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18 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Gece ne kadar güzel kucaklıyor hüzünleri...

Orhan ALAGÖZ
18 Kasım 2018, Pazar
Tohum, toprağın kara bağrında, yepyeni bir hayata adım atmayı beklemesi ne ise, Gece de, insanların duygularını, düşüncelerini, günyüzüne çıkartan bir zaman dilimi olması o dur. Karanlık, birçok şeyin üzerine örtü olarak serilirken, aynı zamanda duyguların bir kömür madenindeki elmas gibi parıldamasını sağlar.

Gecenin gizemli karanlığı, günün koşturmacalarından yorgun düşmüş ruhların, her türlü olumsuzluklar karşısında zelzeleye tutulmuş duyguların adeta sığınak limanıdır. Gündüzün ışıltılı dünyasından bunalan hislerin yegâne kurtuluş noktası bir huzur durağıdır. Çoğu zaman, Gündüz yaşanılan ıztıraplı hallerin bir merhemidir geceler..

Gece bir örtüdür. Gece, üşüyen bedenlerin, ağlayan yetimlerin can simididir. Çünkü onda, yani karanlığın içinde, aydınlığın hasretiyle yanan nice can, nice cananlar saklanır.

Gece olduğu zaman insan, farklı bir dünyaya bürünür. Yaşadığı, hissettiği acı ve tatlı anılarıyla, yalnızlıklarıyla ve daha nice duygularıyla yüzleşir.

Gece, insan için gün aşırı yaşanılanların muhasebesini yaptığı zaman dilimidir. El eteğin çekildiği, insanın yalnızlığını hissettiği bu anlarda, kişi kendisiyle baş başa kalır ve çoğu zaman kendisiyle yüzleşir. İşte, bu zamanlar da, ruhlara vurulan prangalar, gönül ikliminde esen hüzün rüzgârları tek tek dökülür gönül iklimine.

Gecenin karanlığı, her ne kadar duygulara ürperti verse de, aslında hayatımıza yön verecek istidatların da, ortaya çıkmasını sağlayacak bir emri Rabbanidir.

Gece diyorum... Ne güzel kucaklıyor hüzünleri.

Ya yalnızlık?

Siyah bir tül gibi sarıyor gönlü sevdaya hasret yürekleri.

Peki, ya duâ?

Ah, duâ olmasa, nasıl görürdü umutlarımız güneşi?

Her kışın yüreğinde titreyen bir bahar vardır.

Her gecenin peçesinin ardında da tebessümle bekleyen bir şafak…

Faruk Nafiz Çamlıbel’in dediği gibi;

“Severim geceyi çaresiz, korktuğumdan değil, güzelliğinden…’’   

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