun özünden uzaklaşmamaya dikkat edilmeli.

d) Konuları soru-cevap metoduna göre işlemek faydalı olur.

f) Sorulan sorular konuyla alakalı düşündürücü özellikte olmalı.

g) Sınıf seviyesinin üzerinde soru sorulmamalı.

Talebelere fırsat eşitliği tanınmalı, her talebenin aktif olarak derse iştiraki sağlanmalı.

h) Başta yazı tahtası olarak bütün ders araç ve malzemelerden -en geniş şekilde- faydalanmaya çalışılmalı. Araç ve malzemenin israf edilmemesine dikkat edilmeli.

HATALARIN DÜZELTİLMESİ

En başta dikkat edilecek husus, hatanın yüze vurulmamasıdır. Tesbit edilen hatalar uygun bir zamanda ele alınıp, “bazıları, bazı kimseler” ve sair gibi genel ifadelerle anlatılmalı. Talebenin topluluk içerisinde şahsiyeti zedelenmemelidir. Aksi halde hataların yüze vurulması, daha kötü ve menfi gelişmelere sebep olabilir. Mesela, arkadaşlarının yanında bir talebenin hatasını yüzüne vuran öğretmen, aradaki bağların bir anda kopmasına ve başka hataların doğmasına sebep olabilir. Bu ve benzeri menfi haller, öğretmenin bir anda kendini kontrol edememesinden kaynaklanabilir. Onun içindir ki, bir eğitimci, en başta kendini devamlı kontrol altında bulunduracak, hissi hareketlerden kaçınacaktır. Diğer taraftan, basit hataları görmezlikten gelmelidir. Düzeltilmesi gereken hatanın, talebenin yüzüne vurmadan düzeltilmesine çalışılmalıdır.

Hataların düzeltilmesinde asıl olan, önceden tedbir almaktır. Yani, herhangi bir hatanın işlenmesine yol açmamak için daha önceden tedbir almak gerekir. Bu da eğitim açısından çok mühimdir. Zaten eğitimden kastedilen maksat, fertlerin hal ve hareketlerinde müsbet değişmeler ve gelişmeler meydana getirmek değil midir? O halde eğitim ve öğretim çalışmalarında ne kadar başarılı olabilirsek, o ölçüde de doğabilecek hataları baştan engellemiş oluruz. Bu konuda da öğretmenin muvaffak olabilmesi için, iyi bir model olması gerekir.

Öğrencilerine devamlı olarak iyiliği, doğruluğu ve ahlâklı olmayı telkin etmeli, rehberlik fonksiyonunu ustalıkla kullanmalıdır. Bazı hataların kısa zamanda düzeltilebileceğini, bazılarının ise düzeltilmesi için daha uzun bir zaman ve daha çok gayret gerektireceğini hesaba katmalıdır. Her şeyden önce talebelerle devamlı ilgilenmeli ve onların problemlerine eğilmelidir. Unutmamalı ki her talebenin kendine göre problemleri vardır. Bunlar başlıca sınıfı, okulu ve ailesi ile alakalı olabilir. Bunların çözümüne yardımcı olmak öğretmenin vazifesidir. Talebenin karşılaştığı zorlukları aşmada öğretmen muvaffakiyeti ölçüsünde sevgi ve hürmet kazanır. Aslında eğitimin bir gayesi de, talebeye karşılaşabileceği zorlukları yenebilme mahareti kazandırmaktır.

Bütün bunların yanı sıra ve bazı özel durumlarda yapılan öyle hatalar olabilir ki, geç kalınmasında daha büyük zararlar ortaya çıkabilir. Bu gibi hallerde hemen hatanın üzerine gidilmesi gerekir. Böyle ani durumların (emrivakilerin) her an çıkabileceği hesaba katılmalıdır. Mesela, ahlâk dışı tutumlar, aşırı dikkat çekici kaba davranışlar, suça özendirme, suç işleme ve sair gibi disiplin hadiseleri, her an için öğretmenin karşısına çıkabilir.

Okunma Sayısı: 48
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    282. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kudüs hepimizindir

    Çocukları olumsuz etkiliyor

    Hapisteki 17 bin kadın da mı?

    ''Bu karar, bizim için yok hükmündedir"

    Dünyadan Trump'a tepkiler devam ediyor: ''AB ciddi endişe duyuyor''

    Kudüs için kitlesel eylem çağrısı

    Çavuşoğlu: Kudüs İsrail'in başkenti olamaz

    Abbas: Kudüs barış kentidir ve Filistin'in ebedi başkentidir

    Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı

    Dışişleri Bakanlığı: ABD'yi hesapsızca adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz

    ByLock’tan en az 10 bin kişi mağdur

    Hem siyasi hem ekonomik stres arttı

    AKP ve MHP, yüzde 50+1’i bulamıyor

    Türkiye algısı bozuldu

    'Mukaddesatımızın sırtına inmek üzere kaldırılmış hançerdir'

    Rüşvet alan bakanların yargılanmasını kim engelledi?

    'Müslümanlara yönelik bir saldırı niteliğinde'

    NATO'dan ve Vatikan'dan Kudüs değerlendirmesi

    Çipras'tan ''darbeci askerler'' hakkında açıklama

    'Toprak kayması var; boşaltın'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hapisteki 17 bin kadın da mı?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    17-25
    Genel

    Çocukları olumsuz etkiliyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    33 idam! ‘Bir de kadın asalım’ dediler...
    Genel

    Kudüs hepimizindir
    Caner KUTLU

    İlim, sanat ve felsefenin gayesi marifetullahtır
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bediüzzaman’ı sosyal yönüyle anlamak
    Ahmet BATTAL

    Yargı ne âlemde?
    Genel

    Gençlik rüzgârı
    Naci TEPİR

    Derste öğretmenin dikkat edeceği hususlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.