“AKP, 2019’da ‘iktidarı kaybetmek’le karşı karşıya!”

20 KASIM 2017 PAZARTESİ

* “Döviz karşısında değer kaybeden TL, fiyatlara ve vergilere gelen zamlar, vatandaşın gittikçe artan borcu ve yiyeceği ekmeğin gramajına kadar ince ayar getirilip, altlarında kayıt dışı paraların aktığı vergi cennetlerinde yatırım yapılması, ‘her şeyin ekmekle başladığı ve ekmekle biteceği’ öngörüsünü doğrulayacak mı, göreceğiz!” (Adnan Nacir)

21 KASIM 2017 SALI

* “(…)Yaşanan bunca sıkıntı, mağduriyet ve acılara rağmen hiçbir şey yokmuş gibi hareket edilmesi, ‘Mağduriyet filân yok!’ denilerek olup bitenlere rıza gösterilmesi ve her hafta hutbede okunarak hatırlatılan İlâhî emre [Nahl Sûresinin 90. âyet-i kerîmesi] rağmen adaletsiz uygulamalara karşı kayıtsız kalınması, OHAL uygulamalarının bizi ne hâle getirdiğini göstermektedir.” (Emin Fırat)

* “M. Kemal’le zıt fikirde olduğu için Mustafa Sabri Efendiye sahip çıkamayan, onu savunamayan, dolayısıyla Atatürkçülerin hücumuna karşı dik duramayanlar, acaba aynı durumdaki diğer zatlara sahip çıkabilir mi? Hepsinden önemlisi, şaibeli de olsa ‘Atatürk’ imzasıyla müzeye çevrilen Ayasofya Camiini ibadete açma cesaretini yahut iradesini gösterebilir mi?..” (M. Lâtif Salihoğlu)

22 KASIM 2017 ÇARŞAMBA

* “1506’ya kadar Mehdî’nin hâkimiyeti devam edecek(…). Ondan sonra 30-40 yıl perde altında Mehdî’nin hâkimiyeti devam edecek, sonra kıyamet kopacak.” (Raşit Yücel)

23 KASIM 2017 PERŞEMBE

* “(…)Hukukçular siyasî etkilerle kriterleri değiştirir de hukuku devreden çıkarırsa cevap belli: ‘Siyaseten evet.’ Bunun adı ise ‘siyaseten hüküm’dür ve tarihimizin yüzleşmek istemediğimiz kısmı olan ‘siyaseten katl’den farkı yoktur… Tarih yazıyorsunuz ey yargıçlar, doğru yazın!” (Ahmet Battal)

* “(…)AKP, 2019’da iktidarı ve cumhurbaşkanlığını kaybetmekle karşı karşıya. Zira birçok kamuoyu araştırmasına göre oy oranı yüzde 40’ın altına, 38’lere düşmüş; bunun endişesini taşıyor!” (Cevher İlhan)

* “Yapılan hücumlar (…) [Risale-i Nur’ların] duyulmasına ve yayılmasına yarıyor. Karanlığın derecesine göre [Nur’lar] daha da parlıyor…” (Mikail Yaprak)

24 KASIM 2017 CUMA

* “(…)Cezaevleri ‘mahkûmlar, mahkûm yakınları, cezaevi çalışanları ve ihale alma derdinde olanlar’ın dışında toplumsal olarak pek de kimsenin umurunda değil gibi gözüküyor!” (Hüsnü Şahit)

* “Menderes ve Demirel liderliğindeki Demokratlar, dini siyasete değil, siyaseti dine âlet ederek maneviyata çok hizmet ettiler; onlar bu hizmetleri siyaset meydanlarında dillendirmediler, siyasetlerine basamak yapmadılar…” (İbrahim Ersoylu)

25 KASIM 2017 CUMARTESİ

* “Haksızlık karşısında nice ‘yazarçizerdüşünür’lerin ‘yazmazçizmezdüşünmez’ olduğunu gördüm—hattâ arkadaşlarımdan çoğunun... Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır, diye bellememiş miydik!” (Armağan Bahtiyar)

* “Türkiye’yi idare edenler AB yolunun tıkanmasından dolayı AB yöneticilerini itham etse de kendilerinin de kabahatli olduğu konular vardır. En büyük hata, Avrupa’yı yekpare/tek parça olarak görmek ve tamamının Türkiye aleyhinde olduğunu düşünmektir. Oysa hadiseler gösteriyor ki Avrupa iki gruba ayrılmış durumdadır. Tartışmalara ‘Birinci Avrupa’ ve ‘İkinci Avrupa’ şeklinde bakmayanların isabetli adımlar atması mümkün görünmüyor…” (Faruk Çakır)

26 KASIM 2017 PAZAR

* “(…)[M. Kemal’i] hakikî seven Kemalistler [onun] dinle alâkasının olmadığını açık yüreklilikle saklamıyor, hattâ övünüyorken, [AKP’lilerin,] ‘bizim mahalle’den diye oy veren milyonlarca dindar seçmene rağmen bu saatten sonra [onu] ‘dindar’ gösterme çabaları ve ‘sorunumuz yok’ [diyerek onunla] aynı paralelde olduklarını ifade etme gayretleri sırıtmıyor mu? Akla tek yol geliyor ki, o da ‘Kemalizm’i yattığı yerden uyandırmak!” (Ömer Faruk Özaydın)

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Not: Yukarıdaki tespitler, gazetemizin (yılın 47. haftasına tekabül eden) 20-26 Kasım 2017 tarihli nüshalarından derlenmiştir.