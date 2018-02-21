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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Nurun Birinci Talebesi ve Yeni Asya

Nuri ÇAKIR
21 Şubat 2018, Çarşamba
Yeni Asya’ya uzun ve verimli hizmet yılları dileyerek başlayalım.

Ve bilelim ki Yeni Asya başından beri Bediüzzaman’ın bütün talebelerinin duâsını almış bir gazetedir.

Zaman içinde bazı konularda fikir farklılıkları ortaya çıkmış da olsa neticede Yeni Asya bir konsensüs mahsulüdür ve hatta kendisi bir nevi konsensüstür.

Bu hayalî bir iddia değildir. İspatlı ve delillidir. Delili de elbette çoktur.

Bunlardan biri de Risalelerde “Nurun Birinci Talebesi” olarak yadedilen Merhum Albay Hulusi Yahyagil’in bu fotoğrafla da tescillenmiş olan ziyaretidir.

Aşağıdaki fotoğraflar 1970’lerin başlarında Elazığ’da açılan Yeni Asya Temsilciliğinin açılış merasiminde çekilmiş. (Bu fotoğrafları temin eden Elazığ Yeni Asya temsilcilerinden Terzi Hasan Ağabey’e de bu vesileyle selâmlarımızı ve teşekkürlerimizi gönderelim.)

Bu karelerde göreceğiniz heyecan, teşvik ve duâ, hem Elazığ’da ve hem de Türkiye’nin diğer il ve ilçelerinde 48 senedir artarak sürüyor. Dünya döndükçe de sürecek inşallah.

Bu vesileyle bir bilgi daha paylaşalım.

Merhum Hulusi Ağabey şahsen de velâyet ve keramet sahibi bir mübarek zat imiş. Bunu da kendisi ile ilgili yazılmış olan çeşitli kitaplardan ve diğer hatıra bilgilerinden öğreniyoruz.

Bu kitaplardan biri de İhsan Atasoy imzasıyla Nesil Yayınları’ndan çıkmış olan bir kitap.

Ancak çok faydalar sağlayan bu gibi kitapları okurken bir prensibe de dikkat etmek lâzım geliyor: “Risale-i Nur başka, Risalelerden faydalanılarak yazılmış kitaplar başka. Makam farklı. Karıştırmamak lâzım.”

Bu prensibi hatırlatmamızın sebebi ise bu kitabın 183. sayfasında tırnak içine de alınarak Risalelerden bir cümle olarak yer verilen metnin aslına uygun olmaması ve manayı da önemli ölçüde değiştirmesi.

Kitapta Bediüzzaman’ın ferdiyet makamı hakkındaki cümlesi şu şekilde aktarılmış: “Üstad, ‘Risale-i Nur şakirtlerinin şahsiyet-i manevisi ve has şakirtleri Ferit makamına mazhardır’ der. Hulusi Ağabey de ferdiyete mazhar olduğundan…”

Oysa Risale-i Nur’da Kastamonu Lâhikası’ndaki bir mektupta geçen bu cümlenin aslı şöyle: “Risale-i Nur’un şahs-ı manevisi ve o şahs-ı maneviyi temsil eden has şakirtlerinin şahs-ı manevisi ‘Ferid’ makamına mazhar oldukları için…”

Bu cümlenin doğrusundan anlaşılıyor ki Ferid-Ferdiyet makamı Nur Talebelerinin her birinin ya da bazılarının şahsına ait bir makam değil. Ferid makamı Risale-i Nur’un şahs-ı manevisine ve bir de has talebelerinin oluşturduğu şahs-ı maneviye ait bir makam.

Allah o şahs-ı maneviye fiilen ve kavlen destek veren müdakkik muhlislerin sayılarını arttırsın. Amin.

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  • Abdullah TUNÇ

    21.2.2018 12:31:46

    Önemli bir uyarı ve tashih. Risaleden cümle doğru aktarılmayınca işte böyle mesleğimizle alakası olmayan manalar ve hükümler çıkar ortaya.Bu tashihte olduğu gibi.Risale- Nur'un şahsı manevisi ve has şakirtlerin şahsı manevisi FERİD makamına mazhar iken,cümle yanlış nakledildiği için bu makam şahsa verilmiş.Bu, Risale- Nur mesleğine zıttır.Zaman cemaat zamanı derken,ferdiyet zamanı olmadığı gayet açıktır.Zaman şahsi manevi zamanıdır.Bu şahsı manevi de, Risale-i Nurda ve has şakirtlerin şahsi manevisindedir.İşte bu şahsi manevi ferid makamının mazharıdır. Bu şahsa bağlılık belası ne zamana kadar devam eder.Yahu Üstadımız,baki bir hakikat fani şahıslara üzerine bina edilmez,edilse hakikata zulümdür demiyor mu?Bu beyanlar ep açık ortada iken daha nasıl fani şahıslar öne çıkarılır ve arkalarından gidilir, hakikaten anlamak mümkün değildir.

Risale-i Nur Külliyatı

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CEVŞEN

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