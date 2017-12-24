"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 ARALIK 2017 PAZAR - YIL: 48

Cemaatler fertlerin suçunu yüklenmez

Ömer Faruk ÖZAYDIN
24 Aralık 2017, Pazar
Cemaatler homojen olmadığı gibi, hayrî amellerde şahs-ı manevî cihetiyle şirketleşse de; suç unsurlarında bir başkasının fiilinden dolayı ne örfî, ne hukukî, ne de Kur’ânî olarak yüklenmeleri adaletle izah edilemez.

Evet, hayır ve hesanatta cem’ oldukları ve üstlendikleri vazifeler tamamen uhrevî olması hasebiyle hedefleri; bu zamanda bir şahsın tek başına ulaşamayacağı bir insan-ı kâmilin âzaları olabilmek ve işledikleri ürünün! ki, ebedî hayat içindeki ebedî saadeti netice veren bir fabrikanın çarkları hükmünde maksada müteveccih iken, vazife taksiminde as-üst ilişkileri içinde değil, belki “sahil-i selâmet olan Dârü’s-Selâm’a ümmet-i Muhammediyeyi (asm) çıkaran bir sefine-i Rabbaniyede çalışan hademeleri” olarak görmeleri, dini dava etmek şuurundandır.

Ancak bir cemaate intisap etmiş olsalar da, dünyevî işlerde veya siyasî içtihatlarındaki hatalar, onu tasvib edenlerindir. Bir nevi sandıktaki seçim gibidir. Her bir rey kişinin kendisini bağlar, velevki temayüz etmiş şahsiyetler bir tavsiyede bulunmuş olsalar bile..

Ancak “bunlar” dediğimiz zaman o camia içindeki bütün fertleri aynı kefeye koymak olur ki, mesuliyete mucib bir haldir. Bütünü görmemiz ise imkânsız olduğundan “bunlar” böyle yaptı demek için her ferdin kalbine bir ayine tutmak lazım gelir.

Kaldı ki insanlığı alakadar eden ve dinde de yeri olmayan cinayet, irtikap, rüşvet ve hırsızlık gibi şeni’ suçlar onu işleyenlerle sınırlıdır. 

Gayesi dünyevî olup kuruluş gayesi terör olan gruplara dahil olmuş ve cürüm işlemiş olanlar bir tarafa, manevî değerlerler için bir cemaate sempati, bağlılık veya faaliyet içinde olanlarda varsa benzer suçlar, hesabı kendisinden sorulur, bir adım öteden değil.

ÖRFE, HUKUKA VE KUR’ÂN’A GÖRE

Örfî nas’da; insanlığını kaybetmemiş toplumlarda kendi milletinden ve ailesinden bile olsa suç işleyenleri hiç acımadan muhakeme ettikleri ve cezasını verdikleri tarihçe meşhuddur. (Bedevî kabilelelerdeki kan davası bahsimizden hariçtir.)

Hukuk içtihadlarında; Prof. Ahmet Battal’ın gazetemizde de çıkan yazısında; yargısal içtihatlara dayanak olması bakımından onuncu baskısı çıkan Prof. Dr. İzzet Özgenç’in kitabından naklettiği; “15 Temmuz 2016 tarihli darbe teşebbüsü öncesinde, herhangi somut bir suçun icrasına iştirak etmemiş olmak kaydıyla, sırf hayrî mülâhazalarla, çeşitli derneklere, vakıflara veya sosyal faaliyetlere maddî veya manevî yardımda bulunan, kurucu veya ortak olan ya da yönetici olarak görev alan kişilerin alelıtlak, sadece bu sebeple terör örgütü üyesi olarak ceza hukuku bakımından sorumlu tutulması hukuken mümkün değildir” ki bizim ifade etmeye çalıştığımız tezin, hukuki dayanakları olması bakımından gayet ehemmiyetlidir.

Kur’ân’î Nas’ta; “bir kişinin hatasından başkası mesul olmaz” mealindeki ayete göre, İzmir’de işlenen bir suçun vebalini Hakkari’deki bir çiftçi çekemez, çekmemeli. Velevki bir parti, bir cemaat veya STK’larda bir bağı olsun.

Hz. Ali’nin bu ayetin hakikatı için sahabelerle harbettiğini biliyoruz. Risale-i Nur ise bu mevzuda çok tahşidat yapmış, sadece Emirdağı Lahikası’nda 16 yerde bu ayete yer verilmiş ve şiddetle adalet-i mahzayı ders vermiştir.

Bütün bu dayanaklara göre, suçun şahsiliği prensibi hem örfi, hem hukuki hemde Kur’ânî olduğundan hareketle; cemaat ve terör kelimeleri yanyana getirelerek; 

Nur Erener kızımız dahil, 70’ten fazla sağcı, solcu, islâmcı, liberal gazeteci, öğretmen, iş adamı, esnaf, 700 bebek, 17 bin başörtülünün aynı kefede tutularak hâlâ içerde tutulması anlaşılır gibi değil (Her seferinde delil bulunamadığından tutukluluğun devamına diye ertlenmesi ise ayrı bir garabet).

