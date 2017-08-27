"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

15 Temmuz kehaneti

Ömer Faruk ÖZAYDIN
27 Ağustos 2017, Pazar
Başbakan: “Esas kanaati kendim oluşturdum. Cumhurbaşkanımızla istişare ederek, beraber konuştuk, bunun F..Ö’cülerin asker içerisinde bir kalkışması olduğu kanaatine vardık. (…) O anda doğru da olabilirdi, yanlış da.” (Fikret Bila, Milliyet )

249 şehid, binlerce yaralı, yüzbinleri bulan tutuklu, dâvâlı ve ihraçlarla milyonları etkileyen ve memleketi kaosa ve nifaka sürükleyen, hain darbe girişiminin failleri; hukuk yerine bir tek kişinin kanaatine kalmışsa vay halimize! 

Günlerce ard arda dizilen domino taşlarının bir fiske ile devrilmesi gibi, senelerin birikimi ve emekleri bir anda berheva oldu.  

Osmanlı’nın yıkılmasıyla adına Cumhuriyet dediğimiz, ancak bir türlü cumhurun tam mânâsıyla temsil edilmediği bir rejim kararsızlığıyla, düşe kalka bu günlere geldik.

Ancak geliş ki ne geliş, bir ileri iki geri. Tam teneffüs edecekken bir bulut bir toz duman, bir fırtına ki elde edilen bütün kazanımlar bir anda berheva olup, giderlere bile yetmiyor. Müflis bir tüccara döndük demokrasi çarşısında.

Darbe kader oldu sanki. Avrupalılar soruyor; “Neden İslâm memleketlerinde darbe bir gelenek oldu?” 

Gel de cevap ver!

İç ve dış mihraklar bize nefes aldırmıyor tamam. Peki ya bize ne oluyor ki bu mihrakların meydanı boş bulup cirit atmasına fırsat verecek fitnelere teşne oluyoruz?

BİR ZAMAN...

- M. Kemâl olmasaydı memleket Yunan’ın, İngiliz’in olacaktı...

- M. Kemâl aslında dindardı. Bertaraf edilen hocalar var ya!

- O yaşasaydı bizim partiden olurdu. 

- Biz Allah Allah diye geri kaldık, topla tüfekle ileri gideceğiz...

- M. Kemâl, bizi gericilerden kurtarıp çağdaş medeniyetler seviyesine çıkardı..

İHTİLÂL PARANOYALARI...

- İrtica hortladı.

- Bizi İran’a çevirecekler. 

- Başörtüsü gelirse bize de çarşaf giydirecekler.

- Siyasîler tencereyi pisletti. Onlar yüzünden bu anarşi bu terör.

- 12 Eylül olmasaydı, memleket kan gölüne dönecekti. Bu ihtilâl Niğbolu’dan, Mohaç’tan da üstün..

DÜN..

- Azizim bu cemaat var ya! Çok güzel hizmet ediyorlar, baksanıza heryerde okul, hastahane. Doktorları bile dindar-başörtülü, insanın hasta olası geliyor. Çocuğumu onların mektebine gönderdim, sen de göndersene! 

- Haydi kalkın gidelim kermesleri var. 

- Polisimizin, askerimizin namaz kılması ne saadet. Rabbim bu günleri de gösterdi ya! Çok şükür.

BU GÜN...

Öküz öldü ortaklık bozuldu. Dershaneler, 17-25 Aralık, MİT tırları vs. siyaset, cemaati toptan PDY ilân etti.

- Duydun mu bunlar devlette yapılanmışlar. Paralel, paralel..

Bütün mallarına el koyacaksın; hastahane, okul, gazete, tv, ne varsa ellerinden alacaksın. Ekmek bile vermeyeceksin... Ağaç kökü yesinler... 

15 TEMMUZ GECESİ...

- Yok yok bunlar örgüt, darbeyi onlar yaptı. Kasap-manav, dişçi-öğretmen, bebek, hasta, yaşlı gazeteci, iş adamı içeri tıkılsın. Beter olsunlar, bunların hepsi terörist.

