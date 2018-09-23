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23 EYLÜL 2018 PAZAR - YIL: 49

Erikten rabbe

Oğuzhan Usta
23 Eylül 2018, Pazar
Günbatımında erikleri toplarken, o hoş meyveleri elimdeki mezarlığa, hasırdan sepete doldururken hissettiklerim bir şairin mısralarında çok seslilik gibi karmaşıktı.

Bir ağaçtan yavrularını koparmak, bir ağacın sunduğu ikramları sepete doldurmak, bir ağacın koca bir mevsim çabaladığı, uğraştığı emeği tek bir dokunuşta söküp almak…

Birçok farklı düşünce, birçok farklı ses zihnimi kurcalarken yalnızca birisi ruhumda bir yer edinebildi. O yaşlı erik, güzel dallarında birikmiş tomurcukları bir ev kadınının aylarca uğraştığı örgüler gibi bir elbiseye dönüştürmüş ve ben her biri süslü, her biri lezzetli, her biri şerbetli elbiseleri ellerime dolayıp sökmüştüm ve sökmeye de devam ediyordum.

Ah, bu düşünce yüzümdeki mutluluğun da sebebi olmuştu. Bir ruhun yalnızca meyveleri toplarken duyduğu üzüntüsü, o ağaca duyduğu minnet duygusu bile taşıdığı kalbin merhametini göstermeye yetiyordu. Ne yazık ayakları toprağa basamayanlara, dalından bir eriği tadamayanlara, güneşin dalların arasından geçtiği o sarsıcı labirenti fark edemeyenlere, bir tarlakuşunun göğe sıçrayışında titreyen yaprakları göremeyenlere…

Kalbim bu kadar duygusal olmasaydı dünya daha yaşanılır bir yer olabilirdi. Ancak kalbim rabbin san’atını göremedikten sonra, yarattığı güzelliklerin, bahçelerin bir bahçıvanı, içten bir aşığı olamadıktan sonra faniliğin tarlasında dinlenmek neye yarar ki?

Kalbimizin bahçesinde yeşerttiğimiz kelebeklerin, o çiçeklerin yapraklarına konan kelebeklerin, o kelebekleri seyreden kalplerin olduğunu biliniz. Kalplerinin baharatı aynı olan insanlar elbet var ve buna inandıktan sonra bilin ki o hamuru yoğuran bir de yaratan var.

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