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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

“Dünyanın en güzel ailesi”yle iftihar ediyoruz!

22 Şubat 2018, Perşembe
Süreli yayınlarımızdan (gazete ve dergiler) yaptığımız “yazarlardan seçmeler” taraması hem bizim hem de okuyucularımız için bir “ilk” oldu.

Hele okuyucularımızın şifahen veya yazılı olarak yaptığı “enteresan, o- lumlu, güzel” şeklindeki değerlendirmeleri bizi ayrıca motive etti ve bize doğru yolda olduğumuzu hissettirdi. Yorucu da olsa gayet zevkli bu çabamızı bugüne kadar sürdürdük… Ve bu tarzımız devam edecek inşallah!

Övünmek gibi olmasın, ama bu tarz şahsen bu fakirin “keşfi” kimse bizden böyle bir şey istemedi. Böyle bir ihtiyacı önce kendimiz hissettik ve düşündük ki “her bir okuyucu, bazıları uzun olan tüm yazıları okumaya zaman bulamayabilir; dolayısıyla ‘Yeni Asya’nın haftalık özetini yansıtan böyle bir derleme iyi olur.” Ve neticede, neşriyatımızı da çok sevdiğimizden bunu bir nevi “hizmet-i Nuriye” addedip kendi kendimizi vazifelendirdik!

“Yeni Asya” seçmelerimiz haftalık, “Genç Yorum” ve “Bizim Aile” seçmelerimiz aylık, “Köprü” seçmelerimiz de üç aylık periyotta başladı ve devam ediyor…

Gazetemiz “Yeni Asya”da günde ortalama 15-16 yazı (makale) neşrediliyor. Anlayacağınız, haftalık taramalarımız için her hafta 110-115 civarında yazıyı okumuş oluyoruz. Hemen her yazıdan altını çizdiğimiz satırlar TNR 12 puntodan 15-20 adet A4 sayfayı bulmakta. Ve ortaya—ta’bir caizse “özün özü” (hülâsa) mahiyetinde—hepi topu tek A4 sayfalık konsantre, “tadımlık” bir derleme çıkmakta!

Başlarda gazetemizde yukarıdan aşağıya çift sütunu dolduracak şekilde bir A4 sayfayı biraz geçen derlememizi bir aralık iki A4 sayfaya çıkarmıştık ki “yazı işleri”miz bilâhare uzun buldu. Bir süredir tek A4’lük formatta (meselâ okumakta olduğunuz bu yazının hacmi kadar) hazırlıyoruz… (Okuyuculardan talep gelse ve gazetemizin sayfaları elverse koca bir gazete sayfasını dolduracak denli tesbit ortaya konulabileceğini de ekleyelim!)

Konsantre derlemeyi hazırlarken maddeten ve mânen ne kadar zorlandığımızı tahmin edebilirsiniz her hâlde! Sayfalarca mühim ve kıymetli yorum ve tesbitlerden kıya kıya bir sayfaya düşürmek kolay değil. Fakat işin tabiatı bu maalesef...

“Bir ‘Yeni Asya’ okur-yazarı” olarak, “yazarlardan seçmeler” derlememize aldığımız “ana fikir” mesabesindeki bütün tesbitleri kendi çaplarında “ilginç, anlamlı, veciz, önemli, doğru” buluyor, “kendimiz yazmışcasına” ayrıca sahipleniyor ve her birisi kendi ilgi alanında ayrı bir “kabiliyet” olan yazarlarımızla iftihar ediyoruz! Maşallah, barekallah…

Müdakkik okuyucularımız, bilhassa gazetemizden yaptığımız haftalık derlememizde baştan aşağıya belli bir ruh ve dolayısıyla belli bir kaygı olduğunu fark etmişlerdir. Bu tabiî ki şuurlu bir tercih. İstense çok değişik kombinasyonlarda çıkabilecek bu derlememizde bizim tercihimiz “Yeni As- ya”mızın hassasiyetleriyle (kırmızı çizgiler) örtüşüyor. Şahsen bunu çok önemsiyoruz!

Anladığımız kadarıyla “Yeni Asya’mızın hassasiyetlerinin ne olduğu”na gelince…

Elbette Kur’ân ve Sünnet’ten süzülen Risale-i Nurlar’ın çizdiği çerçeve, “Yeni Asya”nın dünya görüşünü şekillendirmekte. Dolayısıyla îmanî mevzular kadar içtimaî, siyasî vs. mes’elelerde Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin ortaya koyduğu düs- turlar nasıl “Yeni Asya” için değiş(tirile)mez parametrelerse, biz de şahsen “yazarlardan seçmeler” tarzımız için aynısını hissediyor ve bu konuda kendimizi “mecbur” addediyoruz.

Hakeza okuyucularımız, “yazarlardan seçmeler” derlememizde “Yeni Asya’nın şahs-ı manevî”sinin tezahür ettiğini fark ediyorlardır. Ve eminiz, her bir derlemenin son noktasında şükür ve takdir hislerini terennüm etmekten kendilerini alamayıp Kâzım Ağabey’in deyi- şiyle “dünyanın en güzel ailesi”nin bir mensubu olmakla övünç duyuyorlardır…

Son olarak belirtelim ki işimiz “fânî ve fena” şahıslarla değil, onların zihniyetleriyle—elbette “bâkî ve iyi”ye işaret etmek, “doğru ve güzel”i göstermek suretiyle!

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