Talebenin öğretmen tarafından tanınması

Talebeyi tanıma vasıtalarından;

“Rol Dağıtımı, Anketi” Adı:....... Sınıfı:..... No:..... Tarih:........ (Sınıftaki arkadaşlarınızı aşağıda verilen uygun kısımlara kaydediniz. Kendiniz de bunlardan hangisine uyuyorsanız “ben” diye işaretleyiniz.) * Devamlı güler, başkalarını da güldürür (neşeli tip):………………………………..( ) * Başkalarıyla konuşmaktan çekinir (utangaç tip) :……………………………..…( ) * Kendini beğenmiştir (bencil tip): ……………………………………………………..…..( ) * İşbirliği yapmaya ve yardımlaşmaya meyillidir (yardımsever tip): ……..............................................…..( ) * Memleket meseleleriyle ilgilenmeyi sever (düşünür tip): ………..……………( ) * Dedikodu yapmayı adet edinmiştir (dedikoducu tip): ……………………………( ) * Genel olarak karamsardır (içe dönük tip): ……………………………………….....( ) * Her zaman kendisini ortaya kor, lider olmak ister (lider tip): …………........( ) * Becerikli, iş başaran, arkadaşlarına yardım eden (azimkâr tip): …..……....( ) “Bu Kim, Anketi” Adı:....... Sınıfı:..... No:..... Tarih:........ Aşağıda çeşitli davranışlara ait cümleler verilmiş olup, kimi hatırlatıyorsa, karşılarına yazınız. Kendinize uygun olana “ben” diye işaretleyiniz. * Kavgacı, yanına yaklaşılmaz..........: * Arkadaş canlısıdır..........................: * Öğretmenleri üzer, kızdırır............: * Temiz, düzenli ve disiplinli….........: * Dini duyguları kuvvetlidir..............: * Şakaya hiç gelmez..........................: * Devamlı emir verir..........................: * Arkadaşsız, tek kişidir....................: * Mahcup ve alıngandır....................: * Tek başına bir şeye yaramaz.........: * Çok zeki ve yeteneklidir.................: “Kime Göre Ben Neyim, Anketi” Adı:....... Sınıfı:..... No:..... Tarih:........ (Aşağıdaki özelliklerin hangisine ve kime göre bu uyuyorsanız yerlerini işaretleyiniz.) Öğretmen- Aileme Arkadaş- lere göre göre lara göre ( ) ( ) ( ) Haşarıyım. ( ) ( ) ( ) Kavgacıyım. ( ) ( ) ( ) Düzensizim. ( ) ( ) ( ) Uysalım. ( ) ( ) ( ) Aptalım. ( ) ( ) ( ) Zekiyim. ( ) ( ) ( ) Cesaretsizim. ( ) ( ) ( ) Ezberciyim. ( ) ( ) ( ) Somurtkanım. (Bunlara şu maddeler de eklenecek) * Beceriksizim; * Çok ciddiyim; * Neşeliyim; * Pasaklıyım; * Yakışıklıyım; * Cana yakınım; * Haylazım; * Kuvvetliyim; * Hayalciyim; * Hep hastayım * Sportmenim; * Kıskancım; * İlgisizim; * Talihsizim; * Çok şımarığım; * Kabiliyetsizim; * Zavallıyım; “Başarısızlık Sebepleri, Anketi” Adı:........................ Sınıfı:.......... No:......... Tarih:................ (Aşağıdaki sorulardan sizinle ilgili gördüklerinizi işaretleyin.) * Öğretmenlerimle anlaşamadığımdan. * Bazı dersleri sevmediğimden. * Çalışmalarımın taktir görmeyişinden. * Arkadaş edinemediğimden. * Ev işlerinin çokluğundan. * Derslerin çok oluşundan * Dışarıda çalıştığım için. * Bedeni hastalıklarımdan. * Aile problemlerim yüzünden * Özel sıkıntılarımın yüzünden. * İnat ettiğim için çalışmıyorum. * Ödevlerin çokluğundan. * Ruh sağlığımın bozuk oluşundan. * Maddî sıkıntı içinde olduğumdan. * Çalışmaya yer bulamadığım için. * Derslerin çok oluşundan Not: Her ankete lüzum gördüğünüz başka maddeler de ekleyebilirsiniz.

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