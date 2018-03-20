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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MART 2018 SALI - YIL: 49

“Dinî hayat, Diyanet’e bağlanmaya çalışılıyor!..”

20 Mart 2018, Salı
12 MART 2018 PAZARTESİ

* “Âlem-i İslâm’ın en büyük problemlerinin başında istibdadın içimizde hayat bulması ve hürriyet-i şer’iyenin te’sis edilememesi gelir. İnşaallah istibdadın kırılması ve hürriyet-i şer’iyenin te’sis edilmesi ile, âlem-i İslâm nefes alabilir ve rahat edebilir. Bediüzzaman bu vazifeyi Ahrar ve Hürriyetçilerin yapacağını söyler…” 

(Abdülbaki Çimiç)

* “(…)Ne yazık ki Necmettin Erbakan’ın aktif ve etkin bir şekilde siyasete girdiği (…) tarih, Demokratlar açısından âdeta bir milât oldu; zira Erbakan Hareketinden önce yapılan bütün hür seçimleri kazanan ve tek başına iktidara gelen Demokratlar, 1973’ten sonra yapılan seçimlerden hiçbirini aynı ölçekte kazanamadı ve bir daha tek başına iktidar şansına sahip olamadı[lar], hattâ 2002’den sonra marjinal konuma düştüler…” (M. Lâtif Salihoğlu)

13 MART 2018 SALI 

* “Siyasetçilerin arzularına göre şekillenme tehlikesi olan bir ‘din anlayışı’ Türkiye’nin dertlerine çare olmaktan uzaktır.” 

(Faruk Çakır)

* “Görünen o ki, birkaç yıldır f.ö bahane edilerek cemaatlerin devlet kontrolüne alınmasını öngören proje bir defa daha ısıtılarak gündeme getirilmek isteniyor; bazılarının ‘din adına’ sarf ettiği dengesiz ve muhakemesiz sözlerden yola çıkılarak, güya bunların önüne geçme gerekçesiyle dinî hayat Diyanet’e bağlanmaya çalışılıyor!” (Kâzım Güleçyüz)

14 MART 2018 ÇARŞAMBA

* “(…)Yanlışa sapanlardan hareket edip genelleyici suçlamalarla ‘cemaat veya tarikat düşmanlığı’ kotarmak doğru değildir—bu, fitne olur!” (Süleyman Kösmene)

15 MART 2018 PERŞEMBE 

* “(…)‘Önümüzdeki seçimlerde oyum boşa gitmesin.’ fikrinden kurtulalım; zira oyumuz ancak ve sadece, aslında iktidar olmasını istemediğimiz bir partiye destek olduğumuz zaman boşa gider!” 

(Ahmet Battal)

* “Üstad hayatı boyunca ‘Ahrar’ adı verilen Demokrat siyasetçilere oy vermek dâhil, desteğini sürdürerek nokta-ı istinat olmuştur. O, demokrat olmayan dindar kimlikli siyasî cereyanlara hiçbir zaman iltifat etmediğini belirtmiştir.” (İbrahim Ersoylu)

16 MART 2018 CUMA 

* “Bugün geldiğimiz noktada ne yazık ki ortada tamamen yerli bir üretim yapabilen Türkiye’den bahsetmek çok zor!” 

(Furkan Enes Durak)

* “(…)Bediüzzaman, hak namına dehşetli haksızlıklara sebep olunmaması için—siyasete bakan vazifelerden değil—siyasî âlemdeki vaziyetten, yani fiilen siyasete girmekten feragat ederek örnek olmuştur.” 

(Hasan Koç)

17 MART 2018 CUMARTESİ

* “Günümüzde ‘fiilî/silâhla savaş’ yerine ‘siyasî mücadele’ olduğu için, siyaseti ‘devleti idare etmek’ değil de ‘devleti ele geçirmek’ olarak görenler, bunu bir ‘cihat’ olarak görmekte, takıyye yapmayı ve yalan söylemeyi de meşru kabul etmektedirler!” 

(M. Ali Kaya)

18 MART 2018 PAZAR

* “Bir tepeden yokuş aşağı freni patlamış şekilde inen ve uçuruma doğru gittiği apaçık belli olan bir arabaya, uçurumun tam kenarına hızla ulaştığı anda müdahale edecek şekilde çalışan mevzuatımız var, maalesef!” (Adnan Nacir)

* “(…)Semavî olan şeriatı kimse yerinden oynatmaya dahi kalkamaz, ‘güncelleme’ denilerek yeni menfezler açılamaz!” 

(Ömer Faruk Özaydın)

***

Not: Yukarıdaki tespitler, gazetemizin (yılın 11. haftasına tekabül eden) 12-18 Mart 2018 tarihli nüshalarından derlenmiştir. 

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