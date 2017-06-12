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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

“Bediüzzaman itiraz etmeseydi dünya çapında hizmet yapamazdı”

12 Haziran 2017, Pazartesi
[Genç Yorum ve Bizim Aile yazarlarından seçmeler-05]

GENÇ YORUM

l “En son model ürünler, eskilerine oranla çok az farklı olsalar bile anlamlı bir fiyat farkıyla tüketicilere sunulur. Burada fiyatlanan, bir sonraki nesil ürünlerdir bir bakıma!” (Adnan Nacir)

l “Mekteplerin ‘kâinat mektebi’ni okuyacak bir kültüre erişmesi için hangi okullara kaydolması gerekir ve önce mekteplerin bir diploma alması gerekir diye düşünüyorum!” (Ali Hakkoymaz)

l “(…)Maalesef bizim [eğitim] sistemimizde sınavlar öğrencinin dersi ne kadar iyi öğrendiğini ölçmez. Başarılar bunu göstermez, başarısızlıklar da ne yazık ki öğrenciye daha önce öğrenemediğini öğreten bir sonuç getirmez! Bizde başarısızlığın kendisi bir ceza olduğu gibi neticesi de cezadır…” (Ayşenur Aydoğdu)

l “Yanlışlar alışkanlık hâline gelmeye doğrulardan daha meyilli olabilir. Doğru tam yerinde ‘hakikat’ olarak yerleşmezse yanlış kendine oynak da olsa zemin bulur. Bu, tekrarla bir yer edinir ve doğru olan sonradan öğrenilse de yanlış her durumda kendini gösterecek bir an ve durum kollar... Bunun için, başta hakikat tam yerinde görünmeli ve yanlışa vücut ve varlık verilmeyecek biçimde olmalıdır. Bediüzzaman’ın her şeyi kitap merkezindeki konumu gereği ‘âyet’ olarak okumak gereği burada kendini gösteriyor…” (Caner Kutlu)

l “(…)‘İtiraz’ kültürü ‘meşrû ve samimî bir muhalefet’ olarak kaldıkça hem ilmin ilerlemesini sağlayacaktır, hem de hak ve adaleti te’min eden önemli bir kontrol mekanizması olmaya devam edecektir.” (İsmail Tezer)

l “İçinde bulunduğunuz toplumun statü simgelerine (yaş, cinsiyet, meslek, tecrübe vs.) ne kadar sahipseniz, ‘saksı’ gibi görülme ihtimaliniz o kadar düşük, fikriniz o kadar ‘sorulmaya değer’[dir].” (Melike Nursultan Üner)

l “Tarihin akışı içerisindeki önemli olaylar ve buluşlar düşünce biçiminin değişmesine sebep oluyor. Bu düşünce biçiminin değişmesi san’atçıların bakış açısına yansıyor ve san’at eserleri değişime uğruyor.” (Melike Nursultan Üner & Nuriye Sultan)

l “Bediüzzaman, Abdülhamid dönemi de dâhil hep muhaliftir; büyük kafaları gaflet içinde görmektedir, söyleyecek sözü vardır—o gün itiraz etmeseydi bugün dünya çapında bir hizmet yapamazdı…” (Mustafa Oral)

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BİZİM AİLE

l “(…) Neden bir insan da tohum gibi toprağın altında çürüyünce başka bir âlemde neşv ü nema bulmasın? Belki de tüm tohumlar bize bunu anlatıyordur!” (Huriye Yücesoy)

l “‘Sünnet-i Seniyye’ dediğimiz hakikatler Cenâb-ı Hakk’ın Allah Resulüne öğrettikleridir; onun yaşama şeklidir…” (Hülya Çelik)

l “Batı ülkelerinde kütüphanelerin bir mahalle bakkalı gibi işlediğini gördükten sonra bizdeki kütüphanelerin hâline bakıp da acımak geliyor içimden!..” (M. Fahri Utkan)

l “Medrese hayatını ben bir torna atölyesine benzetiyorum. Hâşâ sizi tenzih ederim, ama kendi adıma ‘odun’ gibi geldiğim medresede kendimin bile hiç sevmediğim huylarım öyle güzel törpülendi, öyle güzel şekillendi ki ben bile kendimdeki değişikliklere hayran kaldım! (…)Kısaca hayatı orada öğrendim…” (Nilüfer Açıkbaş)

l “Özel günlerin—tüketime bakan yönü akıldan uzak tutulmazken—gündem belirlemesi açısından faydalı olduğunu düşünenlerdenim!” (Yasemin Güleçyüz)

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Not: Yukarıdaki tesbitler, dergilerin Mayıs 2017 tarihli sayılarından derlenmiştir. 

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