"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Barla ruhunun mânevi derinliği ve önemi

20 Kasım 2018, Salı
Yeniden bismillah, kaderin de hükmüyle bir müddet ara verdiğimiz köşe yazılarımıza tekrar başlıyoruz inşallah.

Bu ilk yazımız Nur Hareketinin başladığı mübarek mekân Barla hakkında olacak.

Barla; kudsî iman hareketinin ve Dünyaya manevî ışık saçan Risale-i Nur davasının merkezi. Asrın manevî tabibi Bediüzzaman’a dokuz yıl kucak açan gönüllere manevî reçeteleri yazdığı mekân.

İmanın; dinsizliğe, tekniğe, baskıya, diktatörlüğe, zulme, kuvvete, baskıya, hileye, aldatmacaya, adaletsizliğe ve zorbalığa karşı asil bir duruş, samimi bir inanç ve ihlâslı bir iradenin taçlandığı karye.

Halis niyet, samimi irtibat, adalet, hürriyet, sadakat, istikamet, vefa, lillâh için olan bir uhuvvet dairesinin kudsî zaferinin başarıldığı yer.

Tesanüd ve “şahs-ı mânevî” cereyanı ile kâmil bir veli inayetine mazhar olunan mübarek belde.

Gayyur, fedakâr kardeşlerin kalem ve yardımlarıyla, gönüller sultanının zayıf ve âciz omuzundaki çok ağır Kur’ân vazifesinin kuvvetli omuzlarla inayet ve kuvvetle hafifletildi yer.

Gurbete, hasrete, kimsesizliğe, tecride, iftiraya rağmen; yılmadan, yıkılmadan, yıkmadan, afallamadan; inayeti ilahiye, hıfzı Rabbani ile Hizmeti Kur’âniyenin başlatıldığı diyar.

Ayrı ayrı meziyetlerin, kıymetli çok hâsiyetlerin birlikte bir gaybi tevafukla, aşk, şevk, gayret, ciddiyet ve yardım şuuruyla iman nurunun neşri ve her yere eriştirme manevi şirketinin merkezi.

Tahkiki iman ve Şeairi İslâm’daki: “İhlâs, uhuvvet, vefa, sadâkat, inayet, muavenet, şefkat, tefekkür, acz, fakr, istihdam, istikametin hayata nakşedilip mânevî cihad ve mesainin başladığı yer.

Dünyaya yayılan mânevî ışık hâlesinin; İslâmköy, Kuleönü, Sav, Isparta, Kastamonu, İnebolu Nur Merkezlerine öncülük ve rehberlik eden ana santral merkezi.

İslâm’ın gerçek değerleri olan; inanç, mâneviyat, ibadet, ahlâka kasteden zındıka hareketine dur! Dendiği yer.

Bütün menfiliklere, diklenmeden, dik duruşun, inatlaşmadan, makulü ortaya koyuşun, sabırlı oluşun, kırıp, dökmeden tamir edişin, âlâmeti olan “tecdit” hareketinin başlatılıp başarıldığı yer!

Zaman ve şahıslar değişse de şu anda yaşadıklarımız tarz olarak farklı değil. İslâm ve Müslümanlara dönük menfi hedef, oyun ve planlar hep aynı kaynaktan “üfürülmeye” devam ediyor.

Bu fikri keşmekeş ortamında Nur Hadimlerine düşen yine “Barla Ruhuyla “ hareket etmek olmalıdır diye düşünüyorum. Barla mektebinde tahsil gören “Mübarekler Heyetinin” tarz, yol, metod ve tatbikatlarının bütün sırlarını yeniden araştırıp o ruh ve mânevi atmosferin yeniden tahlil ve analizinden geçtiğine inananlardanım. Bunun da, Nurların yeniden, derin ve müzakereli okuma, tefekkür, sabır ve müspet hareketle olabileceğini düşünüyorum.

