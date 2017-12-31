Medya okuryazarlığı herkes için şart!

Türkiye’de medya okuryazarlığı ilköğretimde seçmeli ders olarak veriliyor.

Ülkemizde medya okuryazarlığının daha etkili bir şekilde geliştirilebilmesi için ortaöğretimde ayrı bir ders olarak yer alabilir, keza ilköğretimde de müfredat programlarına yerleştirilebilir. Veyahut seçmeli olarak verilen bir ders çerçevesine sıkıştırmak yerine okul öncesinden, yetişkin eğitimine doğru hayat boyu devam eden bir süreç olarak ele alınması daha doğru bir yaklaşım olur. Medya okuryazarlığının temel amacı medya karşısında savunmasız durumda kalan çocuk / öğrencilerin duydukları farkındalığı kaza- nabilmek ve eleştirel bakış açısıyla üretilen mesajlara bakabilmektir. 2014 öncesi Korumacı yaklaşım (Koruyucu yaklaşım, genellikle öğretmenin öğrenciye medyanın olumsuz etkileri hakkındaki gerçekleri ve mesajların manipülasyonunu anlattığı ve öğrencinin sessizce dinlediği ve sınav için not tuttuğu öğretici odaklı bir sınıfa yol açmaktadır.) sergileyen Türkiye, müfredatı araç kökenli (TV, radyo, internet, gazete) idi. Dersin medya eğitiminden ziyade medyanın tanıtımı düzeyinde kaldığı görülmektedir. Buda Türkiye’nin korumacı yaklaşımı dahi başaramadığını gösteriyor. Oysa mesele medyaya ilişkin eleştirel bir anlayış geliştirmekle ilgilidir. Öğrencilerin medyaya ilişkin bilgilerini genişletmeye, eleştirel ve pratik çalışmayla onların analitik becerilerini geliştirmeye yönelik olan bu tür çalışmalar, hem medyanın muhtevasını, hem de medya üretimi ihtiva eden süreçleri anlamaları bakımından çocukların kapasitesini arttırır. Aynı zamanda öğretmenler genel olarak öğrencilerin, kendi üzerine düşünme, eleştirel, analiz ve kendi amaçları ve güdüleri içinde iletişimde bulunma kavramına değer verirler. Medya eğitiminin mevcut öğretim programlarıyla ilişkilendirerek okul öncesinde başlatılacak bu sürecin ortaöğretimde de zorunlu medya okuryazarlığı dersi ile daha profesyonel ve daha yoğun bir medya eğitimi verilebilir ve böylece medya okuryazarlığı eğitiminin sürekliliği de sağlanmış olur. Meselâ, 10. sınıfta sekiz klâsik romanı okumak yerine, öğrencilerin dört kitap okuyup, iki film inceleyip, bir haber dergisi ile bir internet sitesini analiz etmelerini istemek daha eğitimsel bir bakış açısı değil midir? Medya o- kuryazarlığı analiz etme, değerlendirme ve üretme becerisi olarak tanımlanmakta eğer bunlar kazandırılmayacaksa neden ders seçmeli olarak da karşımızda. İyi düzenlenmiş programlar, faaliyetler ve eğitsel yaşantılar aracılığıyla daha fazla çocuğa ve gence ulaşarak, daha geniş çeşitlilikteki ortamlara, medya analizi ve üretimi hakkında daha fazla bilgi ve beceriyi taşıyacak çabalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlar, zorunlu olarak, topluluk temelli olacaktır. Gerçekleştiği taktirde ise çocuklar öğrenme ve öğretme süreçlerini kestirecek, araştırma, belgeleme, ölçme ve de- ğerlendirme gelişiminde bulunacaktır.

Bir diğer konu ise temsildir. Yani belli bir yerin fotoğrafı ya da bu yere ilişkin bir TV programı izlediğimizde, bu yeri ziyaret ettiğimizde yaşayacağımız deneyimde olduğu gibi gerçeğinden farklıdır. İnsanlar, gerçeklikle ilişki kurma biçimlerine göre bu tür metinlere ilişkin yargılarda bulunabilirler. İşte medya eğitimi öğrencilerin/çocukların bu tür temsilleri daha eksiksiz bir biçimde ve belli bir konudaki temsillere dair bilgilenmiş kulla- nımıyla kavramalarını sağlar. Bunun yanında meselâ; gerçeklik ile kurmacayı ayırt edememe gibi bir algı söz konusu. Bütün medya kurgudan ibarettir, gerçeklik sosyal olarak kurulur. O halde görevimiz günlük hayatımızda dikkat edilmeden süren medyanın dikiş çizgilerini görünür kılmaktır. Bu da başta okul öncesi çağda çocukları bulunan ebeveynler olmak üzere ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde çocukları olan bütün ebeveynlere yöne- lik medya okuryazarlığı eğitimi konusunda rehberlik yapılması gerekmektedir. Sonuç olarak medya okuryazarlığının, iletişim fakültesi mezunları için bir istihdam alternatifi oluşturacağı gibi sorgulayan, analiz edebilen, dar bir bakış açısından değil de gerçek amacıyla, yani medya karşısında savunmasız durumdaki çocuklarımızın, gençlerimizin ve yetişkin vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi için verilecek çok önemli bir eğitim meselesi olduğu gerçeğiyle ele alınması gerekmektedir.