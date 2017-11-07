“Dip dalgayla gelen AKP, [aynı] tip dip dalgayla gidecek!”

30 EKİM 2017 PAZARTESİ

* “İtiraflardan anlaşıldığı gibi, uluslar arası bazı karanlık mahfiller gerçekten bizimkileri aldatıyorlar veya bizimkiler içeride ve dışarıda uyguladıkları yanlış politikalarının sonucunda meydana gelen maddî-manevî tahribatlarının üzerini örtmek için, milletin tepkilerini önlemek niyetiyle ‘Yanıldık, aldatıldık... Allah ve milletimiz bizi affetsin!’ diyerek mağdur rolünü oynuyorlar!” (Hüseyin Gültekin)

31 EKİM 2017 SALI

* “28 Şubat zulümlerine tepkinin zirve yaptığı konjonktürde toplumun derinliklerinden gelen dip dalga, 2002 seçiminde AKP’yi tek başına iktidara getirmişti. Şimdi benzer bir durum, 20 Temmuz hoyratlıklarının evvelce görülmemiş yaygınlık ve vahamette mağduriyetler ürettiği süreçte yaşanıyor ve bu tablo yeni bir dip dalgayı tetikliyor. O dip dalgayla gelen AKP, galiba bu dip dalgayla gidecek!” (Kâzım Güleçyüz)

01 KASIM 2017 ÇARŞAMBA

* “Daha fazla mağduriyetlerin olmaması ve halk arasında giderek artan kutuplaşmanın önlenebilmesi için, bir an önce hukuka dönülmeli, mağduriyetler ortadan kaldırılarak toplumsal barış ve huzur sağlanmalı(…), olağanüstü hâlden kurtulup bir an önce olağan hâle gelinmelidir.” (Emin Fırat)

02 KASIM 2017 PERŞEMBE

* “‘Yeni Asya’ sadece doğru yerde durmaya çalışmıyor; aynı zamanda, bilhassa siyaset hatırına ‘yanlış yerde’ duran ‘doğru adam’lara da üzülüyor, onları da ikaz etmeye çalışıyor. Bu duruşun sebebini ve değerini şimdi anlamayanlar—eğer erken bir kıyamet kopmazsa—ileride mutlaka anlayacaklar. Ama inşaallah geç kalmazlar, zira bu sefer iş çok ciddî!” (Ahmet Battal)

* “Artık AKP tabanında da çok ciddî homurtular var; ‘Reisi severim, ama…’ diye başla[y]ıp, ‘bu insanlara da zulüm ediliyor!’ şeklinde devam eden cümlelerle, eleştiriler daha yüksek tonda seslendirilmeye başlandı.” (Mert Gönenli)

* “‘Yeni Asya’nın vurduğu hedef bellidir. Özetlersek, bilumum ifsat ve zındıka komiteleridir, haricî menfî cereyanlar ve içerideki türevleridir, hak ve hukuk ihlâlleridir, zulümdür!..” (Mikail Yaprak)

03 KASIM 2017 CUMA

* “Bağnaz, ‘dinde hassas, muhakeme-i akliyede noksan,’ siyaseti din gibi gören insanlarla siyasî müzakere yapmak, kıymetli zamanı heba etmek yanında kalplerin kırılmasını netice verir. Bu yüzden böyle kişilerle siyasî sohbet yerine, iman ve Kur’ân hakikatlerini müzakereye yönelmek daha isabetli olur.” (İbrahim Ersoylu)

* “‘Yeni Asya’ stratejisinin, Kâbe hürmetindeki iman uhuvvetiyle ve tefanî sırrıyla ‘Nurcuların bütünlüğü, Müslümanların bütünlüğü, insanların bütünlüğü’ hakikatine hizmet etmekle Üstad Hazretlerinin tarif ettiği ‘İslâmiyet ise, insaniyet-i kübra ve şeriat ise, medeniyet-i fuzla [en faziletli medeniyet] olduğundan, âlem-i İslâmiyet, medîne-i fazıla-i Eflâtuniye olmaya sezadır.’ mânâsına ulaşacağından hiç şüphe edilemez.” (Suad Alkan)

04 KASIM 2017 CUMARTESİ

* “(…)Ülke (…) haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik ile birbirine düşürülmüş. Ne dehşetli bir durum ki ‘dindar hukukçular ve dahi ilâhiyatçılar’ bunca zulüm karşısında sessizliğini koruyor!” (Ali Ferşadoğlu)

* “(…)Kur’ân ve Sünnet esaslı fikrî delillerimiz o kadar sağlam ki fikirle mukabele edip çürütemiyorlar, haklı olduğumuzu bildikleri için cevap veremiyorlar, cevap vermek ve fikren mukabele etmek mümkün olmayınca da şiddete ve fiilen taarruza mecbur oluyorlar!” (Bilal Said Parlakoğlu)

05 KASIM 2017 PAZAR

* “‘Adil düzen’ diye yola çıkanların aslında ‘ikinci yol’a hizmet ettiklerini acı tecrübelerle öğrenmiş bulunmaktayız! Şimdi Kemalizm sevdalarını açık açık söylemeye başladılar ki bize hiç de şaşırtıcı gelmiyor; zira ‘dördüncü devre’yi uzatmak için geldikleri artık saklanamaz…” (Ömer Faruk Özaydın)

* “Risale-i Nur’larla hizmet-i imaniyede bulunan Kur’ân talebelerini çok mühim ve dehşetli bir musibet/belâ beklemektedir! Evveliyatında olduğu gibi bu günlerde de ‘fitne fesat/fücur’ belâsı, ‘nifak, ihtilâf/ayrılık’ musibetleri ehl-i hizmetin kafalarının üstünde cazip daireler çizerek dolaşmaktadır…” (Rifat Okyay)

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Not: Yukarıdaki tespitler, gazetemizin (yılın 44. haftasına tekabül eden) 30 Ekim-05 Kasım 2017 tarihli nüshalarından derlenmiştir.