"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 ARALIK 2017 PAZAR - YIL: 48

Kur’ân’da şirkin temsilciliğini yapan Dörtlü Firavn, Haman, Karun ve Bel’am

Numan Asaf
24 Aralık 2017, Pazar
Nazil olduğu andan itibaren bütün insanlığa hidayet rehberi olan Kur’ân, bu hedef doğrultusunda örneklemeler yaparak insanlık tarihinden ibret verici kıssalar nakleder.

Kıssa kelimesi, dilimizde olduğu gibi hikâye değil, ‘bir şeyin takibi suretiyle ardından gitmek’ anlamına gelen gerçeklerdir. Kur’ân’ın hikâye demeyip özellikle bu kelimeyi seçmesinden kıssalarda meydana gelen hadiselerin dikkatle takip edilmesinin gerektiği anlaşılmaktadır. 

Kur’ân, Kelamullah olması yönüyle insan fıtratına en uygun olacak biçimde yer yer yaşanmış hadiseleri- kıssalaştırarak arz eder. Bu hem Kur’ân’daki eğitim/terbiye metodunu hem de insanlara ibretli/hikmetli şeylerin hikâye edilerek anlatılabileceğini gösterir.

Kur’ân’ın gerek örnek modeller sunma açısından, gerek tebliğ ve davet metodu açısından kıssalar maksada uygundur. Kur’ân, sırf anlatım güzelliği olsun diye hayali olaylar anlatmaz. Ya da konuyu süslemek için sanatsal yakıştırmalarla uğraşmaz. Kur’ân kıssaları bu itibarla birer hakikattir ve insanın gerçeğidir. Onlar insanlığın tarihinden Kur’ân’ın sunduğu parlak, ders verici, ibretli, hikmetli, hüzünlü sahnelerdir. Kur’ân insanların uydurma ve hayali olaylardan değil, yaşanan ve tecrübe edilen gerçeklerden ibret dersi almalarını ister. Kıssalar bu yönüyle tevhid ve şirk mücadelesinin tarihsel sahneleridir. Onlar, iman kervanının devam eden, başarılı ve uzun yolculuğunun göstergesidir. Tevhid’i tebliğ eden nebiler ile onlara karşı olumlu veya olumsuz tavır sergileyenlerin geçmişidir.

Hz. Musa (a.s.)’nın firavunla olan mücadelesi, İsrail oğullarıyla ilişkisi de bu zaviyeden tipik bir örnektir. Hz. Musa (a.s.) kıssasında Kur’ân’ın davet ettiği hemen hemen bütün hedeflerini bulmak mümkündür.  Kur’ân, bu kıssa üzerinden özellikle hakkın karşısında duran ve hak daveti karşısında inat edip direnen azgınların vasıflarını takdim etmektedir. Kıssada Hz. Musa dışında Firavun, Haman, Karun ve Bel’am isimleriyle öne çıkan dört kişilik vardır. Hakkı ve hakikati temsil eden Hz. Musa’nın karşısında yer alarak dünya ve ahiretlerini kaybetmiş olan bu bahtsız kişiliklerin her asırda bir izdüşümleri olmuş ve kıyamete kadar da olacağı şüphesizdir.

Tarih boyunca beşeri düzenlere bakıldığında da aynen Hz. Musa devrinde olduğu gibi Firavun, Haman, Karun ve Bel’am’dan oluşan dörtlü sacayağı görülmektedir. İsimlerinin değişiyor olması hiç önemli değildir. Firavun, Haman, Karun ve Bel’am tarihten günümüze kadar her asırda bir prototip olarak devam edegelmiştir. 

Bu dörtlü sacayağı; iktidarı, egemen gücü temsil eden kişi ya da mekanizma olarak Firavun’u, iktidara yakın olup bürokrat kesimi temsil eden Haman’ı, sistemin mal, para gücünü temsil eden kişi veya mekanizma Karun’u ve sistemin inançsal boyutunu yani halkın inançları üzerinde tahakküm sağlayan, insanların dini inançlarını kanalize eden kişi veya mekanizma Bel’am’ı oluşturmuştur. Tarih boyunca sistemler hiyerarşilerini sürdürebilmek için bu dörtlü sacayağını dikkate almışlardır. 

Kur’ân isimlerle değil sıfatlarla ilgilenir. Dolayısıyla her asırda bu sıfatlarla vahiy tazelenerek yeniden nazil oluyor gibi muhataplarına örneklik olur. Kur’ân’ın ölümsüzlüğü ve âlemşümul oluşunun gereği de bu olsa gerektir. 

Evet, zaman değişse de yaşanan hadiselerin ve içinde yer alan kahramanlarının değişmediği görülecek, isimlere takılmayıp sıfatları üzerinden Kur’ân’ın rehberliğine başvurmak gerekecektir. 

Okunma Sayısı: 776
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    299. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yeni KHK’de iç savaş maddesi

    AKP anketinde ilk kez sıra değişti

    Ekmek tarifesi için Bakanlık görüşü alınacak

    İstanbul'un büyük bölümü susuz kaldı

    Almanya’da terör davaları beş kat arttı

    Çalışma Bakanı, taşeron düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı

    İstemezlerse askere gitmeyecekler

    Çiftlik Bank'a ikinci şok!

    Bir dönemin 'kahraman kaymakamı' da ihraç edildi

    Zarrab'a ödül veren Bakan: Bunlar konuşulmaması gereken şeyler

    'Tek tip' Guantanamo'da yaşam tarzı!

    Taşeron işçiler için şartlar belli oldu

    Tek tip kıyafet zorunlu oldu

    İki yeni KHK yayımlandı

    OHAL Komisyonu şeffaf olsun

    Amerikan halkı da destek vermedi

    Feyzioğlu'ndan 'Mor Beyin' uyarısı

    Özlü: Kendi Mercedes'imizi yapacağız

    Çeyrek altınla yarışır hale geldi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    OHAL Komisyonu şeffaf olsun
    Genel

    İki yeni KHK yayımlandı
    Genel

    Bir dönemin 'kahraman kaymakamı' da ihraç edildi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kadir Tuncay
    Genel

    Tek tip kıyafet zorunlu oldu
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Cemaatler fertlerin suçunu yüklenmez
    Sefa KILIÇ

    “Sizi bana Allah gönderdi”
    Genel

    Zarrab'a ödül veren Bakan: Bunlar konuşulmaması gereken şeyler
    Faruk ÇAKIR

    Haklının ve haksızın mücadelesi
    Nursena Demir

    Arkadaşım kedi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.