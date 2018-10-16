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16 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

“Aylık dergiler”imize “panoramik” bir bakış

16 Ekim 2018, Salı
Uzun bir zamandır sâdık bir “‘Yeni Asya’ ve ‘Köprü’ okuyucusu”yuz. “Yazı” noktasında ilgi alanımız ise “neşriyatımız.” “Yazarlardan seçmeler” derlememiz için gazetemiz ve “Köprü”nün yanı sıra “Bizim Aile” ve “Genç Yorum”u sıkı biçimde ta’kip etmiştik—bu tarzımıza dâhil etmesek de ayrıca “Can Kardeş”i…

Toplamda 19 aylık vetirede (Mart’17-Eylül’18) gördük ki aylık dergilerimiz—şahsen hiç beklemediğimiz kadar—başarılılar!  

Belki ileride her bir aylık dergimiz hakkında ayrı ayrı değerlendirme yazılarımız olur—ki sadece bu yazı için değil, muhtemel yazılar için de dergilerin indekslerini çıkarmış bulunuyoruz—; fakat biz şimdi, çok umumî (panoramik) bir bakışla  2017 yılı bazındaki tespit ve kanaatlerimizi kısaca paylaşacağız. Şöyle ki (alfabetik sırayla):

BİZİM AİLE 

“Kadın ve aile dergisi.” En dikkat çeken hususiyeti, “röportaj zengini” oluşu. Gerek “kapak” konusu gerekse sair mevzular ile ilgili olarak her bir sayıda doyurucu miktarda röportaj mevcut. (Yıllık toplam 29 adet röportaj; ki bu, “aylık ortalama 2,4 röportaj” demek!) Derlemeleri (“kapak”la ilgili olarak Külliyat’tan “Nur’dan Sayfalar” ve hadîs-i şerîf demeti “Gül Bahçesi;” münacat hazinesi “Cevşenü’l-Kebîr’den Duâlar”) ve iktibasları (“Ayın İçinden” başlıklı biyografiler); derleme ve çizimlerden oluşan sâbit köşeleri (“Dünya Dönüyor,” “Hayatın İçinden,” İbrahim Özdabak imzalı karikatür ve Hayreddin Ekmen imzalı bulmaca/lar) ve sürekli yazarları (Betülnur Manisalı Yaşar, Gülnur Tercan, Mü’mine Güneş, Süleyman Kösmene, Şeyma Kösmene-Özdemir, Yasemin Güleçyüz), ayrıca “misafir kalemler” mânâsındaki “Düşünceler” sayfasıyla dopdolu bir dergi. 

CAN KARDEŞ 

Çocuk dergisi. Tahmin edileceği ve de beklendiği üzere “cıvıl cıvıl!” Okul öncesi çocuklar ile ilkokul talebelerine yönelik dergide ilgili yaş grupları hedef gözetilerek gerek yazı gerekse çizim noktasında neşir yapılmakta. Sâbit köşeleri (“Bulmaca,” Ayşegül Akakuş Akgün’den “Eğlenceli Test,” “Genç Yazar-Çizerler,” “Makas Eller,” “Mikrofon Sende”), sürekli yazarları (Demirhan Kadıoğlu, İrem Demir ve İsmail Tezer), sürekli çizerleri (Ahmet Çakıl, Demirhan Kadıoğlu, Hayreddin Ekmen ve Nedim Polat) ile dolu dolu bir dergi. (Burada bilhassa, yazıları ve çizimleri ile Demirhan Kadıoğlu’nu ayrı bir kefeye koyuyoruz; ki bize göre o, “derginin olmazsa olmazı…” Yanı sıra enteresan yazı ve derleme köşeleriyle onun çalışma arkadaşı İrem Demir’i, hakeza ressam ve bulmaca ustası Hayreddin Ekmen’i “çalışkanlıkları” yönüyle kaydediyoruz!)

GENÇ YORUM 

“Aktüel gençlik dergisi.” Kesinlikle “yazı zengini” bir dergi. Hele “kapak” yazıları öyle çok ki… Sâbit köşeleri (“Bab-ı Edebiyat,” “Foto Yorum,” “Haber Yorum,” “Herkes İçin San’at”), sürekli yazarları (Ali Hakkoymaz, Caner Kutlu) ve bilhassa “farklı ve espritüel” muhtevasıyla “dergi içinde dergi” mesabesindeki “Keçeli” fasikülü ile farklılığını, dolayısıyla kalitesini ortaya koymakta. [Maatteessüf Melike Nursultan Üner & Nuriye Sultan-Kostak ikilisinin kotardığı, fakat ne zaman başladığını şimdilik bil(e)mediğimiz—kesinlikle kitaplaşması icap eden—“Herkes İçin San’at” bu yıl (Mart 2018) sona erdi…] Son olarak, gerek burada gerekse “Bizim Aile”de “kapak”la ilgili fevkalâde anlamlı çizimleriyle karikatürist İbrahim Özdabak’ı özellikle not etmeliyiz… Dergiyle ilgili son tespitimiz ise “üzüntü verici;” ki—editoryal kadrosunun zayıflığından olsa gerek—“röportaj fakiri…” 

***

İşte, aylık dergilerimizin hâl-i pürmelâli kısaca böyle. Bilvesile, gazetemiz gibi bu mevkutelere de okuyucularca sahip çıkılmasını hassaten rica ve temenni eyleriz vesselâm!  

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