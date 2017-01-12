"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

OHAL ve eğitim

Naci TEPİR
12 Ocak 2017, Perşembe
1925’den bu yana, zaman zaman isyan ve darbelere sahne olan Ülkemiz, hâlâ istikrar çizgisine oturmuş değil.

Her isyan ve darbelerin ardından getirilen olağanüstü hal tatbikatlarıyla hızlı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden de en çok etkilenen eğitim olmuştur.

Nihayet, 15 Temmuz 2016 Darbe Teşebbüsünden*  sonra ilân edilen “OHAL” ile Millî Eğitim’de hızlı değişiklikler görüldü. Jet hızıyla yapılan bu değişiklikler, kanun Hükmündeki Kararnameler (KHK) ile gerçekleştirildi.

Türk Eğitim Derneği’nin (TED), MEB bilgilerine dayanarak hazırladığı 2016 Eğitim Değerlendirme Raporu’nda teferruatıyla bu değişikliklere yer verilmiştir. Böylece İlkokuldan Üniversiteye kadar, talebe dağılımından öğretmen istihdamına kadar, hatta MEB merkez teşkilâtında yeni tanzimat yapılmıştır. 

Adı geçen raporda özetle:

667 sayılı KHK ile kapatılan özel öğretim okullarında okuyan yaklaşık 138 bin öğrencinin eğitimin dışında kalmaması için MEB bu öğrencilerin devlet okullarına veya özel okullara naklini gerçekleştirmiştir (…..) öğrenciler kontenjan sınırlaması olmadan evlerine yakın ve en uygun okula yerleştirilmiştir. Bu uygulama lise öğrencileri için de benzer şekilde yapılandırılmış, öğrencilerin nakilleri okul türleri gözetilerek gerçekleştirilmiştir.

Yine, 155’in üzerinde okul, proje okulu olmuştur. 1 Eylül 2016 tarih ve 29818 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan MEB Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre bu okulların idaresi, tedrisat şekli, öğrenci alımı ve öğretmen tayini ile ilgili hükümler yer almaktadır.

Ayrıca, 669 sayılı KHK kapsamında Millî Savunma Bakanlığına bağlı olarak Millî Savunma Üniversitesinin kurulması kararı alınmıştır. Diğer taraftan MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce “Göç ve Acil Durum Eğitim Daire Başkanlığı” oluşturulmuştur.

Rehberlik ve Denetim Başkanlığının Teftiş Kurulu Başkanlığı olarak yapılandırılması ile birlikte maarif müfettişlerinin tamamının görevleri başka bir işleme gerek kalmadan sona ermesi şeklinde bir düzenleme yapılmıştır.

Sözleşmeli Öğretmenlik Öğretmen sayılarında meydana gelen beklenmedik değişiklikler dolayısıyla bir ilk olarak MEB; kalkınmada birinci derecede öncelikli yöreler öncelikli olmak üzere boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (…..) sözleşmeli öğretmenlik sisteminin uygulamaya konulması 2016 yılında eğitim sistemindeki “sürpriz” uygulamalardan birisi olmuştur.

SORULAR VE TEMENNİLER

Mecburi olarak yapılan özel okul talebelerinin, devlet okullarına yerleştirmeler eğitimin ruhuna ve velilerin arzusuna uygun mu? Talebeler yeni okullarına ne ölçüde uyum sağlayabilecek? Ayrıca, siyasî gaye ile topluca okul kapatmak ne derece sıhhatlidir?

Temennimiz: Suriyelilerin sıhhatli intibakları için gereken eğitim ortamı hazırlanmalı. Bunda da dîni ve tarihî bağlarımızın en tesirli rolü oynayacağı şüphesizdir.

Diğer taraftan, çok sayıda öğretmenin bir anda vazifeden ihracı, kurunun yanında yaşın da yanma riskini taşımıyor mu. Toplumda –bilhassa Eğitim camiasında- büyük huzursuzluklara sebep olan bu boşluk nasıl telâfi edilecek?

“Göç ve Acil Durum Eğitim Daire Başkanlığı”nın kurulması isabetli olmuştur. Muvaffak olduğu taktirde, hizmetleri büyük olacaktır!

Okunma Sayısı: 389
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB projesi başarılı olmalı

    Açık oyda tutanak krizi

    Bu şekliyle başkanlık otoriterliği pekiştirir

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Kıbrıs haritaları BM'ye sunuldu

    Meclis'te gerilim... Kavga çıktı... 3 madde kabul edildi

    KPSS soruşturmasında 80 kişi tutuklandı

    Gaziantep Valiliği: Emniyet Müdürlüğü saldırısında terör bağlantısı yok

    Trump: IŞİD, Obama'nın eseri

    Trabzon taraftarı Fenerbahçe müzesinden kupa almaya çalıştı: Kaç yıldır bekliyoruz!

    Dolar yeni zirvesinde

    İstanbul'da 'Ortaköy teröristi' alarmı!

    İzmir’de 3.5 saatte 85 kaza oldu

    Şehidin emaneti yerini terk etmedi

    Bakan Bozdağ'dan 'Adil Öksüz' açıklaması

    İETT'den 'tarih oluyor' iddialarına cevap

    Döviz almış başını gidiyor, sorunu üstlenen tek bir bakan yok

    Hisarcıklıoğlu'ndan önemli açıklamalar: AB'ye üyelik projesi başarılı olmalı

    Sosyal medya hesabından duyurdu: Satamayınca başka bir karar aldı!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP’den başkanlığa “Atatürklü savunma”
    Faruk ÇAKIR

    Yüz bin öğretmen
    Süleyman KÖSMENE

    Teklif ne zaman başlıyor?
    Genel

    Açık oyda tutanak krizi
    Genel

    AB projesi başarılı olmalı
    Ahmet BATTAL

    Tasarıdaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hakkında
    Misbah ERATİLLA

    Öğretmenim bana bir lira borç verir misin?
    Naci TEPİR

    OHAL ve eğitim
    Ali Rıza AYDIN

    İmtihanın renkleri
    Genel

    Bu şekliyle başkanlık otoriterliği pekiştirir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.