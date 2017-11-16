Talebenin öğretmen tarafından tanınması

“Rol Dağıtımı, Anketi”
Adı:....... Sınıfı:..... No:..... Tarih:........
(Sınıftaki arkadaşlarınızı aşağıda verilen uygun kısımlara kaydediniz. Kendiniz de bunlardan hangisine uyuyorsanız “ben” diye işaretleyiniz.)
* Devamlı güler, başkalarını da güldürür (neşeli tip):………………………………..( )
* Başkalarıyla konuşmaktan çekinir (utangaç tip) :……………………………..…( )
* Kendini beğenmiştir (bencil tip): ……………………………………………………..…..( )
* İşbirliği yapmaya ve yardımlaşmaya meyillidir (yardımsever tip): ……..............................................…..( )
* Memleket meseleleriyle ilgilenmeyi sever (düşünür tip): ………..……………( )
* Dedikodu yapmayı adet edinmiştir (dedikoducu tip): ……………………………( )
* Genel olarak karamsardır (içe dönük tip): ……………………………………….....( )
* Her zaman kendisini ortaya kor, lider olmak ister (lider tip): …………........( )
* Becerikli, iş başaran, arkadaşlarına yardım eden (azimkâr tip): …..……....( )
“Bu Kim, Anketi”
Adı:....... Sınıfı:..... No:..... Tarih:........
Aşağıda çeşitli davranışlara ait cümleler verilmiş olup, kimi hatırlatıyorsa, karşılarına yazınız. Kendinize uygun olana “ben” diye işaretleyiniz.
* Kavgacı, yanına yaklaşılmaz..........:
* Arkadaş canlısıdır..........................:
* Öğretmenleri üzer, kızdırır............:
* Temiz, düzenli ve disiplinli….........:
* Dini duyguları kuvvetlidir..............:
* Şakaya hiç gelmez..........................:
* Devamlı emir verir..........................:
* Arkadaşsız, tek kişidir....................:
* Mahcup ve alıngandır....................:
* Tek başına bir şeye yaramaz.........:
* Çok zeki ve yeteneklidir.................:
“Kime Göre Ben Neyim, Anketi”
Adı:....... Sınıfı:..... No:..... Tarih:........
(Aşağıdaki özelliklerin hangisine ve kime göre bu uyuyorsanız yerlerini işaretleyiniz.)
Öğretmen- Aileme Arkadaş-
lere göre göre lara göre
( ) ( ) ( ) Haşarıyım.
( ) ( ) ( ) Kavgacıyım.
( ) ( ) ( ) Düzensizim.
( ) ( ) ( ) Uysalım.
( ) ( ) ( ) Aptalım.
( ) ( ) ( ) Zekiyim.
( ) ( ) ( ) Cesaretsizim.
( ) ( ) ( ) Ezberciyim.
( ) ( ) ( ) Somurtkanım.
(Bunlara şu maddeler de eklenecek)
* Beceriksizim; * Çok ciddiyim; * Neşeliyim; * Pasaklıyım; * Yakışıklıyım; * Cana yakınım; * Haylazım; * Kuvvetliyim; * Hayalciyim; * Hep hastayım * Sportmenim; * Kıskancım; * İlgisizim; * Talihsizim; * Çok şımarığım; * Kabiliyetsizim; * Zavallıyım;
“Başarısızlık Sebepleri, Anketi”
Adı:........................ Sınıfı:.......... No:......... Tarih:................
(Aşağıdaki sorulardan sizinle ilgili gördüklerinizi işaretleyin.)
* Öğretmenlerimle anlaşamadığımdan.
* Bazı dersleri sevmediğimden.
* Çalışmalarımın taktir görmeyişinden.
* Arkadaş edinemediğimden.
* Ev işlerinin çokluğundan.
* Derslerin çok oluşundan
* Dışarıda çalıştığım için.
* Bedeni hastalıklarımdan.
* Aile problemlerim yüzünden
* Özel sıkıntılarımın yüzünden.
* İnat ettiğim için çalışmıyorum.
* Ödevlerin çokluğundan.
* Ruh sağlığımın bozuk oluşundan.
* Maddî sıkıntı içinde olduğumdan.
* Çalışmaya yer bulamadığım için.
* Derslerin çok oluşundan
Not: Her ankete lüzum gördüğünüz başka maddeler de ekleyebilirsiniz.