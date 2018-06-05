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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

“Farkında mısınız, dindarlar iktidarında camiler boşalıyor!”

05 Haziran 2018, Salı

28 MAYIS 2018 PAZARTESİ 

* “(…)Kötü alışkanlıklara 16 altı yıllık iktidarlarında mâni olamadığı hâlde, durmadan dinî argümanlar üzerinden ahlâkî değerlerden bahsederek (…) nabza göre şerbet vermekte mahir olan mevcut iktidar, çevresine durmadan umut vermekte de gerçekten hünerli!” (Hüseyin Gültekin)

29 MAYIS 2018 SALI 

* “Farkında mısınız, dindarlar iktidarında camiler boşalıyor! Cuma günleri camiye gelenler, homurdana homurdana hutbeleri dinliyor; zira hutbeler siyasî propaganda kürsülerine döndü, vaazlarda/hutbelerde ‘Ya bizdensiniz, bizde birlik beraberlik olursunuz veya düşmansınız!’ mesajları veriliyor!..” (Ali Ferşadoğlu)

30 MAYIS 2018 ÇARŞAMBA

* “Görünen o ki, her fırsatta halka karşı ‘demokrasi şehidi’ merhum Menderes ve dâvâ arkadaşlarının demokrasi mücadelesi ve çilesini hoyratça istimal ve istismar ile siyasî rant devşiren AKP iktidarı, —medyanın da gündeminden kaçırarak—Yassıada’yı da ‘demokrasi’ paravanında betonlaştırıp ‘rantlaştırmak’la ‘turizm ve eğlence adası’ hâline getiriyor!” (Cevher İlhan)

* “Artık MGK’yı ve ‘gizli anayasa, kırmızı kitap’ olarak ma’ruf MGSB’yi sahiplenen, ‘devlet dili’yle konuşan, terörle mücadelenin başarısını ‘etkisiz hâle getirilmiş terörist sayısı’yla ölçen, 2004 MGK kararının hedef gösterdiği cemaati ‘terör örgütü’ olarak ilân edip 28 Şubatçıların bile yapamadığı ‘antidemokratik, hukuk dışı ve insafsız’ operasyonlarla ma’sum insanların üzerine giden, ‘Atatürkçülük’ yarışını kimselere bırakmayan bir AKP var!” (Kâzım Güleçyüz)

* “‘Ne istediler de vermedik?’ diyen siyasetçiler ‘Aldatıldık!’ deyip F.Ö’cü olmaktan kurtuluyorlar; ama bu yapıya ne bir şey veren, ne de bir şey alan ve hattâ ne alma ne de verme kabiliyet ve yetkisi olmayan muhalif siyasetçiler ve partiler ‘F.Ö’ye destekçi’ diye suçlanabiliyorlar!” (Mert Gönenli)

31 MAYIS 2018 PERŞEMBE 

* “(…)AKP 2008’de kapatma dâvâsından kıl payıyla kurtulduktan sonra dinî değerleri kendi siyasetine âlet etme konusunda tamamen pervasız bir hâle gelmiştir. Üstelik bunu da ‘Ben dine hizmet için varım.’ diyerek yapmış ve dine faydadan çok zarar vermiştir…” (Ahmet Battal)

01 HAZİRAN 2018 CUMA 

* “15 Temmuz uğursuz darbe teşebbüsünden sonra dinî cemaat ve tarikatlara karşı bir tavır ortaya konuldu. ‘Diyanet teşkilâtı dinî hizmetler için yeterlidir, o onların işini yapar; cami cemaatinden başka cemaat olmasın.’ tarzında toplumda bir algı yerleştirilmek istenmektedir. Gaza gelen bir kesim, Diyanet’in dışındaki bütün dinî gruplardan nefret eder hâle getirilmiştir...” (İbrahim Ersoylu)

02 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ

* “(…)Devletin resmî ideolojisi hâline getirilen görüşler bu defa da yine Atatürkçülüğün dindar versiyonuyla korunarak devam etmektedir. Bir tek fark, ‘28 Şubat’ sürecinde (…) ‘din ve vicdan, düşünce ve fikir, basın ve ifade hürriyetleri’ alanında yaşanan hak ihlâlleri bu defa ‘15 Temmuz’ adına işlenmektedir!” (M. Ali Kaya)

03 HAZİRAN 2018 PAZAR

* “Gerçek demokrasilerde, seçmenlerin gözünde muhalifler vaatleriyle, iktidarlar ise icraatlarıyla değerlendirilir...” (Said Parlak)

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Not: Yukarıdaki tespitler, gazetemizin (yılın 22. haftasına tekabül eden) 28 Mayıs-03 Haziran 2018 tarihli nüshalarından derlenmiştir. 

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