Hulâsa; dışardan üflenen bir “İslâm” anlayış ve inancını değil, “Kur’an’la inzal olan saf İslamiyeti ve Üstad’ın yaşantısıyla hedefini bulan gerçek kaynak olan Risale-i Nurlardaki “Nurculuğu” aslına uygun olarak yaşayıp, yaşatarak hizmetler devam ettirilmelidir.

Nevzuhur saçmalıklara kulak asmadan, hakikati bulmayı hedefleyen bir ruh haliyle hareket edilmelidir.

Yeni Asya Nur Cemaatimize ve Yeni Asya Gazetemize karşı “sapı bizden olanlar” dahil birçok iftira ve ithamcının alet edilerek veya yanlış bilgilerle bize yapılan hücumlarla uğraşmadan ciddi bir değerlendirmeyle, kendi hatalarımızı da dikkate alan insaf ve hakkaniyet duygusunu rehber edinmek lazım.

Hz Üstad ve Isparta Kahramanlarının takip ettiği o sarsılmaz, istikametli, sadakatli, inançlı, sabırlı ve çileli yol ve tarzı örnek almak mânevi hizmetler açısından iyi bir örnektir. Bunun da yolu, şahsi okumaları sıklaştırarak, irtibatı fazlalaştırarak, cemaat ruhunu kuvvetlendirerek yardımlaşma ve uhuvveti artırmaktan geçer.

Dava büyük, sorumluluk çok ağır, şartlar çetin, yol uzun ve meşakkatli! Lâkin yorulmadan, darılmadan, küsmeden, küstürmeden, ümitsizliğe ve dünyevileşmeye pirim vermeden hakikatin ışığı ve rehberliğinde yanlışlara düşmeden hizmete devam etmek zorundayız.

Dünyevileşmenin, reklâm ve propaganda vasıtasıyla kimlik bunalımı yaşandığı bir ortamda tek çare samimiyet ve meşruiyet çizgisinde hareket etmektir.

Barla Ruhunu yeniden hayata geçirmek ümit ve temennisiyle! 

Okunma Sayısı: 94
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail'de Mavi Marmara şoku

    New York Times: Trump delilleri kabul etmiyor
    📷

    Bildiğiniz kıraathanelere benzemez

    Filistin’de gazeteciler namlunun ucunda

    Televizyona 6 saat, kitaba 6 dakika

    SMA ilaçları için çağrı

    BM Sözcüsü: Çavuşoğlu ve Guterres Kaşıkçı cinayetini görüştü

    Hoş geldin Yâ Resûlallah... Mevlid-i Şerif dualarla idrak ediliyor...

    Kışın neden kilo alırız?

    Darbeciler mi hesaba çekiliyor, muhalefet mi?

    Ekonomide ciddi sıkıntı var

    MHP, 30 adayını daha belirledi

    Seçim takvimi, 1 Ocak 2019 Salı günü işlemeye başlayacak

    Almanya, Suudi Arabistan'a silah satışını durdurdu

    18’inin başından vuruldu: 52 Filistinli çocuk 2018'de İsrail tarafından şehit edildi!

    TürkAkım Projesi'nin deniz bölümü tamamlandı

    UCM'den İsrail'in işlediği suçların soruşturulması talebi

    'AB ile Türkiye Suriye konusunda hemfikir'

    'Afetlerden en çok çocuklar etkileniyor'

    Ruhani: ABD'ye boyun eğmeyeceğiz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İsrail'de Mavi Marmara şoku
    Cevher İLHAN

    OHAL haksızlıkları giderilmeli
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cemaatler! Bu kurula “evet” diyebilir misiniz?
    Genel

    New York Times: Trump delilleri kabul etmiyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Darbe İsmet’e yaradı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Salât ü selam metninin kaynağı nedir?
    Genel

    İslâmi cemaatlerin siyasallaşması
    Faruk ÇAKIR

    Makamla, mevki, para
    Feyzullah ERGÜN

    Beslenmemiz kimyasallaşırken - 2

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.