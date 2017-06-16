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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Tatil

Naci TEPİR
16 Haziran 2017, Cuma
Yanlışta ısrar, artık yeter! (96)

Kelime olarak tatil, durmak, dinlenmek, eğlenmek ve bayram manalarına gelmektedir. Günümüzde ise –bilhassa eğitimde- umumiyetle dinlenme ve eğlenme olarak algılanmaktadır. Oysa ki insanın doğumundan ölümüne kadar yaşadığı zaman akışı içerisinde devamlı olarak davranışlarında, yani hal ve hareketlerinde bir takım değişiklikler husûle gelmektedir. İşte, tecrübe denilen şuurlu veya şuursuz olarak kazanılan veya edinilen bu değişiklikler eğitimin konusudur. Yani, hayat devam ettiği müddetçe, eğitim de kesintisiz devam eder. 

Bu gün ülkemizde eğitim sisteminde tatbik edilen tatil adındaki kesintiler körü körüne Avrupa taklitçiliğine dayanmaktadır. Avrupa kendi bünyesine uygun olarak böyle bir sistem geliştirmiştir. Bize gelince, alışkanlık haline getirdiğimiz bu tatbikatın millî bünyemize uyup uymadığı –özel gayelerle- hiç hesaba katılmamıştır! 

Oysa ki, Cennetmekân atalarımızın tatbik ettiği ve temeli İslâmiyet’e dayanan, aynı zamanda bütün dünyaya ve husûsiyle bugünkü medeniyete ışık tutan eğitim sisteminde tatil manasında uzun kesintiler yoktur. Sadece haftalık Cuma günleri ile Ramazan ve Kurban Bayramı günlerinde tatil yapılmaktaydı.

TATİLİ DEĞERLENDİRMEK

Okulların yaz tatili başladı. Böyle bir zamanda ebeveyne büyük vazife düşmektedir! Bu büyük fırsatı, çocuklarımızı ve gençlerimizi kendi haline başıboş bırakmamak lâzım. Bu zamanı Kur’ân-ı Kerîm, Din ve Ahlâk bilgisi öğretimi ile değerlendirmek lâzım. Gerçi din ve Kur’ân eğitiminin asıl yeri okullardır. Ne var ki halk, kendi parasıyla yaptırdığı ve personelinin maaşıyla bütün masraflarını karşıladığı kendi okulunda söz sahibi değildir! Aksine, hep devletin (Resmî ideolojinin) dayatması ile yapılagelen eğitim programları uygulanır.

BAŞINDAN SAVMA

Halkımızın inancı gereği şiddetle ihtiyaç duyduğu ve ısrarla arzu ettiği, kendi çocuklarına Kur’ân öğretilmesine devlet bigane kalamaz! Başından savma kabilinden, sadece yaz tatilinin bir kısmında bu işi camilere havale etmekle mesuliyetten kurtulamaz! Zamanı yetersiz, programı belirsiz, kontrolsüz, denetimsiz bir şekilde ve ders yapmaya müsait olmayan mekânlarda yapılan eğitimden esaslı bir netice alınabilir mı? Hem de bu gayret düzenin bir lütfu değil, halkımızın Kur’ân-ı Kerîm’e gerçek manada ısrarla sahip çıkması sayesinde olmuştur.

Son zamanlarda açılan, alt yapısı noksan, rayına oturmamış, eksik personelle yürütülen İmam Hatip okulları bu boşluğu dolduramaz! Ayrıca bu iş sadece İmam Hatip okullarıyla sınırlandırılamaz! Halkın paralarıyla yapılan diğer bütün okullar, uzun bir öğretim devresinde, çoğu hava-civa programlarla meşgul edilirken, sıra temel hak olan din ve Kur’ân tedrisatına gelince, bu işi boş zaman sayılan tatile, camilere havale etmek, samimiyetsizliğin bir ifadesidir!

ÇOK ÖNEMLİ BİR HUSUS

Şerefli tarihimizin medarı iftiharı olan değerlerine ve muasır medeniyet seviyesine ulaşabilmemiz, dolayısıyla millet olarak varlığımızı sürdürebilmemiz için bu konuya gerektiği kadar önem vermemiz şarttır! Aksi taktirde, Kur’ân’dan ve İslâmiyet’ten aldığımız millî kültür ve öz değerlerimizden uzak tutulduğumuz için 90 yıldan beri gerilememiz devam etmektedir! Bu hal devam ederse -Allah korusun– daha kötü vaziyetlere düşmemiz kaçınılmaz olacaktır!

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