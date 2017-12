Derste öğretmenin dikkat edeceği hususlar

İDEAL ÖĞRETMEN -10-

a) Öğretmenin konuşmaları, bütün talebeler tarafından rahatlıkla duyulmalı.

b) Oldukça düzgün, net, anlaşılacak şekilde kelimelerin telaffuz edilmesine gayret gösterilmeli.

c) Konunun özünden uzaklaşmamaya dikkat edilmeli.

d) Konuları soru-cevap metoduna göre işlemek faydalı olur.

f) Sorulan sorular konuyla alakalı düşündürücü özellikte olmalı.

g) Sınıf seviyesinin üzerinde soru sorulmamalı.

Talebelere fırsat eşitliği tanınmalı, her talebenin aktif olarak derse iştiraki sağlanmalı.

h) Başta yazı tahtası olarak bütün ders araç ve malzemelerden -en geniş şekilde- faydalanmaya çalışılmalı. Araç ve malzemenin israf edilmemesine dikkat edilmeli.

HATALARIN DÜZELTİLMESİ

En başta dikkat edilecek husus, hatanın yüze vurulmamasıdır. Tesbit edilen hatalar uygun bir zamanda ele alınıp, “bazıları, bazı kimseler” ve sair gibi genel ifadelerle anlatılmalı. Talebenin topluluk içerisinde şahsiyeti zedelenmemelidir. Aksi halde hataların yüze vurulması, daha kötü ve menfi gelişmelere sebep olabilir. Mesela, arkadaşlarının yanında bir talebenin hatasını yüzüne vuran öğretmen, aradaki bağların bir anda kopmasına ve başka hataların doğmasına sebep olabilir. Bu ve benzeri menfi haller, öğretmenin bir anda kendini kontrol edememesinden kaynaklanabilir. Onun içindir ki, bir eğitimci, en başta kendini devamlı kontrol altında bulunduracak, hissi hareketlerden kaçınacaktır. Diğer taraftan, basit hataları görmezlikten gelmelidir. Düzeltilmesi gereken hatanın, talebenin yüzüne vurmadan düzeltilmesine çalışılmalıdır.

Hataların düzeltilmesinde asıl olan, önceden tedbir almaktır. Yani, herhangi bir hatanın işlenmesine yol açmamak için daha önceden tedbir almak gerekir. Bu da eğitim açısından çok mühimdir. Zaten eğitimden kastedilen maksat, fertlerin hal ve hareketlerinde müsbet değişmeler ve gelişmeler meydana getirmek değil midir? O halde eğitim ve öğretim çalışmalarında ne kadar başarılı olabilirsek, o ölçüde de doğabilecek hataları baştan engellemiş oluruz. Bu konuda da öğretmenin muvaffak olabilmesi için, iyi bir model olması gerekir.

Öğrencilerine devamlı olarak iyiliği, doğruluğu ve ahlâklı olmayı telkin etmeli, rehberlik fonksiyonunu ustalıkla kullanmalıdır. Bazı hataların kısa zamanda düzeltilebileceğini, bazılarının ise düzeltilmesi için daha uzun bir zaman ve daha çok gayret gerektireceğini hesaba katmalıdır. Her şeyden önce talebelerle devamlı ilgilenmeli ve onların problemlerine eğilmelidir. Unutmamalı ki her talebenin kendine göre problemleri vardır. Bunlar başlıca sınıfı, okulu ve ailesi ile alakalı olabilir. Bunların çözümüne yardımcı olmak öğretmenin vazifesidir. Talebenin karşılaştığı zorlukları aşmada öğretmen muvaffakiyeti ölçüsünde sevgi ve hürmet kazanır. Aslında eğitimin bir gayesi de, talebeye karşılaşabileceği zorlukları yenebilme mahareti kazandırmaktır.

Bütün bunların yanı sıra ve bazı özel durumlarda yapılan öyle hatalar olabilir ki, geç kalınmasında daha büyük zararlar ortaya çıkabilir. Bu gibi hallerde hemen hatanın üzerine gidilmesi gerekir. Böyle ani durumların (emrivakilerin) her an çıkabileceği hesaba katılmalıdır. Mesela, ahlâk dışı tutumlar, aşırı dikkat çekici kaba davranışlar, suça özendirme, suç işleme ve sair gibi disiplin hadiseleri, her an için öğretmenin karşısına çıkabilir.