48 yılın özeti

Türkiye’de bir buçuk asırlık bir geçmişe sahip olan gazeteciliğin son yarım asrında Kur’anî prensiplere yaslanarak vicdanî bir duruşla yer alan Yeni Asya, 49. yılına ulaşmanın haklı onurunu tüm Türkiye ile paylaşmak istiyor.

Hak ve hakikati seslendirme uğruna darbe dönemlerinin baskılarını göğüsleyerek, ‘gazete kapatma’ gibi antidemokratik uygulamaları, baskı ve kısıtlamaları aşarak bugünlere ulaşan bu köklü çınarın tarihî bir derinliği vardır.

Yeni Asya siyasi ve içtimaî şartların ağırlaştığı, doğruyu seslendirmenin zorlaştığı dönemlerin ‘hak ses’i kalabilmeyi başarabilmiş bir gazetedir. ‘Vatan sathını mektep yapmak’ gayesiyle kurulduğu günden bu yana yalnızca hak ve hakikati dile getirmiş, temel hak ve hürriyetlerin engellendiği zamanlarda sağduyunun adresi ve hakikatin sesi olabilmiştir. Basın dünyasında Yeni Asya tek bir cümledir: Vicdanın sesi. Bu ses, vicdanların sustuğu, susturulduğu zor zamanların haykırışı; sessizlerin ve kimsesizlerin feryadıdır.

“Asya’nın bahtının miftahı meşveret ve şûrâdır” prensibiyle yola çıkan Yeni Asya, demokrasinin temel prensipleri olan hukukun üstünlüğü, adalet, hürriyet ve çoğulculuğa her şartta sahip çıkmış; her türlü hukuksuzluğun, hürriyetleri kısıtlayıcı dayatma ve baskıların, adaletsizliğin karşısında durmuş, ödediği bedellere rağmen bu duruşundan taviz vermemiştir.

Yeni Asya’nın vicdanlarda taht kuran bu tavizsiz çizgisi tarihin de teslim edeceği bir hakikattir. Darbelerin ve darbeci yaklaşımların her zaman karşısında olan Yeni Asya, darbe dönemlerinde susturulmak istenen hürriyetçi fikirlerin kalesi olmuştur. “Hak haktır, büyüğüne küçüğüne bakılmaz, bir mâsumun hakkı, bütün halk için dahi iptal edilmez” şeklindeki temel adalet prensibini kendisine pusula yapmış, en çetin dönemlerde bile bu pusuladan şaşmamıştır.

Hakkı ve insanî değerleri öteleyecek hiçbir sese kulak vermeden hakkın yanında yer almak; bütün insanlığın ihtiyaç duyduğu adalet, hürriyet, şefkat, muhabbet ve vicdan prensiplerini haykırmak, bir bakıma Yeni Asya’nın 48 yılının özetidir.

Bugün de hem ülkemiz, hem de İslam âlemi zor günlerden ve çetin imtihanlardan geçmektedir. Yine doğruluğu savunmanın zorlaştığı, şartların doğru söyleyenlerin aleyhinde olduğu bir zamanda, Yeni Asya “Hakkın hatırı âlîdir, hiçbir hatıra feda edilmez” prensibinin gereği olarak bütün risklere göğüs germekte, ülkemizin ve İslam âleminin ihtiyacı olan fikirleri seslendirmeye devam etmektedir.

Yeni Asya, belimizi büken cehaletin ortadan kaldırılması, milletimizin tarihî misyonunu hatırlayıp bu misyonu yeniden sarılarak Kur’an medeniyetinin öncülüğünü yapması ve İslam alemini parçalayan ihtilafların muhabbet ve uhuvvet rüzgarlarıyla ittihad ve tesanüde dönüştürülmesi için “adalet, hürriyet, uhuvvet ve ittihad” çağrılarını ısrarla tekrarlamayı sürdürecektir.

Bu misyondan hareketle Yeni Asya, “Her bayide en az bir Yeni Asya” kampanyasıyla yeni döneme merhaba demek ve fikirlerini çok daha geniş kesimlere duyurmak istemekte ve bugünden itibaren 24.000 bayide yerini alarak ülkemizin ve İslam dünyasının ihtiyaç duyduğu sesi daha güçlü bir şekilde duyurmayı hedeflemektedir.

Değerli okurlarımızın katkıları ve hâlis dualarıyla, İttihad’la başlayan ve Yeni Asya ile devam eden bu nurlu yolculuğun daha güçlü ve başarılı bir şekilde devam edeceğine inancımız tamdır. Gayret bizden, Tevfik Allah’tan.