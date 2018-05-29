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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

“DP’nin önü açılacak ve istikbâli parlak olacak inşaallah!”

29 Mayıs 2018, Salı

21 MAYIS 2018 PAZARTESİ 

* “‘Dindar’ olarak bilinen bu iktidar döneminde en iddialı oldukları manevî alanda dahi belki de hiçbir dönemde şahit olmadığımız ölçüde çöküş yaşanıyor; (…) öyle görünüyor ki baştakilerin dindar olması, toplumun dindarlaşmasını netice vermiyor!” 

(Hüseyin Gültekin)

* “Allah’ım! Risale-i Nur hizmetlerini yerkürede payidar eyle! Nur Talebelerini mânen ve maddeten güçlü eyle! Nur Talebelerini, ‘ittihadı, tesanüdü, uhuvveti, istikameti’ sarsan cereyanların fitnesinden muhafaza eyle! Âmin..”

(Süleyman Kösmene)

22 MAYIS 2018 SALI 

* “(…)AKP hangi fikrin hareketiydi? ‘Muhafazakâr demokratlık’ diye başlayan macerada son iki-üç seçimle birlikte geldiği nokta gayet net: ‘Lider ne derse o’(!) fikrinin hareketi… Böyle bir fikir hareketinin ülkeyi nereye getirdiği de maalesef ortada!” (Ahmet Battal)

* “Muhalefetin ma’kul ve gerçekçi bir ‘Millet İttifakı’nda buluşması havayı değiştirirken, sosyal medyadaki ‘tamam’ kampanyasının gördüğü ilgi ve sokağın nabzının farklı atmaya başlaması da rüzgârın yönünün değiştiğini gösteriyor...” (Kâzım Güleçyüz)

23 MAYIS 2018 ÇARŞAMBA

* “15 Temmuz darbecileriyle aynı fırında yakılan ma’sumların ahları mı tutuyor ki son dönem[de] her şey ters gidiyor!” (Mert Gönenli)

24 MAYIS 2018 PERŞEMBE 

* “‘Dindarım!’ diyerek kapitalizmin, müstebit rejimin/Kemalizmin acımasız ‘ekonomik, eğitim, siyasî’ kurallarını uygulayıp milleti kandıranlara oy veremezsiniz, vermemelisiniz—zaten vermezsiniz!” (Ali Ferşadoğlu)

* “Siyasî bir parti ile ‘dâvâ’ aynı kefede gitmez. Bugün siyaset sahnesine hâkim olan güce baktığınızda, ortada ne ‘dâvâ’ olduğunu görürsünüz, ne de ‘vatan, millet aşkı…’ (…)‘Vatan, millet, Sakarya’ diyenler şimdi lüks otellerde, şık masalarda zengin mönüyle birlikte ‘çakırkeyif’ yapıyor!” (Davut Şahin)

* “(…)Ümidimiz kavidir ki İYİ Parti’yle birlikte seçime giren DP’nin önü açılacak ve istikbâli parlak olacaktır inşaallah!” (Mikail Yaprak)

25 MAYIS 2018 CUMA 

* “(…)İktidar cephesi ‘Millet İttifakı’ndan rahatsız; bu sendromda türettiği anafordan canhıraş çıkmaya, tükenişi durdurmaya çabalıyor!” 

(Cevher İlhan)

* “Ülkemizin içinde bulunduğu buhrandan kurtuluşu (…) ‘ittihad’a bağlıdır; hattâ geniş çerçevede ittihad-ı İslâm’ın öncelikle Nur Talebelerinin ittihadına mütevakkıf olduğu söylenebilir…” (İbrahim Ersoylu)

* “Artık meydanlarda—kıymetinden ötürü olacak ki—dolar yakan veya ‘dolar bozdur kampanyası’ yapan kalmadı. Muhtemelen zamanında bu gösterileri yapanların kendileri de birikimlerini döviz cinsinden tutuyorlar!” (Mustafa Sait Önal)

26 MAYIS 2018 CUMARTESİ

* “Canları sağ olsun, bizim idarecilerimiz övünmekten vakit bulup da dertlerimizi dile getirmeye zaman ayıramıyorlar!” (Faruk Çakır)

* “(…)Biliyoruz ki 24 Haziran’da demokrasi yeniden şahlanacak!” 

(M. Serdar Erimli)

27 MAYIS 2018 PAZAR

* “Hükûmetimiz problemleri çözmek için harikulâde bir yol buldu: Bir konuda rahatsızlık veren bir husus varsa o konuyu reddediyor, üstünü kapatıyor, ‘yok’ hükmünde sayıyor veya hiç tanımıyor!..” (Adnan Nacir)

*** 

Not: Yukarıdaki tespitler, gazetemizin (yılın 21. haftasına tekabül eden) 21-27 Mayıs 2018 tarihli nüshalarından derlenmiştir. 

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Yorumlar

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  • Süleyman ALIÇ

    29.5.2018 09:28:02

    S. Aleyküm Orhan bey kardeşim çok güzel seçmeler yapıyorsunuz bazen okuyamadığımız makalelerden çıkardığınız güzel paragrafları şevkle okuyoruz teşekkürler. Ancak bu çalışmanız sadece bizim gazete yazarları ile sınırlı kalmasa, diğer demokrat düşünceli yazarlardan da yazılarından seçmeler derleseniz çok iyi olur diye düşünüyorum

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