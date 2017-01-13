Elinde kor ateş tutmak

İslâm Coğrafyasında zındıka komitelerinin başlattığı yangın, yıkım, fitne ve nifak devam ediyor.

Ahir Zamanın dayanılması zor “Kor Ateşi” bütün ağırlığı ve dehşetiyle içimizi yakıyor. Gelişmeler “Kor Ateşlerle” daha fazla muhatap olacağımıza işaret ediyor. Bu işaretler aşağıdaki şu tesbitleri yapmaya bizi zorluyor.

Kalp, gönül, ruh, duygu dünyalarında ve ellerde yalnız Nur bulunması gerektiğini ve siyaset topuzuna asla tevessül edilmemesi gerektiğini izah edip, anlatmak demek; elde “Kor Ateş” tutmak demektir.

Âlem-i İslâm’ın birlik ve beraberliği için kendini fedaya odaklanmak; elde “Kor Ateş” tutmaktır.

Bedduâya karşı duâlara yönelmenin doğru olduğunu izah etmek; elde “Kor Ateş” tutmaktır.

Bu memleket sathını bir okula döndürme gayretiyle koşuşturmak; elde “Kor Ateş” tutmaktır.

Bütün şirk, dalâlet, dinsizlik, anarşi ve terörün; “Ene’nin” siyah yüzünden çıktığını anlayıp buna dikkat çekmek; elde “Kor Ateş” tutmaktır.

Cebbar hükümet, ecnebi güç ve zalimlere karşı, hıfz-ı Kur’âna sahip çıkmak; elde “Kor Ateş” tutmaktır.

Çeşitli desiselerle kudsî dâvâya ilişen malûm taraf ve zihniyetlere karşı dikkatli ve tetikte durma gayreti; teyakkuzu ve ilânatı; elde “Kor Ateş” tutmaktır.

Din ve âhiretini dünya için satan bedbahtlara karşı manevî mücahede etmek; elde “Kor Ateş” tutmaktır!

En esaslı kuvvet ve nokta-i istinadın tesanüd olduğunu nazara vermek; elde “Kor Ateş” tutmaktır.

En küçük dairede en büyük ve önemli vazife olduğunu vurgulamak; elde “Kor Ateş” tutmaktır.

En temiz ve en doğru dinin Müslümanlık olduğunu dâvâ etmek; elde “Kor Ateş” tutmaktır.

Nefsi emmâre aldatmacasına karşı fikir mücadelesi yapmak; elde “Kor Ateş” tutmaktır.

Envâr-ı imaniyenin aksinin zulümat olduğunu tesbit ve izah etmek; elde “Kor Ateş” tutmaktır.

Gafil ve müşevveş zihinleri tedaviye çalışmak; elde “Kor Ateş” tutmaktır.

Gözleri sağlam, kalbleri kör olmayanları ilme irfana dâvet etmek; elde “Kor Ateş” tutmaktır!

Gurur, dalâlet, küfrânı dağıtan bedbaht ruhlara karşı izahlı duruş; elde “Kor Ateş” tutmaktır.

Hak’ta mağlûp olanların kuvvete başvurmaları karşı dik durmak; elde “Kor Ateş” tutmaktır.

Kur’ân ve iman hizmetini omuzlarında taşıyanlara, yardımı şiar edinmek; elde “Kor Ateş” tutmaktır.

Tamirci bir atom bombası olan Nur hakikatlerini neşredip haykırmak; elde “Kor Ateş” tutmaktır.

Hakikat ve maslahatın, kavga ve gerilimde değil, sulh ve barışta olduğunu haykırmak; elde “Kor Ateş” tutmaktır.

Kâinatın en büyük gayesinin ubudiyet olup, siyaset olmadığını anlatmak; elde “Kor Ateş” tutmaktır.

Hakikî ihlâslı bir adamı, yüz adama tercih edildiği feraseti göstermek; elde “Kor Ateş” tutmaktır.

Tarafgirliğin, Hakk’ın önüne geçtiği bir zeminde, Adili Mutlak hesabına davranmak; elde “Kor Ateş” tutmaktır.

Karmaşanın zirve yaptığı bu helâket asrında sadâkat çizgisinde durmak; elde “Kor Ateş” tutmaktır.

İ’lâyı kelimetullah için farzı kifaye olan cihadı yapma gayreti; elde “Kor Ateş” tutmaktır.

İlmin izzetini, cehlin karanlığından kurtarma mücahedesi; elde “Kor Ateş” tutmaktır.

İman, Kur’ân dâvâsına gönül verip baş koyanlara yardım etmek; elde “Kor Ateş” tutmaktır.

İnsafsız hey’et ve güçlere karşı semâvî rehberi esas almak; elde “Kor Ateş” tutmaktır.

Sayı çokluğunu öne çıkaranlara karşı, keyfiyeti tercih etmek; elde “Kor Ateş” tutmaktır.

Muannid münkirlerin batıl fikirlerine karşı kale gibi durmak; elde “Kor Ateş” tutmaktır. Mü’minlere tuzak kuran zındıka komitelerine karşı korkmadan ve sarsılmadan direnmek; elde “Kor Ateş” tutmaktır.

Nankörleri muhatap almamak; elde “Kor Ateş” tutmaktır.

Maddeciliği, putçuluğu, tabiatçılığı, şirki, dalâleti reddetmek; elde “Kor Ateş” tutmaktır.

Risale-i Nur’la uğraşanlara karşı meşrû savunmayı yapmak; elde “Kor Ateş” tutmaktır.

Avrupa meftunu, sefahet, dalâletle mahkûmu, maneviyat mahrumu dinden uzak nasipsizlere karşı kuvvetle değil fikir ve ilimle mukabele etmek; elde “Kor Ateş” tutmaktır.

Şahıs yerine, “Şahs-ı Maneviyi” öne çıkarıp ona sahip çıkmak ve savunmak; elde “Kor Ateş” tutmaktır.

Tesanüdü muhafaza; benlik ve rekabetten uzak, itidali dem ve ihtiyatla hareket edebilmek; elde “Kor Ateş” tutmaktır.

Uykuda iken kendisini ayık zannedenlere karşı hakkı savunmak; elde “Kor Ateş” tutmaktır.

Zillet içinde esaret altına girmemek için akılları istikamete yönlendirme gayreti; elde “Kor Ateş” tutmaktır.

Bu topraklarda husûmeti değil kardeşliği tesis etme ve yaşatma gayreti; elde “Kor Ateş” tutmaktır.

Mu’cizevî tefsir Risale-i Nurlara, Üstad Bediüzzaman’a, Hakikatin gür sesi, Nurların medyadaki sesi Yeni Asya’ya sahip çıkmak, elde “Kor Ateş” tutmaktır.

Düşmanlık ve gerilimi azaltmak, ayrımcılığı ve ötekileştirmeyi bitirmek isteyenler, zor olan “Kor Ateşi” ellerinde tutmayı tercih edenlerdir. Gerçek Müslümanlar, gerçek dâvâ adamları, gerçek “YENİ ASYACILAR” tercihinizi buna göre yapın. Tercihi başka olanlar varsa onlara bize yakışan Üstadımızdan miras kalan o nezaketle deriz ki: “Siz Safa geldiniz!” Tercih sizin istediğiniz tercihi yapabilirsiniz!