"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Bu gece ay bir başka güzel!

Orhan ALAGÖZ
18 Haziran 2018, Pazartesi 00:40
Dünya onun üzerine gelmişti. Her şeyine her haline müdahale ediliyor, bir an bile takipten geri durulmuyordu.

Buna rağmen o, hiçbir anını boşa geçirmeden, varlığını adadığı dâvâsının hem derdiyle dertleniyor, onun gönüllerde makes bulması için duâlarını dilinden düşürmüyordu…

Çam Dağı, sessiz çam dağı ıssız, çam dağı yalnızların yalnızlığını gideren ulvi bir mekân. Hem de, Yıldız Saraylarına değişilmeyecek kadar yüce bir mekân. Bu mekân da her şey farklı. Maddî yönden her şeyden uzak, ama mana yönden her şeyle iç içe müstesna bir belde…

Dünya gamından geçip, yokluğa kanat açan biri için, ‘’esen yeller, zikir arkadaşı dallar olmuş,’’ onun dostları. Onu dostsuz bırakmak isteyenlere inat, burada her şey ona dost olmuş. Bu güzellikler, onun üzerinde öyle bir muhabbet halesi oluşturmuş ki, onu yalnızlığından alıp, ta arşı alaya, gönüller sultanına çıkarmış.

Ve orada, dalların hem hemeleri (zikirleri) arasında, gecenin karanlığında, Kur’ân’ın rasathanesinde âyet dürbünüyle, kâinat kitabını okumakta.

‘’Dinle de yıldızları, şu hutbe-i şirinine;

Name-i nurin-i Hikmet bak, ne takdir eylemiş.

Hep beraber nutka gelmiş, bak lisanıyla derler;

Bir Kadir’i zülcelâl’in haşmet-i sultanına,

Birer bürhabı-ı nurefşanız bir Vücud’u Sania;

Hem vahdete, hem kudrete şahitleriz biz…’’

Varsınlar herkes onu, yalnızlığa mahkûm ettiğini sansınlar. O gönüllere, dillere mahkûmiyet vurulamayacağını herkese bildirmek için, ‘’zikir arkadaşı dallar’’ ile, kendisini maddeten mahkûm etmek isteyen ruhların dahi imanlarının kurtulmasına vesile olmak için Rabbine niyazda bulunuyordu.

Bu gece Çam Dağı’nda ay bir başka güzellikteydi. Yıldızlar ayrı bir âlemin muhteşemliğini yansıtıyordu.

Eşcar ve nebatatın sessizliği zirvedeki adamın ruhunda, ötelerden gelen mana âleminin ışıklarını yansıtıyordu.

Ona reva görülenlere karşılık o, yine de ümitvarlığını koruyarak onların ıslahı için duâlar ediyordu. Karşısındaki müthiş yangının içinde imanlarının tutuşup yandığını gördüğü gençlik için iki dünyasını da feda edecek kadar merhametliliğini ortaya koyarak duâlar ediyordu, bu Yıldız Saraylarına değişmediği ulvî mekânlar da…

Okunma Sayısı: 293
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hukuk yoksa barış olmaz

    Meral Akşener: TRT genel müdürünün yerinde olsam istifa ederdim

    Gençlerimizi heyecanla bekliyoruz: Kayıt formu için tıklayınız...

    Liyakati esas alacağız

    Demokrasi; susan milyonların sesidir

    Mahalli meslekler okullarda öğretilmeli

    Brezilya ile İsviçre 1-1 berabere kaldı

    100 lira adeta 'bozukluk' oldu

    Filistinli mahkumu gözlerini kaybettikten sonra serbest bıraktılar!

    "Bu sefer devlet kemer sıkacak"

    'Pentagon, Trump'ın kararından rahatsız oldu'

    Karaman'dan üzücü kaza haberi!

    Hırvatistan'daki Türk gemisine ilişkin son durum?

    Norveç ve İsveç'ten yola çıkan 'Gazze'ye Özgürlük Filosu' Paris'te

    Meksika, son şampiyon Almanya'yı 1-0 mağlup etti

    Erdoğan: Namaz kılarken çekilmiş tek bir resmin var mı?

    Türkiye'deki milyonerlerin hesaplarında 3,6 milyar liralık altın var

    Yurtdışında seçime katılım azaldı

    KHK’lılara emsal olacak işe iade kararı

    Suruç'taki saldırı ile ilgili yeni gelişme

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Rey demek, ırz demektir hâkim bey!
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Cemaatler aslî vazifelerine dönmeli
    Faruk ÇAKIR

    Dengesizliğin faturası
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyaset sihirbazları - 1
    Genel

    Hukuk yoksa barış olmaz
    Kübra ÖRNEK

    Demokrasi; susan milyonların sesidir
    Risale-i Nur'dan

    Hakikat meydana çıkacaktır, inşallah
    Genel

    Liyakati esas alacağız
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Hz. Mehdî’nin şeâir-i İslâmiyeyi ihya vazifesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.