"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

Marziyyat-ı İlâhiyeyi aramak

Ömer Faruk ÖZAYDIN
22 Ocak 2017, Pazar
Din teklif edildiğinden beri insanlar Cenâb-ı Hakk’ın rızasını aramak ya da şeytana tabi olmak arasında ciddî imtihanlar verdiler. Hz. Bediüzzaman bu mücadelelerin toplamını iman ve küfür muvazeneleri olarak tesmiye eder.

Bazen Habil’in katliyle, bazen Hz. Nuh’un (as) gemisine binmemekle, gâh Hz. Lut (as) kavmi günahları olarak ya da Ad-Semûd helâkiyle... 

Bazen buzağı kutsamasıyla ya da Hz. Eyyub’un (as) hastalığından kaçmakla imtihana tabi oldukları gibi...

Bazen Hz. İbrahim’in (as) ateşine su götürmekle, yeri geldi Hz. İsa’ya (as) havari, bazen hicrette Resul-i Ekrem’e (asm) sadık arkadaş olmakla...

Gün geldi Dicle kenarında kaybolan bir koyundan kendini mesul tutmakla... 

Bazen fitne çıkmasın diye Kur’ân üzerinde şehit olmak ya da iktidar yerine veliler şâhı olmakla, canları ve hayatları pahasına marziyyat-ı İlâhi’yeyi aramaları gibi...

“Din bir imtihandır. Teklif-i İlâhî bir tecrübedir. Tâ ervah-ı âliye ile ervah-ı safile, müsabaka meydanında birbirinden ayrılsın” dendi ve yol ikiye ayrıldı.

Aklı başında olan sağ yola, bedbaht olan da sol yola...

İnsanlık tarihi, bu imtihan dünyasını kazanıp kaybetme savaşlarıyla kitapları doldurduğu gibi, son satırlarında ise bütün zamanları katlayarak gelen bir tecrübe meydanında mihenge vuruldular.

HER ZAMANIN BİR HÜKMÜ VARDIR

Her zamanın bir hükmü vardır kaidesince; bir zaman Babil’in Asma Bahçeleri’yle, bir zaman sıcak kumlarda ehadiyet ya da putlar tercihiyle, gün geldi Hz. Hüseyin Kerbelâ’da şehit edilirken Yezid’ler arasında kalmakla, gün geldi Deccallere ya da Mehdi’ye taraf olmak şeklinde tezahür etti ve ediyor teklif...

Bu gün ise; Müslümanların kemiyeten hatırı sayılır bir kalabalığa ermesi şımarıklığı mı itti, keyfiyet eleklerinden geçerek mahkûm etti bizi bu fitne ateşlerine?

Yoksa elimizdeki hazinelerin kıymetini bilmemek vefasızlığına mı düştük ki; Kur’ân elimizden alındığında, Firavunlar ekmeğimizi veriyor, diye sustuk ve uzaklaştık, 1400 sene mesafe Asr-ı Saadetten? 

Dönüp sormak lâzım..

Neden bu el açmalar düşman postalının yardımına?

Neden bu zillet halleri, ecdâdın kemiklerini sızlatan... Sultan Süleyman’ın tokadına mı müstehâk  olduk “Muhteşem Yüzyıl” rezâletini oturup seyrederken?

Kur’ân hakikatları yanıbaşımızdayken; lâtifeler mi dumura uğradı ki, kan gölünü katık ettik ekmeğimize?

Bütün bu fecaatleri seyredip yeme-içme telâşındayken, hangi lâtifemiz çalışacaktı ki, gözümüzün perdesi aralansın?

Kardeşimize zulmedilirken; “oh oldu o da fincancı katırlarını ürkütmeyecekti” diye zalimden ve zulümden yana mı olacaktık, ekmeğinden, aşından edilirken?.

“Bütün mü’minler ancak kardeştir” (“ancak!”) âlî düstüruna rağmen, bu kardeş kavgası hangi İslâm anlayışını akıllara getiriyor ki, Müslümanı bütün dünyaya hecil etti?

Kur’ânî düsturlar mı, yoksa indî ya da siyasî prensipler mi bizi tarumar etti ki bu zillete düştük?

