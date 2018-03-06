“Dinî hayat sulandırıldı, hürriyet-i şer’iye zemini bozuldu!”

26 ŞUBAT 2018 PAZARTESİ

* “Bir yönüyle, canımızı sıkan problemler, millet olarak yanlış teşhis ve tercihlerimizin sonuçlarıdır.” (Hüseyin Gültekin)

27 ŞUBAT 2018 SALI

* “İslâm’ın mukadderatı için Risale-i Nur tarih yazmaya ehildir; (…) dolayısıyla âlem-i İslâm’a inşallah fereç ve bahar getirecektir.” (Süleyman Kösmene)

28 ŞUBAT 2018 ÇARŞAMBA

* “Yeni Asya hürriyetçidir;—demokrasiden ve âsâyişten yana müspet hareket etmeyi ta’vizsiz savunageliyor—Ahrarları/Hürriyetçileri/Demokratları destekler…” (Ali Ferşadoğlu)

* “(…)AKP’ye 16. iktidar yılında, 28 Şubat’ın yapmak isteyip de yapamadığı şeyler ve çok daha ötesi yaptırılıyor!” (Kâzım Güleçyüz)

01 MART 2018 PERŞEMBE

* “Hıristiyanlık veya Yahudilik din olarak bozulduğu ve hükümsüz kaldığı için îman ve din meydanında İslâmiyet’le rekabet etmesi söz konusu değildir; ayrıca medeniyet ve insaniyet üretici bir konumları da kalmasa bile yine de çok kısıtlı ve dünyevî kültür üreticisi olarak hayatta kalmayı sürdürebilmekteler. Bu dünyayı etkisi altına alan ‘kültürleri’nin, meselâ Müslüman toplumlardaki görece egemenliği günlük hayattaki ‘görüntü istilâsı’ndan öteye gidemez. Bu kültürel istilâ—ki kültür, istilâcı olmak durumundadır—Sünnet-i Seniyyenin yeniden ihyasıyla durdurulabilir.” (Caner Kutlu)

* “(…)Selânik merkezli Hareket Ordusunun sevk ve idare edilmesinde, Sultan [II.] Abdülhamid’in devrilmesinde, Sultan Vahdeddin’in ‘hain’ ilân edilmesinde, Çerkes Ethem’e dünyanın dar edilmesinde, ‘medreseler ile türbe, tekke ve zâviyelerin’ kapatılmasında, ezanın ve Kur’ân harflerinin yasaklanmasında (…) ‘muharrik-i bizzat’ olarak birinci aktör (…) M. Kemal’dir.” (M. Lâtif Salihoğlu)

02 MART 2018 CUMA

* “Zındıka komitesinin (Kemalist derin devletin) 2000’lerin başında fitne ve fesat oyunlarıyla hakikî Demokrat güçleri siyaset sahnesinin dışına itip rahatlıkla yönlendirebileceği güçleri iktidara taşımasından sonra ülke bir daha rahat yüzü görmedi, dinî hayat da sulandırıldı, hürriyet-i şer’iye zemini bozuldu…” (İbrahim Ersoylu)

* “[Adnan Menderes,] evde çocukları dâhil hiç kimseye ‘[M. Kemal’i] örnek almaları, izinden gitmeleri’ gerektiğine dair bir tavsiyede bulunmadı.” (İslâm Yaşar)

* “15 Temmuz Darbe Girişimi lânetlenecek bir girişimdir; sonrasında yaşananlar da öyle, tarihin sayfalarında ‘utanç vesikası’ olarak yerini alacak Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) de öyle!..” (Ülker Yılmaz Caba)

03 MART 2018 CUMARTESİ

* “Ey yol kenarındaki âkil adamlar! (…) Nasıl yaparsanız yapın, ama bir an önce siyasete kaçış rampası yapın…” (Ahmet Battal)

* “Sormak lâzım: Ülkenin bekası, yakın siyasî tarihte yüzden fazlasının siyaset mezarlığına gömüldüğü partilerle ve fânî şahıslarla mı kaim? Yarın mevzuubahis parti siyaset sahnesinden silindiğinde ülkenin/milletin bekası yok mu olacak?..” (Cevher İlhan)

04 MART 2018 PAZAR

* “(…)Dış politikamızı iç siyasete dönük hesaplarla şekillendirdikçe, yalnızlığımıza değer vuran çok olacak gibi görünüyor!” (Adnan Nacir)

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Not: Yukarıdaki tespitler, gazetemizin (yılın 09. haftasına tekabül eden) 26 Şubat-04 Mart 2018 tarihli nüshalarından derlenmiştir.