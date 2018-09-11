“Çağdaş Çelebi” olmak, “müfritane irtibat” etmek!

“Seyahat” denince umumen akla hemen Peygamber-i Zîşan Efendimizin (asm) gayet hikmetli “Seyahat ediniz, sıhhat bulunuz.” meâlindeki hadîs-i şerîfi geliyor olsa gerek. Hakeza bir “Peygamber (asm) vârisi” olan Bediüzzaman’ın “müfritane irtibat” hususundaki mühim tahşidatı...

“Çok okuyan ve çok gezen bilir.” hakikatinden hareketle “okuma” ve “gezme”nin ehemmiyetini—duâya mazhar olması niyetiyle—nazara verdikten sonra aktaralım ki “çağdaş Evliya Çelebi’ler” kadar olmasa bile bu fakir de bazı seyahatlerde bulundu. O gezilerden bize kalansa “tatlı yorgunluk” ile dimağ ve hafızamıza eklenen yeni bilgi ve hatıralar oldu.

Toplumlar ve ülkeler arası her türlü (diplomatik, siyasî, askerî, ticarî, ilmî, kültürel, turistik vs.) temas, ilk insanlardan bugüne değin “karşılıklı etkileşim” gerçeğini te’yit ediyor. Belki de “terakki,” bu etkileşimin müspet bir nevi yansıması... (“Menfî akisler” mi? Elbette onlar da “‘iş’in tabiatı”ndan; fakat bu husus mevzumuz harici!) “İnsanlığın ortak malı” medeniyetin güzelliklerine şahit olmak hoş bir duygu ve bu yüzden seyahatler de anlamlı!

Gazetemiz “Yeni Asya”nın bir kısım yazarları sağ olsunlar vâki iç-dış seyahatleriyle ilgili notlarını biz okuyucularla paylaşmaktalar. İşbu yazımızın mevzuu da o seyyahların ilgili notları...

TÜRKİYE’MİZ VE SAİRE…

Önce “hatırlatma” babında 2017 yılı “gezi” yazıları (yazarlara göre alfabetik sırayla):

*Tıp doktoru Aytekin Coşkun’dan “Balkan notları” ve “İskeçe notları.”

*Bahtiyar Eren’den “İzmir’den Mevlâna’ya...”

*C. İlknur Çalık’tan “İstanbul camilerinden iç sızlatan manzaralar!”

*FatihYargı’dan “Dört ülkeden kısa notlar,” “Somali notları” ve “Yeni Asya, Arakan kampında;” *Feridun Yüce’den “Endülüs notları” ve “Kısa bir Avrupa turu.”

*Mustafa Sait Önal’dan “Bosna ve Karadağ notları,” “Mekke ve Medine notları” ile “Paris notları.”

*Rifat Okyay’dan “Bursa-Van hattı ve Bediüzzaman Mevlidi.”

*Akademisyen Sebahattin Yaşar’dan “Almanya okuma programı” ile “Avusturya notları.”

*Zübeyir Ergenekon’dan “Katar notları…”

VE KÜÇÜK NOTLARIMIZ!

*Aytekin Coşkun’un “Balkan notları”nda “Arnavutluk-Karadağ-Bosna Hersek-Kosova-Makedonya” güzergâhındaki maceralı yolculuğuna, “İskeçe notları”nda da evlâd-ı Fatihan’ın Kur’ân kursu hatim törenine şahit olduk. *Bahtiyar Eren’in “İzmir Bornova Yeni Asya okuyucuları” adına anlattığı “İzmir-Konya” güzergâhı ve Konya turu intibaları “Elif” ekimizde neşredildi. *C. İlknur Çalık’ın “İstanbul camileri” notlarına göre, “dindarların iktidarı”nda Eski İstanbul’daki selâtin camileri”nin hâl-i pürmelâli akıl alır gibi değil! *Fatih Yargı’nın ailecek “Rusya-Azerbaycan-Arnavutluk-Macaristan” güzergâhlı Avrupa turundan ziyade “Avustralya Nur Vakfı” yetkilisi olarak Somaliland ve Bangladeş notlarından epey “istifade ettik...” Bilhassa askerî faşizmden kaçan Rohingya Müslümanlarının Myanmar’ın öte tarafındaki (Bangladeş) mahrumiyetleri hüzünlüydü! *Feridun Yüce, “Eski bir İslâm diyarı” olan Endülüs (İspanya), bilâhare “İsviçre-Fransa-Almanya-Avusturya-Slovenya” notlarını paylaştı. *Genç kardeşimiz Mustafa Sait Önal’ın bilhassa Osmanlı izleriyle dolu Bosna ve umre intibalarını büyük bir iştahla okuduk! *Rifat Okyay dolu dolu geçen “Bursa-Van” güzergâhı seyahatini köşesinde fasılalarla 23 yazıda anlattı. *Sebahattin Yaşar, ayrı zamanlardaki keyifli Almanya ve Avusturya Risale okuma programlarını aktardı. *Bir başka genç kardeşimiz Zübeyir Ergenekon da müreffeh Katar’ı anlattı ilginç notlarında...