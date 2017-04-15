"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 NİSAN 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

“Erdoğan, Türkiye’yi ‘tek başına’ yönetmek istiyor!”

15 Nisan 2017, Cumartesi
[Köprü yazarlarından seçmeler - 1]

* “(…)Sistemin, ‘her şeye yetkili ve her konuda sorumsuz tek adam’ rejimine dönüşmesini engellemek en önemli ihtiyaçtır. Zira ‘kimseye hesap vermeyen’ tek adam—ne kadar dirayetli ve karizmatik olursa olsun—kolay etkilenebilir, çabuk yönlendirilebilir ve hattâ kandırılabilir; daha da kötüsü, zaaflarının da etkisiyle dış güçlerce maşa yapılarak millete ihanet ettirilebilir!” (Ahmet Battal)

* “(…)Başkanlık sistemi bazı ülkelerde iyi ve başarılı olabilir; ama mevcut şartlarda Türkiye’de başkanlık sistemi hiçbir şeyi değiştiremeyecektir, hattâ sistemi daha da bozabilir! Yani Türkiye için başkanlık sistemi o kadar da gerekli ve önemli değildir…” (Ahmet Hamdi Aydın)

* “(…)Dünya genelinde özellikle ABD tarafından başarıyla uygulanan [başkanlık] sistemin[in] ABD dışındaki ülkelerde otokratik diktatörlüğe evrilmesi ‘demokrasisi eksik’ olarak tanımlanan ülkemiz için de aynı endişeleri gündeme getirmekte, Türkiye’nin bu endişeleri nasıl gidereceği merak edilmektedir…” (Editör)

* “(…)Gelişmiş ülkelerin ağırlıklı kısmı parlamenter sistemle yönetilmektedir. ABD dışında başkanlık ülkelerinin büyük kısmı ‘ekonomik gelişmişlik, hukuk, demokrasi ve siyasî haklar’ bakımından hayli düşük bir seyir izlemektedir.” (H. Emre Bağce)

* “28 Şubat sürecinde (…) İttihat ve Terakki’nin ihtilâlci ve baskıcı siyasî metodundan beslenen ve bu anlayışı devam ettiren siyasî yapılanmalar iktidara taşınmıştır; insan fıtratına ve toplumun gerçeklerine en uygun sistem ve anlayış olan ‘hürriyetçi demokrasi’ bir türlü mümkün olmamış ve bu anlayışı temsil eden Ahrarlar [ise] dışarıda kalmıştır...” (M. Ali Kaya)

* “[Ziya] Gökalp’in dünya görüşü Türkiye’de 1908’lerden 1950’lere kadar olanca ağırlığıyla devam ederken, bu tarihten sonra ise Prens Sabahattin Bey’in fikir ve dünya görüşüne doğru tedricî bir yöneliş gözlemlendi.” (M. Latif Salihoğlu)

* “(…)Erdoğan, Türkiye’yi—kendisinin ‘başkan’ olduğu bir sistem altında—(tek başına) yönetmek istiyor! [Zira] hâlihazırda ‘başkanlık’ sistemi’ üstünde ısrar eden irade, bunu özgürlük ve demokrasi için değil, fakat güç arayışının bir sonucu olarak istemektedir…” (Mustafa Erdoğan)

* “Said Nursî değil siyasî bir adem-i merkeziyet, (…) günün şartları içerisinde ‘idari adem-i merkeziyet’in gündeme getirilmesine dahi muhalefet etmiştir. (…) [Nursî,] kavmiyete/etnik kimliğe dayalı siyasî teşebbüslere, muhtariyet ve istiklâle kapı açabilecek her türlü teklife (…) esastan muhaliftir; onun fikriyatında ve düşünce yapısında ittihat daha mukaddem ve öncelikli bir yere sahiptir.” (Orhan Dindar)

* “Hukukun gerçekleştirmek istediği en önemli amacı adalettir. Eğer adalet gerçekleştirilemiyorsa ‘hukuk devleti’ değil, ‘kanun devleti’ uygulamasının olduğu rahatlıkla söylenebilir. (…) Aslında hukuk devletinin kanun devletinden farkı ‘adalet’i netice vermesidir…” (Ömer Ergün)

* “Türkiye’de Atatürk’ün vefatına kadar, hattâ 1950’ye kadar fiilî olarak bir başkanlık sistemi zaten vardı. Adı her ne kadar ‘parlamenter sistem’ olsa da fiiliyatta sistemin işleyişi ‘başkanlık sistemi’ydi. Cumhurbaşkanları tarafsız değildi, aynı zamanda parti lideriydi. Dolayısıyla başkanlık sistemi tamamen yeni bir sistem getirmek değil, daha önce de kullanılmış olan bir sistemi tekrar yürürlüğe koymaktır…” (Salih Bayram)

***

Not: Yukarıdaki tesbitler, derginin Güz 2016 tarihli sayısından derlenmiştir.

Okunma Sayısı: 201
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    46. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Oyunu kullan, sandığına sahip çık

    Yeni Asya’nın sembolik ve sayısal etkisi var

    Filistinli çocuklar için “Kudüs” oyunu

    Bu saldırı insanlık dışıdır

    Van'da hain tuzak: 2 şehit

    Altın rekor kırdı

    Davutoğlu kürsüye çıktı, ama...

    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: 'Evet' kampanyası çok zor şartlar altında yapıldı

    Akıncı Üssü iddianamesi kabul edildi

    SP'den AKP'ye çok sert 'Hayır' cevabı

    İsveçli Bakan Anna Johansson'dan takdir toplayan örnek yaklaşım...

    Titrenecek bir hukuk olan anne-baba hukuku ve 7 yaşındaki Sabbah Halil...

    10 aydır basın kartları verilmedi

    17 soru sordu, 17 defa 'neden' dedi: 'Evet' ya da 'hayır' oyunu ondan sonra kullanın

    Altan kardeşler, Ilıcak ve Dumanlı hakkında istenen cezalar belli oldu

    Kamu kurumlarına girmesi yasaklandı!

    ''ABD isterse savaşa gideriz''

    Rusya: ABD ile anlaştık

    16 Nisan'da bir ilk gerçekleşecek...

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yeni Asya’nın sembolik ve sayısal etkisi var
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adama dayalı keyfîlik rejimi
    Mağdur Kürsüsü

    30 hafta karakola imza verdi, yine de tutuklandı
    Ahmet BATTAL

    Çıkarsa hayır, inerse evet
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nurcu ve Demokrat düşmanı: Tural Paşa
    Genel

    Oyunu kullan, sandığına sahip çık
    Ali FERŞADOĞLU

    “Ümmet dalâlette birleşmez”, siyasette değil
    Genel

    Bu saldırı insanlık dışıdır
    Faruk ÇAKIR

    Darbe ihtimali sıfır olmalı
    Yasemin YAŞAR

    Cemaat olmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.