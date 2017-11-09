Talebelerin öğretmen tarafından tanınması

İdeal Öğretmen -6-

Talebeyi tanıma vasıtaları

Her talebeyi, her zaman için tam manasıyla tanımak mümkün olamamaktadır. Husûsiyle kalabalık okul veya sınıflarda, bunun için geliştirilmiş bir takım vasıtalardan faydalanabiliriz. Bunlar da başlıca test, anket, otobiyografi ve sosyometri gibi vasıtalardır. Bu vasıtaları kullanarak talebelerin bir çok hususları hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Böylece, onları yakından tanımakla daha müsbet gelişmeler sağlayabiliriz. Bu vasıtalar talebelerin kendisini veya sosyal çevresini yakından ilgilendiren, aynı zamanda mühim konuları ihtiva eden bir takım soru listesidir.

Bazı test ve anketlerden örnekler

a) Okul ve Çevreyi Tanıma Anketi

Adı:

Sınıfı:

Öğrenci No:

Tarih:

(Aşağıda bir takım sorular verilmiştir. Bu sorulara vereceğiniz en uygun cevabı, yanındaki parantezin içerisini (x) şeklinde işaretleyiniz. Amacımız, karşılaştığınız sorunlara çözüm getirebilmektir. Bunun için cevapları işaretlerken dikkatli olmanızda yarar vardır.)

Sorular:

Cevaplar

Evet /Hayır

- Okulunuzun bütün öğretmenlerini tanıyor musunuz? ( ) ( )

- Okul personelinin görevlerinin neler olduğunu biliyor musunuz? ( ) ( )

- Okulunuzun, laboratuvar, atölye, spor salonu, okul kooperatifi vb. gibi bütün bölümlerini gezdiniz mi? Bunlardan yeterince faydalanabiliyor musunuz? ( ) ( )

- Öğrenci kurallarını bütünüyle biliyor musunuz? ( ) ( )

- Arkadaşlarınızı çeşitli yönleriyle ve yeterince tanıyabiliyor musunuz? ( ) ( )

- Okulunuza ve sınıfınıza uyum sağlayabildiniz mi? ( ) ( )

- Okulca ya da sınıfça bir gezi yapılsa, katılmak ister misiniz? ( ) ( )

Not: Başka düşünceleriniz varsa yazabilirsiniz...

b) Problem Tarama Testi

Adı:................... Sınıfı:........... Öğrenci No:.......... Yaşı:.......

(Aşağıda, öğrencilerle ilgili bir takım problemler sıralanmıştır. Bunlardan durumunuza uyanları işaretleyiniz. Diğerlerini boş bırakınız. Size yardımcı olabilmemiz için, çok dikkatli cevaplandırmanız gerekmektedir.)

Problemler

- Uykumu yeterince alamıyorum......................()

- Kardeşlerimle geçimsizim.................................()

- İyi beslenemiyorum …………...........…...... ()

-Ailem maddî sıkıntı içindedir……….…… ()

- Yüzümdeki sivilcelerden rahatsızım……...()

- Evde ders çalışma imkânı yok.........................()

- Annem babam ayrı yaşıyorlar.........................()

- Anneden öksüzüm.... .........................................()

- Annem üveydir......................................................()

- Babam üveydir.......................................................()

- Babadan öksüzüm….…………..................... ()

- Anne ve babadan öksüzüm............................. ()

- Evde çok dayak yiyorum.......................................... ()

- Evde beni çocuk yerine koyuyorlar…..............… ()

- Ailemde bazılarıyla anlaşamıyorum…................. ()

- Boyumun kısalığından üzülüyorum…................. ()

- Ara sıra bayılmam vardır............................................()

- Ara sıra burnum kanıyor............................................()

- Çok terliyorum............................................................... ()

- Tırnaklarımı kemirmek adetimdir....................….. ()

- İşitmem zayıftır.............................................................. ()

- Devamlı halsizlik hissediyorum….........................()

- İştahsızım......................................................................... ()

- Sınıfa alışamadım.........................................................()

- Midemden rahatsızım ................................................ ()

- Dersler çok sıkıcı geliyor............................................. ()

- Şişmanlıktan huzursuzum……….........................()

- İyi çalışma yöntemini bilemiyorum…........…… ()

- İyi giyinemediğim için üzülüyorum....................... ()

- Öğretmenlerin hataları çok az................................. ()

- Korkunç rüyalar görüyorum..................................... ()

- Kılık kıyafetimiz çok inceleniyor..............................()

- Kendime güvenemiyorum.......................................()

- Sağlığımla ilgilenilmiyor............................................()

- Kıskanç biriyim..............................................................()

- Öğretmenlerim beni anlamıyorlar……........….()

- Utangaç ve sıkılgan…................................................()

- Okulda yeterli bilgi verilmiyor.................................()

- Hayallere dalıyorum....................................................()

- Yeteneklerimi bilemiyorum………….....……... ()

- Sır saklayamıyorum.....................................................()

- Derdimi anlatacak ilgili bulamıyorum............…. ()

- Kimseye derdimi söyleyemiyorum........................()

- Öğretmenlerin bana daha yakın olmasını istiyorum...()

- İnatçı biriyim..... .................................................................()

- Yazılılar hemen okunmalı…………………….. ()

- Çok yalnızlık duyuyorum..............................................()

- Derslerde bizlere daha çok söz hakkı verilmesini istiyorum....................................................................................()

- Yalnızlıktan hoşlanmıyorum..................................... ()

- Ölmekten çok korkuyorum....................................... ()

- Kütüphaneden faydalanamıyoruz…....…….… ()

- Cehennemden çok korkuyorum............................ ()

- Kütüphaneden istediğim kitapları alamıyorum....()

- Hemen sinirleniyorum.............................................. ()

- Kimseye yaranamıyorum........................................ ()

- Duvar gazetesi pek faydalı olmuyor…............ ()

- Yalan alışkanlığını bırakamıyorum…............... ()

-Kütüphaneye gitme fırsatı bulamıyorum........... ()

- Zamanımı iyi değerlendiremiyorum....................()

- Geç kalmayı yenemiyorum…………........……()

- Etüt saatleri faydalı olmuyor…...............................()

- Aklımdan çok kötü şeyler geçiyor.........................()

- Etüt öğretmenleri kırıcı davranıyorlar…........…()

- Dini konularda çok bilgisiz.......................................()

- Etüt saatleri çok kalabalık olduğundan iyi çalışamıyorum............................................................................()

- Evde çok huzursuzum............................................... ()

- Annemle babam geçinemiyorlar......................... ()

- Ailemle anlaşamıyoruz............................................. ()

- Evde bana değer vermiyorlar................................ ()

- Başarılarıma ilgisiz kalıyorlar................................... ()

Not: Başka problemleriniz varsa maddeler halinde yazabilirsiniz.

(Devam edecek)