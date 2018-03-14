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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

“Atılan çamur Bediüzzaman’a bulaşmaz, ama atanı kirletir!”

14 Mart 2018, Çarşamba

05 MART 2018 PAZARTESİ 

* “İslâm’ı siyasallaştıranlar maddî, Risale-i Nur ise cihad-ı mânevî metodu uyguluyor…”          

Abdülbaki Çimiç

* “Risale-i Nur eserlerinin müellifi Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’ne iftira atanlar o kadar insafsız ki iddialarına bir satır delil getirmiyorlar!” 

Faruk Çakır

06 MART 2018 SALI 

* “(…)Tek yumrukla ezemedikleri muhalefeti çift yumruk yapıp ezmek için ne lâzımsa yapmaya çalışacaklar—bunun da adına ‘cumhur ittifakı’ diyorlar!”                        

Ahmet Battal 

* “Meşrûtiyet döneminde Ahrarları kucaklayan Said Nursî, Ahrar (Sultan Hamid döneminde kurulan Hürriyetçi parti) ruhunun Menderes’te ve Demokrat Parti’de canlandığını müşahade etmiş, talebeleriyle birlikte bütün gücü ve yüreğiyle onlara destek olmuştur. Onun bu işareti dün olduğu gibi bugün de ve yarın da talebeleri tarafından hüsn-ü kabul görecek ve bu düşünceye sürekli destek verilecektir!”                        

Atilla Yılmaz 

* “(…)AKP’nin ısrarlı ‘Esad’ı devirin!’ çağrılarıyla Suriye’ye el atan ABD, Irak’taki ‘bölme plânı’nı burada da tekrarlıyor—yine Erdoğan’ın iktidarında!”            

Kâzım Güleçyüz 

07 MART 2018 ÇARŞAMBA

* “(…)Bütün belgeli, tarihî gerçeklerin ve resmî belgelerin aksine, Bediüzzaman’a ‘vatan hainliği’ zırvasıyla iftiraya yeltenmek, tarihi bilmemenin ve yalancılığın ötesinde bir terbiyesizliktir. Yazıklar olsun!..”  

Cevher İlhan 

* “[İstiklâl] Mahkemelerin[in] îdam gerekçesine bakıldığında (…), ‘devrimlere karşı gelmek’ suçunun (!) ön plâna çıktığı görülüyor.”            

M. Latif Salihoğlu 

08 MART 2018 PERŞEMBE 

* “(…)Kız ve erkek öğrencilerin birbirleriyle özel arkadaşlık kurmaları ve bu gayrimeşrû hâlin normal bir şeymiş gibi kabullenip görmezlikten gelinmesi korkunç bir seviyeye gelmiştir!”                  

Naci Tepir 

* “(…) Atılan çamur [Bediüzzaman’a] bulaşmaz, ama atanı kirletir!”  

Süleyman Kösmene 

09 MART 2018 CUMA 

* “Adalet ‘hafiye (ajan), istihbaratçı ve siyasîlerin’ rapor[larına] göre belirlenemez, onların beyanları ‘hukukî bir delil’ olarak kabul edilemez!”                

Ali Ferşadoğlu 

10 MART 2018 CUMARTESİ

* “Bediüzzaman Hazretleri, Risale-i Nur’la bütün insanlığın îmanı, selâmeti ve ebedî saadetini kazanması için çalışmıştır bütün mücadelesinin özeti budur…”  

Ahmet Demirdöğmez 

* “‘Nâmık Kemal, Ziya Paşa, M. Âkif Ersoy, Bediüzzaman Said Nursî’ başta olmak üzere, siyasî liderlerden ‘Adnan Menderes, Süleyman Demirel ve arkadaşları’ hep millet için bedel ödeyerek ‘Demokrat’ olduklarını göstermiş ve millete hizmet etmişlerdir.”                          

M. Ali Kaya 

11 MART 2018 PAZAR

* “Menderes’in sözlerinden, ‘Kemalist ihtilâlcileri susturmak’ için yapılan Anıtkabir’in ve çıkarılan [Atatürk’ü] Koruma Kanunu’nun ‘Menderes’in isteğinden ziyade Bayar’ın zoruyla gerçekleştiği’ anlaşılıyordu...”        

İslâm Yaşar 

* “(…)Nur Talebelerinin içerisinden vatana zararlı şahıs çıkmaz, onlar bu milletin mânevî muhafızlarıdırlar.”  

Mustafa Gönüllü 

***

Not: Yukarıdaki tesbitler, gazetemizin (yılın 10. haftasına tekabül eden) 05-11 Mart 2018 tarihli nüshalarından derlenmiştir. 

Okunma Sayısı: 103
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