Birbirinden enteresan “klişe” (köşe) numuneleri!

Matbuat âleminde gazetemiz “Yeni Asya” kadar okuyucusuyla bütünleşmiş başka bir gazete yoktur her hâlde.

Bunun en bariz misali, yazarlarının kısm-ı a’zamının okuyucuları olmasıdır—ki “kadrolu” yazarlarının sayısı belki ancak yarım düzinedir…

Diğer yandan “Yeni Asya”da yazı yazmak bir gönül işidir. Bundan olsa gerek, gazetemizin “yazıişleri” birimi sağ olsun ki devamlı (periyodik) yazmayı vaat eden gönüllü kalemlere istemeleri hâlinde klişe (köşe), hattâ neşir günü bile tahsis etmekten kaçınmıyor.

“Klişe” dedik de, yazarlarımızdan Ahmet Battal “Akıl Misafiri”miz olurken Kâzım Güleçyüz “Tahlil”i ve Süleyman Kösmene de “Fıkıh Günlüğü” ile bizleri müstefît ediyorlar…

Ve işte, yaklaşık son iki yıldır tespit edebildiğimiz kadarıyla enteresan “klişe”ler:

*Ahiret Sokakları (Mehtap Yıldırım Yükselten), Akıl Misafiri (Ahmet Battal), Akisler (M. İsmail Tezer), Altını Çizdiklerim (Ayşenur Akay), Amerika Mektubu (Robert Miranda), Anadolu’nun Sinesi (Raşit Yücel), Ankara (Mehmet Kara).

*Bakış Açısı (M. Ali Kaya), Başkent Yazıları (Cevher İlhan), Bedesten (M. Lâtîf Salihoğlu), Bir Esma Bir Ders (Şeyda Sultan Zengin), Bi’zahmet (Adnan Nacir).

*Cennet’ten Bir Köşe (Mehmet Örnek), Cevelân (Cahit Özpınar).

*Çamlık’tan (M. Fahri Utkan), Çekirdek (Çetin Acar).

*Dağarcık (Atillâ Yılmaz), Diyebildiklerim (Armağan Bahtiyar), Doğu veya Batı (Şükrü Bulut), Dosthane (Ali Rıza Aydın), Düşünce Ufku (Halil Elitok).

*Edebiyatçılar Konuşuyor (Şüheda Kale), Eğitimci Gözüyle (Naci Tepir), Eğiti-yorum (M. Hanefi Örnek), Ekran Turu (Davut Şahin).

*Fark (Faruk Çakır), Feyzinur (Abdülbaki Çimiç), Fıkıh Günlüğü (Süleyman Kösmene), Fizik Tedavi Notları (Esmanur Alyakut).

*Genç Bakış (Kübra Örnek), Gölgelik (Zübeyir Ergenekon), Gönül Pınarı (Abdil Yıldırım), Gün-demlik (Mikail Yaprak), Günlüğüm (Mustafa Öztürkçü).

*Haftanın Ardından (Seyhan Şentürk), Hakkın Zaferi (Şemsettin Çakır), Harman (Rifat Okyay), Hasbihâl (Nejat Eren), Huzur Evi (Muzaffer Karahisar).

*İntisap ve İnbisat (Erdoğan Çelebi), İstikàmet (Hüseyin Gültekin).

*Katre (Hasan Güneş), Keşif (Sertaç Lüser), Kendine Entel (Sayenur), Kurşun Kalem (İsmail Hakkı Avcı), Kütüp-hane (Orhan Güler).

*Mavera Yolcusu (Ömer Faruk Özaydın), Medrese-i Yusufiye (H. Muharrem Okur), Muhavere (Abdullah Şahin), Mütalâa (Mehmet Çetin).

*Nur’larla Seyahat (Ahmet Demirdöğmez).

*Öğretmence (Erdal Odabaş), Ölçü (Halil Akgünler).

*Pozitif Pencere (Sebahattin Yaşar).

*Rezzan Yenge’den İnciler (Betül Yiğit).

*Sağlıcakla (Feyzullah Ergün), Satır Arası (Yasemin Güleçyüz), Serencam (Ahmet Özdemir), Sığınak (Cihat Erdoğ), Siyah-Beyaz (Ahmet Dursun), Sosyal Medya (Yasin Aydın), Sosyal Servis (Selim Said), Sözün Özü (İbrahim Ersoylu), Söz ve Ruh (Mustafa Oral).

*Şeylerin Dili (Caner Kutlu).

*Tahlil (Kâzım Güleçyüz), Test Sürüşü (Recep Bozdağ), Toprağın Kokusu (Said Yüksekdağ).

*Uçarı Yazılar (M. Said Zeki).

*Yansımalar (Mustafa Göknur), Yerin Kulağı (Ali Ferşadoğlu), Yolculuk Hâli (Sadettin Önal), Yorum (Said Okur), Yorumlu-yorum (Yasemin Yaşar)…

Not: Bir-iki yazarın birden fazla klişesi var ki onlardan sadece birisi buraya alınmıştır.

