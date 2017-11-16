"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Talebenin öğretmen tarafından tanınması

Naci TEPİR
16 Kasım 2017, Perşembe
Talebeyi tanıma vasıtalarından;

“Rol Dağıtımı, Anketi”

Adı:.......  Sınıfı:.....   No:.....  Tarih:........

            

(Sınıftaki arkadaşlarınızı aşağıda verilen uygun kısımlara kaydediniz. Kendiniz de bunlardan hangisine uyuyorsanız “ben” diye işaretleyiniz.)

* Devamlı güler, başkalarını da güldürür (neşeli tip):………………………………..(   )

* Başkalarıyla konuşmaktan çekinir (utangaç tip)    :……………………………..…(   )

* Kendini beğenmiştir (bencil tip):  ……………………………………………………..…..(   )

* İşbirliği yapmaya ve yardımlaşmaya meyillidir (yardımsever tip):  ……..............................................…..(   )

* Memleket meseleleriyle ilgilenmeyi sever (düşünür tip): ………..……………(   )

* Dedikodu yapmayı adet edinmiştir (dedikoducu tip): ……………………………(   )

* Genel olarak karamsardır (içe dönük tip):   ……………………………………….....(   )

* Her zaman kendisini ortaya kor, lider olmak ister (lider tip): …………........(   )

* Becerikli, iş başaran, arkadaşlarına yardım eden (azimkâr tip):  …..……....(   )

 

“Bu Kim, Anketi”

 

Adı:.......  Sınıfı:.....   No:.....  Tarih:........

 

Aşağıda çeşitli davranışlara ait cümleler verilmiş olup, kimi hatırlatıyorsa, karşılarına yazınız. Kendinize uygun olana “ben” diye işaretleyiniz.

 

* Kavgacı, yanına yaklaşılmaz..........:         

* Arkadaş canlısıdır..........................:

* Öğretmenleri üzer, kızdırır............:  

* Temiz, düzenli ve disiplinli….........:

* Dini duyguları kuvvetlidir..............:  

* Şakaya hiç gelmez..........................:

* Devamlı emir verir..........................:  

* Arkadaşsız, tek kişidir....................:

* Mahcup ve alıngandır....................:         

* Tek başına bir şeye yaramaz.........:

* Çok zeki ve yeteneklidir.................:         

 

“Kime Göre Ben Neyim, Anketi”

Adı:.......  Sınıfı:.....   No:.....  Tarih:........

 

(Aşağıdaki özelliklerin hangisine ve kime göre bu uyuyorsanız yerlerini işaretleyiniz.)

 

Öğretmen-  Aileme    Arkadaş-        

lere göre        göre     lara göre 

    ( )                    ( )             ( )            Haşarıyım.                                                                  

    ( )                    ( )             ( )            Kavgacıyım.

    ( )                    ( )             ( )            Düzensizim.         

    ( )                    ( )             ( )            Uysalım. 

    ( )                    ( )             ( )            Aptalım.

    ( )                    ( )             ( )            Zekiyim.

    ( )                    ( )             ( )            Cesaretsizim.

    ( )                    ( )             ( )            Ezberciyim.

    ( )                    ( )             ( )            Somurtkanım.

 

(Bunlara şu maddeler de eklenecek) 

* Beceriksizim; * Çok ciddiyim; * Neşeliyim; * Pasaklıyım; * Yakışıklıyım; * Cana yakınım; * Haylazım; * Kuvvetliyim; * Hayalciyim; * Hep hastayım * Sportmenim; * Kıskancım; * İlgisizim; * Talihsizim; * Çok şımarığım; * Kabiliyetsizim; * Zavallıyım; 

 

“Başarısızlık Sebepleri, Anketi”

Adı:........................  Sınıfı:..........  No:.........  Tarih:................

 

(Aşağıdaki sorulardan sizinle ilgili gördüklerinizi işaretleyin.)

 

* Öğretmenlerimle anlaşamadığımdan.    

* Bazı dersleri sevmediğimden.

* Çalışmalarımın taktir görmeyişinden.    

* Arkadaş edinemediğimden.

* Ev işlerinin çokluğundan.

* Derslerin çok oluşundan

* Dışarıda çalıştığım için.

* Bedeni hastalıklarımdan.

* Aile problemlerim yüzünden

* Özel sıkıntılarımın yüzünden.

* İnat ettiğim için çalışmıyorum.  

* Ödevlerin çokluğundan.

* Ruh sağlığımın bozuk oluşundan.

* Maddî sıkıntı içinde olduğumdan.

* Çalışmaya yer bulamadığım için.             

* Derslerin çok oluşundan

Not: Her ankete lüzum gördüğünüz başka maddeler de ekleyebilirsiniz.

Okunma Sayısı: 193
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    261. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Niye tutuksuz yargılanmıyorlar?

    Başsavcı, Yargıtay'ın kararını eleştirdi

    AB, Almanya’yı şikayet edecek

    Dev firmalara çocuk işçiliği suçlaması

    Uçaklarda yeni dönem: 'Hava polisi' geliyor

    Ağrı'da çatışma: 1 asker yaralandı

    'Paradise Belgeleri' önergesi AKP oylarıyla reddedildi

    İşsizlik rakamları açıklandı

    Fıskiyesi de gitti

    Kimsenin yasağı dinlediği yok

    ABD'de 40 yıl sonra bir ilk

    OHAL ihlallerine AİHM de çare olmuyor

    Zimbabve’de bir garip olaylar zinciri!

    Euro yine rekor tazeledi

    AB ile uçurum KHK’larla oluştu

    İran'da can kaybı 500'ü geçti

    İstanbullular dikkat! Kar geliyor

    Dünyanın en zengin yüzde 1’i varlıkların yüzde 50'sine sahip

    Gezi doktorları için flaş karar!

    AKP 'çelişkiler' dönemine girmiş bulunuyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Niye tutuksuz yargılanmıyorlar?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zaferden önce, zaferden sonra
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nurcular, Kemalizm ile barış(a)maz
    Caner KUTLU

    İttihad-ı İslâm medeniyetin gereğidir
    Mikail YAPRAK

    Ey demir gibi sarsılmaz kardeşler!
    İbrahim ERSOYLU

    İstibdadın yol açtığı kayıplar
    Cevher İLHAN

    Faturayı İnönü’ye çıkarıp...
    Faruk ÇAKIR

    Köy hayatına teşvik
    Süleyman KÖSMENE

    Sevap kazanma isteği ihlâsa zarar verir mi?
    H. Muharrem OKUR

    Matbuat âlemi ile tezahüre başlamak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.