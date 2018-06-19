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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

“‘Adalet, hürriyet ve demokrasi (meşrutiyet)’ nurdur”

19 Haziran 2018, Salı

11 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ 

*“Zâlimi arıyorsanız adaleti istemeyenlere bakın! (…) Mütehakkim arıyorsanız hürriyeti istemeyenlere bakın! (…) Müstebit olanları arıyorsanız demokrasiyi istemeyenlere bakın! (…) ‘Adalet, hürriyet ve demokrasi (meşrutiyet)’ nurdur, onlara ‘nâr’ diyenler ‘zâlimler, mütehakkimler ve müstebitler’dir!..” (Bilal Said Parlakoğlu)

12 HAZİRAN 2018 SALI 

* “‘İslâm’ın yüksek siyaseti’ni (…) asrımızın gündemine taşıyan Bediüzzaman Hazretleri, ‘müceddid-i ahirzaman’ olarak ‘siyaset-i âlîye-i İslâmiye’ prensiplerini de Risale-i Nur’da ortaya koymuştur.” (Abdil Yıldırım)

13 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA

* “(…)Geçen referandum öncesinden bu yana seslendirilen ve 24 Haziran sürecinde hemen herkesin telâffuz ettiği ‘dip dalga’nın, sandıktan bütün hesapları alt üst edecek sonuçlar çıkarabileceği ifade ediliyor…” (Kâzım Güleçyüz)

* “Ayrıştırma ve kutuplaşma siyasetinden en iyi derecede beslenen ve bu metodu alabildiğine katılaştırarak kullanan partilerin başında hiç şüphesiz AKP ve partisinden daha güçlü konumdaki Erdoğan geliyor. (…) Öyle ki kendisi bir konuda taraf değiştirse ve tersine dönse bile üslûp ve ifade şekli yine değişmiyor, hattâ gerilim dozu daha da artarak devam ediyor; üstelik herkesin kendisiyle birlikte aynı dönüşleri yapmasını istiyor—direnenler ânında ötekileştiriliyor!” (M. Lâtif Salihoğlu)

* “Yüce din olgusunu edna bir siyasî görüşle iltibas etmek... Evet, ne yazık ki bu yanlış yapılmakta ve hattâ artık yaşayış hâline gelmiş bulunmaktadır!” (Sinan Özden)

14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE 

* “Safdil ve dindar AKP’li dostlar! İyi okuyun, sözümüz size: (…) Siz şimdi iktidarda kalabilmek için ‘tek adam’a bel bağlayan ve hattâ ‘yarı ulûhiyet’ atfetmeye kalkan zavallılarla dolu bir partiye oy veriyorsunuz; ama CHP’ye oy vermediğinizi sanıyorsunuz! (…) Yahu o sizin korktuğunuz eski CHP ruhu tenasüh etmiş, neredeyse bütün partilerin vücuduna girmiş; en çok da oy verdiğiniz AKP’nin icraatlarına ruh ve yön verir hâle gelmiş. Görmüyor musunuz, ne yaptığınızın farkında değil misiniz!..” (Ahmet Battal)

* “(…)‘Tek adamlık rejimi’nin resmen tahkimi için CIA uzmanının ikrarıyla tam da ‘baskın seçim’ öncesinde ‘ABD, Erdoğan için seçimlerde çok önemli olan Menbiç’i kendisine hediye ediyor.’ [Ya niçin?] ‘Mutlaka ve öncelikle Meclis, yargı, ordu ve hükûmeti tek elde toplayıp’ her dayattıklarını yaptırtmak için!” (Cevher İlhan)

15 HAZİRAN 2018 CUMA 

* “Derin güçler, 2002’de fitne ve fesat oyunlarıyla halkı oyuna getirerek Demokrat güçleri siyaset sahnesinin dışına itip, demokrat olmayan Erbakan’ın öğrencilerini iktidara taşıdılar. Gayeleri bir taraftan onlara dindar kimlikle dine aykırı işler yaptırarak toplum nezdindeki dinî hassasiyeti ve dine vaki olacak teveccühü kırmaktır, diğer taraftan onlar aracı[lığı]yla demokrasinin yolunu tıkayarak ‘Kemalizm’i ayakta tutmaktır. Ne yazık ki bu hedefler fazlasıyla tahakkuk etmiştir!..” (İbrahim Ersoylu)

16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ

* “Bulunduğu ortama göre şekil almayıp, hattâ orayı da içindeki o manevî havasıyla temizlemeye gayret eden insanlar (…) Risale-i Nur talebeleridir.” (Cemil Said Demirdöğmez)

17 HAZİRAN 2018 PAZAR

* “(…)Demokrasilerde ‘örgüt’ nitelemesi ancak mahkeme kararıyla olur ki bizde istihbarat yeterli! Her şeye MİT karar veriyor artık…” (Ömer Faruk Özaydın)

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Not: Yukarıdaki tespitler, gazetemizin (yılın 24. haftasına tekabül eden) 11-17 Haziran 2018 tarihli nüshalarından derlenmiştir.

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