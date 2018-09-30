Barla’da barınmak

O teyzelerden duyduk ki eskiden Barla göl kenarına doğru bir yerdeymiş. İnsanlar eşkıyadan kaçmak için bu dere kenarına şehir kurmuşlar adına da “Barıla” demişler. Yani barınacak yer mânâsındaymış. İşte Barla şimdi bize de günahlarımızdan, seyyiatlarımızdan böyle barınak olmuştu.

Yaklaşık iki ay öncesinden başlamıştı Barla hayâlimiz. Öyle bir gidelim ki, her menzilde saatlerce Risale okuyalım. “Haydi kızlar, programa geç kalıyoruz!” cümlesini duymadan yaşayalım Barla’yı, diye niyet ettik. Daha önce birçok kez gitmiş, harika programlar geçirmiştik; ama işte bu farklı olsun istiyorduk. WhatsApp grubu da kurduk. Birbirimize gazeteden Barla ile ilgili yazılar, fotoğraflar gönderip şevke geliyorduk ki, son on beş gün kala bir arkadaşın “Bir yerden para bekliyordum; ama gelmeyecek. Maddî durumum el vermiyor” demesiyle yıkıldım. Nereden bilebilirdim ki, o telefon konuşmasında arkadaşımın “Keşke bir sponsor bulsaydık” demesinin duâ niyetine geçeceğini. Telefonu kapatıp içerideki misafirlerin yanına gittim, moral bozukluğumun sebebini sordular.

Anlattıktan sonra (sponsor meselesinden bahsetmediğim hâlde) misafirlerden biri, “Ben sponsor olayım, bir kişinin bütün masrafları benden” demesin mi! Aman Allah’ım, aradan sadece beş dakika geçmişti. Hemen arkadaşa haber verdim.

Gitmemize son üç gün kalmıştı ki o arkadaş ile ben dışındaki herkes vazgeçti. Herkesin ayrı bir sebebi vardı ve haklıydılar. Bütün biletlerimiz alınmıştı, biz tekrar yıkıldık. Ona söyle, buna söyle, bir türlü kimseyi iknâ edemiyorduk. Bu sefer de paramız var; ama arkadaşımız yoktu. Artık vazgeçiyorduk. “İki kişi Barla’ya mı gidilir canım! Daha dereye inecek, Karakavak’a çıkacaktık. İki kişiyle mümkünatı yok olmaz!” diye düşünüyordum.

Derken babamı aradım, durumu anlattım. Babamın cümleleri ne için gittiğimizi, gayemizi yeniden hatırlattı: “Gidin kızım, iki kişi bir cemaattir. Gelmeyenlere ders olsun, siz güzel bir amaç için gidiyorsunuz!” Zaten tesislerde kalacaktık, gayet müsbet bir ortamdı. Ben babamla konuşmamı tamamlarken telefon yine çaldı; “Müjde, Nurefşan! Biri daha geliyor.” Daha bir aylık evli arkadaş başka bir yerden durumu öğrenmiş, “Ben gelirim” demesin mi? Ne kadar mutlu olduk tahmin edemezsiniz.

Her neyse düştük yollara, artık üç kişiydik. Isparta köy otogarına heyecanla geldik.

— Abi, Barla’ya üç bilet alacaktık. — Kardeşim 14.30’daki araba hafta sonları yok. 17.30’dakine bineceksiniz.

Saat 12.00 civarıydı, biz o kadar saat ne yapacaktık? Niye her şeyimiz ters gidiyordu?

— Abi bir daha bak, oradan geçen başka bir köyün arabası da olur. — Kardeşim orası zaten ücra bir yer, sık araba olmaz! (Olamaz! Hâlâ mı aynı anlayış?)

Madem öyle, biz de Üstad’ın Isparta’daki evine gittik. Bütün gün ders, okuma yaptık. Başka zaman Üstad’ın eşyalarına bakıp, biraz ders yapıp koşuşturmaktan hiçbir şey anlamıyorduk. O gün Üstad’ın evi bize de ev oldu. O an dedik: Rabbim sen ne yaparsan güzel yaparsın.

Barla minibüsüne bindiğimizde ise hepimizin aklında aynı soru vardı: Ne yiyeceğiz? Tesislerdeki aşçı kaza geçirdiği için yoğun bakımdaydı. (Allah acil şifa versin.) Öğle ve akşam yemekleri bize aitti. Yanımıza birkaç şey almıştık; ama yine de düşünmeden edemiyorduk.