Hepimiz dönüp nefislerimize bir bakalım. Ben hangi gerekçelerle din kardeşime vuruyorum. Aynı safta namaz kıldığım din kardeşimle beni ya mezhep, ya milliyet, ya da parti veya cemaat anlayışları mı câmi önünde kavgaya tutuşturdu? 

HANGİMİZ MASUMUZ, TAŞ ATMAK İÇİN

Sözün burasında Ömer Hayyam’ın bir sözü akla geldi:

“Eğer bütün günahlar içki gibi aşikâr olsaydı yeryüzünde ayık gezen olmazdı.”

Kimimiz namazla, kimimiz oruçla, kimimiz zekâtla imtihan olduk.

Birimiz bir emirde ucba girmeden muvaffak olmuşsak, diğer emirde zorlanmadık mı? Namazı vaktinde ve adâb-ı erkànıyla edâ etmişsek ya diğer emirler... Onda muvaffak olduk mu acaba?

Farzları işledik diyelim, ya diğer mes’eleler?

Lût (as) kavminin helâk olmasında, içinde gece namazı kılanların çoğunluk olduğunu bilmez miyiz, ya da kırk vefiyattan bir kaçı kurtulurken çoğunluğunun ehl-i salât olduğunu duymadık mı?

Bu halimizle:

“Halbuki insan, fıtratındaki zulüm damarıyla, şeytanın telkiniyle, bir zâtın yüz hasenatını bir tek seyyie yüzünden unutur, mü’min kardeşine adavet eder, günahlara girer. Nasıl bir sinek kanadı göz üstüne bırakılsa; bir dağı setreder, göstermez. Öyle de insan garaz damarıyla, sinek kanadı kadar bir seyyie ile dağ gibi hasenatı örter, unutur; mü’min kardeşine adavet eder, insanların hayat-ı içtimaiyesinde bir fesad âleti olur” hakikatına masadak olduk.

Öyleyse gelin bu son imtihanlar zincirinden geçerken nasuh bir tövbeye duralım. 

Ve diyelim ki: “Yâ Rab! Kusurumuzu afvet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Âmîn.”

Okunma Sayısı: 213
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ''Türkiye, anahtar öneme sahip Avrupa müttefikidir''

    Referanduma da OHAL’de gidiyoruz

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Fırat Kalkanı şehitleri dualarla...

    "Kadınlar kendilerini kayıtlara 'Müslüman' olarak geçirecek"

    Kimliği açıklandı: Aranan teröristler listesinde!

    Avrupa Konseyi’nde PKK’nın katliamları sergilenecek

    ABD, Astana kararını açıkladı

    Referandum ile ilgili ilk açıklama

    Referanduma doğru: Süreç nasıl işleyecek, halkoylaması nasıl yapılacak?

    Saadet Partisi'nden açıklama: Yok, biz başkanlık sistemine karşı değiliz ama...

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün girişinde korkutan kaza

    İstanbul'daki saldırılarla ilgili 5 gözaltı

    48 ilde 120 askere ByLock operasyonu

    Jandarma ve Sahil Güvenlik'te başörtüsü yasağı kalktı

    İlhan Cavcav yoğun bakımda

    Esenyurt'ta polise ateş açıldı

    Meclis kürsüsünde en acı konuşma

    Teklif kabul edilince buzlar eridi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP-MHP kaybetti, sınav sırası millette
    Genel

    Referanduma da OHAL’de gidiyoruz
    Faruk ÇAKIR

    Trump’a en anlamlı tepki
    Yasemin YAŞAR

    Neden anlaş(a)mıyoruz?
    Genel

    ''Türkiye, anahtar öneme sahip Avrupa müttefikidir''
    Merve İRİYARI

    Karanlık!
    Misbah ERATİLLA

    Bediüzzaman ve Mehmet Hamit Pehlivan
    Hasan GÜNEŞ

    Dost ve düşman ekseninde dünya siyaseti
    Meltem KAVAK

    Empati!
    Genel

    İsrail, Trump’ı Kudüs’e davet etti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.