- Vatan haini bunlar, mezar bile vermeyeceksin, namazları da kılınmaz...

Tam bir deli sarmalı yaşıyoruz.

Hani derler ya; bir deli kuyuya bir taş atar, kırk akıllı çıkaramaz. Kim dedi, kime dedi, ne için dedi, hangi makamda dedi, tatile çıkınca; bizim muhtar vur dedi, biz de vurduk. 

Niye vuruyoruz, kimin için vuruyoruz, kimlere vuruyoruz, neremize vuruyoruz tam bir kör savaşı ki, bu fırtına, bu alabora dindikten sonra ancak anlarız enkazın ve tahribatın ne denli büyük olduğunu. 

O NE DERSE EVET DİYECEK ADAMLARI VAR 

Bir gün Hz. Ali’nin taraftarlarının yoğun olduğu Kûfe’den bir Arap, devesiyle Şam’a gelmiş. Şam sokaklarında dolaşırken biri ona yanaşmış: 

- Ver o dişi deveyi bana! demiş. Tartışma büyümüş, Kûfe’den gelen adam, “Bu deve benimdir, üstelik dişi değil, erkektir” diye itiraz etmişse de anlaşamamışlar. Konu Muaviye’ye yansımış.

Halk meydanda toplanmış... Hz. Muaviye, Kûfe’den gelenle Şam’da deveye sahip çıkan yerliyi dinledikten sonra, kararını açıklamış:

- Bu dişi deve Şamlınındır!

Sonra toplananlara dönmüş ve sormuş: 

- Ey cemaat, bu dişi deve kimindir?

Cemaat hep birlikte bağırmış: 

- Şamlınındır!

Kûfeli şaşkın bir vaziyette devesinin ardından bakakalırken, Hz. Muaviye onu yanına çağırmış:

- Ey Kûfeli, dinle! Sen de ben de biliyoruz ki, bu deve senindir ve dişi değil, erkektir. Kûfe’ye dönüşte Ali’ye de ki; Muaviye’nin, dişi deveyi erkekten ayırt edemeyen, o ne derse evet diyen 10 bin adamı var! Ayağını denk alsın! 

Belki Muaviye’nin her şeye evet diyecek çok adamları vardır, ancak Hz. Ali’nin, zulümlere ‘Hayır’ diyecek Saidleri, Zübeyirleri var.

Okunma Sayısı: 1022
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    180. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    OHAL rejimi çığırından çıktı

    'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama

    Bayram trafiğinde kırıcı olmayın

    Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar

    ''Gerçek dışıdır"

    Haftanın önemli maçında kazanan Beşiktaş oldu

    Şemdinli'de patlama: 3 güvenlik korucusu yaralandı

    Bir Adil Öksüz açıklaması da İçişleri Bakanlığı'ndan

    Bakanlık uyardı: Sokakta kurban kesenler dikkat!

    Feryadlara kulaklar kapalı

    OHAL’de kamuda 108 bin 896 ihraç

    Cezaevleri yüzde 110 dolu

    AB: Söz verilen para ödensin

    ''Ümit ediyorum ki, Sayın Başbakan yaptığı hata ve gafın farkındadır''

    Genelkurmay'dan operasyonlar hakkında açıklama

    Akıncı Üssü davasında 4. hafta tamamlandı: "Böyle bir cevap usulü yok"

    Kılıçdaroğlu: Bardağı taşıran son damla olmuştur

    Ahlaka ve hukuka kesinlikle aykırıdır

    İftirayı gazetecilik zannedenlerden korkuyorum

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar
    Genel

    OHAL rejimi çığırından çıktı
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    15 Temmuz kehaneti
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya mensubu yargıdan kaçmaz
    Genel

    ''28 Şubat'ın uzantılarıdır''
    Genel

    'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Emin Fırat

    Bayram
    Faruk ÇAKIR

    Ayasofya ne zaman gündem olur?
    Yusuf Ali Akbaş

    Bediüzzaman’ın cihad yorumu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.