Esasen demokrasinin olmadığı, 31 Mart vak’asında, 1925’ten sonraki isyanlar akabinde, 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat darbe ve süreçlerinde aynı argümanlar (şeriat, irtica, cemiyet ve devleti ele geçirme) atfedilmiş, devletçi/kemalist refleksin “dini benim istediğim şekilde yaşayacaksın” istibdat ve zulümlerinden bu millet çok çekmiştir. Ancak, bu dayatmanın aynı adresten çıktığını bildiği ve çok acı tecrübeler yaşadığı halde, Müslümanların bu nitelemeyi kullanmaları anlaşılır gibi değil.

Tarih şahittir ki, bir garazdan çıkan örgüt nitelemeleri, derbe ve OHAL’de yargı siyasetin vesayetine girdiğinden bir müddet kabul görmüşse de hür ve adil seçimler o imajı silmiştir. 

Bu acı tecrübelerden yola çıkarak evvel emirde yapılması gereken; milletin değerlerine uygun bir anayasa yapmak ve belki bir iki seçimle bu birikmiş gazı alarak taşları yerine oturtmaktır. Yoksa memleketi karpuz gibi ortadan yarmak, bu millete yapılan en büyük kötülüktür.

Sözün sultanı bakın ne diyor:

“Selamet-i millet için bir fikrim var. İşte: Sulh-u umumî ve aff-ı umumî ve ref’-i imtiyaz lâzım. Tâ ki biri bir imtiyaz ile, başkasına haşerat nazarıyla bakmakla nifak çıkmasın.”

Okunma Sayısı: 1932
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Abdullah TUNÇ

    24.12.2017 10:36:27

    Üstadımıza ait zikredilen son cümle calibi dikkattir. Sulhu umumu ve umumi affı lazım görmesi, ve önemlisi de ref'i imtiyaz ( ayrıcalıkların kaldırılması),Eğer ref-i imtiyaz kalmaz ise,imtiyazdan dolayı insanlar birbirine HAŞARAT nazarıyla bakar ve bundan da nifak çıkar. Burada bir kısım insanlara imtiyazın tanınması nifakı netice verir.Bu da kin ve adavete sebep olur,düşmanlıklar doğurur.İçtima-i hayatı zirü zeber eder.Dahili bir sürü keşmekeşliklere sebep olur.Bugün de içtama-i ve siyasi alanda verilen imtiyazların sebep olduğu vahim neticeler gözler önünde.Tarih boyunca bu hep böyle olmuştur. Ayrıca ferdin hatalarından cemaatların mesul olmadığı meselesi de çok mühim.Kanunlar da da suçun şahsiliği meselesi vardır.Yazı konusu günceldir.Hatta güncellikten çıkıp süreklilik arz ediyor. Her zaman geçerli.Güzel işlenmiş,yazarı tebrik ediyorum.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

299. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Yeni KHK’de iç savaş maddesi

AKP anketinde ilk kez sıra değişti

Ekmek tarifesi için Bakanlık görüşü alınacak

İstanbul'un büyük bölümü susuz kaldı

Almanya’da terör davaları beş kat arttı

Çalışma Bakanı, taşeron düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı

İstemezlerse askere gitmeyecekler

Çiftlik Bank'a ikinci şok!

Bir dönemin 'kahraman kaymakamı' da ihraç edildi

Zarrab'a ödül veren Bakan: Bunlar konuşulmaması gereken şeyler

'Tek tip' Guantanamo'da yaşam tarzı!

Taşeron işçiler için şartlar belli oldu

Tek tip kıyafet zorunlu oldu

İki yeni KHK yayımlandı

OHAL Komisyonu şeffaf olsun

Amerikan halkı da destek vermedi

Feyzioğlu'ndan 'Mor Beyin' uyarısı

Özlü: Kendi Mercedes'imizi yapacağız

Çeyrek altınla yarışır hale geldi

En Çok Okunanlar

Genel

OHAL Komisyonu şeffaf olsun
Genel

İki yeni KHK yayımlandı
Genel

Bir dönemin 'kahraman kaymakamı' da ihraç edildi
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Kadir Tuncay
Genel

Tek tip kıyafet zorunlu oldu
Ömer Faruk ÖZAYDIN

Cemaatler fertlerin suçunu yüklenmez
Sefa KILIÇ

“Sizi bana Allah gönderdi”
Genel

Zarrab'a ödül veren Bakan: Bunlar konuşulmaması gereken şeyler
Faruk ÇAKIR

Haklının ve haksızın mücadelesi
Nursena Demir

Arkadaşım kedi

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.