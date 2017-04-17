Nurdan eksper ağraz efendi!

Yine, Yeni Asya, 47 senedir Yeni Asya. Bitmek tükenmek bilmeyen bir hazine Yeni Asya. Vur ha vur. Vurdukça demirin tavına geldiği, çelik gibi dik duran, dikleşmeyen Yeni Asya.

Siyasal İslâma hayır dedik diye başladı her şey..

Bu yüzden Nurculara bilenmeler, özellikle Yeni Asya’ya, hâlâ da keskinler. Herkes gibi seçimlerde “Müslümanların sayısını” belirlemeye yardım etmediğimiz için bu kin bu iğbirar. Bizimle beraber Demokratları da karalamaya çalışıp çeşitli iftiralar attılar, komünistlerden evvel.

Bir yandan ihtilâller dindar ve demokratları savuruyor bir yandan da siyasalcılar, yapılanıyordu çeşitli isimler altında.

Her değişimde Yeni Asya sabit kadem duruyor, savrulmuyordu sert esen rüzgârlarda. Yaptığımız yakın tarih çalışmaları ve süfyanla barışmamamız plânları alt üst olan zındıkayı kudurtuyor, direkt vuramayınca da makas çalıştırıyor, bizi bizle vuruyorlardı perde altında.

Dindarlar manipüle olurken, Yeni Asya meşveretten aldığı güçle yoluna devam ediyordu her defasında..

Aynı senaryo devam etti milenyumda da. Lâzım oldukça indirdiler raftan. Şahıslar değişik roller aynı.

İşin kötüsü bu balta sapları kime ve neye vurduklarını bilmeden kendi ayaklarına, hayırhahlarına; dinsizlik ve dünyevileşme almış başını gitmiş, dışarda çok muhtaçlar var ve Kur’ân ve iman hizmeti hamiyet beklerken, dai’sine vurdular. Sebep; Yeni Asya siyasallaşmıyor, sahneye konulan tiyatroları görüyor, meşveret ve meşrûtiyet-i meşrûa gereği tek adamlığa hayır diyor diye..

Haydi geçmişte ihtilâl, olağanüstü haller vardı da korktukları için evet demişlerdi. Peki ya bu gün darbe bastırılmadı mı? OHAL’i de tekrar darbeye kalkışılmasın diye ihtiyaten aldıklarına göre yakın zamanda bu serencâmı beraber yaşadıklarımıza ne oluyor ki, klâsik ve iflâh olmaz vurmalara teşne oluyorlar?

DOST BİLDİKLERİM

Senelerce koynumda ne! beslemişim meğerse.. Evet sen, sen. Beş dakika şöyle bir geriye git.

Senelerce beraber aynı dersleri soluduk aynı dershanede omuz omuza diz çökmedik mi? Önce ikili, sonra niyetin anlaşılınca da NLP’cilerle beraber, ordan da ekmek bulamayınca kendi açtığın sitede veryansın ediyorsun. Hem de zındıkanın bile yapmadığı gibi.

Bir defa bizim Nur Talebesi olduğumuzu en iyi sen bilirsin. Ne o, etrafını Yeni Asya abonesi yaparken Nurcuyduk da siyasal İslâma taraf olmadığımız için mi bu ünvanı elimizden alıyorsun? Elinde Nurcu ölçer âleti ile dolaşan Nurcu eksperi ağraz efendi!

Ne çabuk başka mahalleye geçtin de onların kabadayılığını yapıyorsun? Onlardan çok saldıran var zaten sana gerek yok ki, bindiğin dalı kesiyorsun.

Bir de sözde bir avukat bulmuş ve dâvâ açmışsın. Yargıya intikal etmiş bir dâvâ hakkında konuşulmaz, ama sen kürdan sitende heze-yayınladığın için cevap hakkı doğdu bize. Gazete sana hukuk yoluyla zaten cevabını verecektir (gereken yapıldı). Ancak biz geçmiş hukukumuza dayanarak yaptığın bu hak-hukuk bilmezliğini nazara verip, eğer kalmışsa insanlığına ve kalbine sesleniyorum.

Diyorsun ki: “Yeni Asya Gazetesi yetkililerinin “Suçu ve Suçluyu Övme, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama ve Suç işlemek amacıyla Örgüt Kurma” suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmayı bütün Nur Cemaati adına üzerimize bir vazife bildik.”

Vazifeliye bakar mısınız? Vazife merkezi ise meçhul! Nurcular.. Sakın huffaş olmasın!

Baştan sona hezeyanlarla dolu dâvâ dilekçesinde tam bir cadı avı ve yoktan suç var etme paranoyasıyla moda haline gelen gammazlık ha!..

Sıraladığın şeylere gelince: Hiçbir ciddî tutarlılık olmayan heyhulaların ruzi mahşerde yüzüne çarpılacağı gibi sis perdesi aralandığında dünyada da utanç duvarına saklanacaksın tabiî eğer kösele değilsen.

Hakaret, çamur, iftira ve hezeyan dolu (güya) suç gerekçeleri adliyeyi de güldürecektir.

Birilerine yaranmak adına yapıldığı aşikâr olan hayallerin bizi dâvâmızdan vazgeçirmez bilesin. Zira isnat ettiğin hayali suçlar, güya okuduğun Nur’lara da yapılmıştı da zındıka kahrından ölmüştü.

Yok efendim birilerini koruyormuşlar da, yok şucular bucular gibi konuşuyorlarmış da, onların yerine geçmişler de. Kargaların güleceği ithamlarına ehemmiyet verdiğimiz ve suç duyurusunda bulunduğun için değil, kime hizmet ettiğin bilinsin diye yazıyoruz.

Kuştan korkan darı ekmez. Git başını nereye vuruyorsan vur, biz bu yoldan dönmeyiz asla!