Tesislere vardığımızda Ahmet Demirdöğmez Abi bizi karşıladı. Bilenler vardır; öğrenci tarifesinden dolayı bize birinci kattaki ranzalı odaları ayarlamış. Biz “İkinci katta yer var mı?” deyince Allah razı olsun bizi kırmadı, hemen suitlerden yer ayarladı. Hey Allah’ım! Sebepler dairesinden bakınca paramız yok, arkadaşlarımız bizi terk etmiş; ama Rabbimin inayetiyle suit odada bile kalacaktık.

Yerleşip akşam yemeği için aşağıya indiğimizde Ahmet Abi bize Ankara cemaatinin yaptığı yemekleri gösterdi:

— Kızlar, çiğköfte ve sarma var. İstediğinizden alın.

— Müjde kızlar! Cenâb-ı Hak bize rızık verdi.

Kaldığımız dört gün boyunca önce Ankara cemaati, ardından Eskişehir cemaatinin vesilesiyle Rabbim bizlere evlerimizde yemediğimiz yemekleri yedirdi. Sebep olan herkesten Allah razı olsun.

Programımız ise dolu dolu geçti. Her menzilde en az iki saat kalıp hem namaz kıldık, hem ders yaptık, hem okumamızı yaptık. Paha biçilemez bir duyguydu.

Bir gün, eski Barla’daki dereye gittik. Dönüşte ise kapı önündeki teyzelerin muhabbetlerine dâhil olduk. Okuma yazma bilmeyen bu kadınlar, üniversite bitirmiş gençlere taş çıkarırcasına içtimaî hayatla ilgili tesbitlerde bulunuyorlardı. Muhabbet çok tatlıydı, teyzeler de yemeğe kalmamız için binbir ısrar ettiler; ama artık dönmemiz gerektiğini söyleyerek onlarla vedalaştık. Ertesi gün, “Haydi teyzenin gönlünü alalım, bir bardak ayranını içelim” diyerek birinin evine gittik. İçeride dünkü teyzelerden Azime Teyze de vardı. Ayranlarımızı içtikten sonra kalkarken bir baktık ki Azime Teyze’nin eve taşınacak epey yufkası var. Haydi biz taşıyıverelim, dedik. O anki yüz ifadesini ömrüm boyunca unutamam. “Ben de kara kara düşünüyordum nasıl götüreceğimi, Allah razı olsun” dedi. Bilmiyorum kaç defa teşekkür etti.

Evine gidince de bırakmadı, evinde ne varsa ikram etti. Esas senden Allah razı olsun Azime Teyze. O teyzelerden duyduk ki eskiden Barla göl kenarına doğru bir yerdeymiş. İnsanlar eşkıyadan kaçmak için bu dere kenarına şehir kurmuşlar adına da “Barıla” demişler. Yani barınacak yer mânâsındaymış. İşte Barla şimdi bize de günahlarımızdan, seyyiatlarımızdan böyle barınak olmuştu.

Gün içerisinde yaşadıklarımızı, insanların bizim üç kız gelmemize ‘çılgınca’ deyişlerini düşününce “Bundaki hikmet ne acaba?” derken, sonradan katılan arkadaşın; “Abla, ben düğün telâşından dolayı Risale-i Nur’dan kopmuştum, bana ilâç gibi geldi” demesiyle anladık, o kadar insanın gelememesi ve son dakikada onun gelmesindeki hikmetlerden bizim anlayabildiğimiz buymuş.

Belki de aslında Azime Teyze’nin yufkasını taşımak için gelmiştik Barla’ya, kim bilir... Binlerce hikmeti vardı; ama biz birkaçını görebiliyorduk. Gerçek şu ki biz ihtiyarımızla bunca şeyi yaşamamıştık, sevk olunmuştuk.

Peki, bütün bunları sizlere niye anlattım? Hani Üstad diyor ya: “Hakaik-ı Kur’ân’ın güzelliği namına, Sözler namındaki âyinelerinin güzelliklerini ve o âyinedarlığa terettüp eden inâyât-ı İlâhiyeyi izhar etmek, makbul bir tahdis-i nimettir.” (Barla Lâhikası) İşte buna binaen ve sizlere de şevk olsun, inandığınız hakikatten vazgeçmeyin ve unutmayın; hayırlı işlerin çok muzır mani’leri olur, siz azmedin ve en önemlisi güzel niyet edin, diye.