Fuarlar ve “Lütfen bizi izlemeye devam ediniz!” çağrısı

Biliyorsunuz, Yeni Asya Nur Cemaatince 2016 yılının son demlerinde başlatılan ve 2017’nin ilk yarısına değin sürdürülen, yurt çapındaki fevkalâde hayırlı ve de güzel bildboard kampanyası bir “tesanüt ve azim” ifadesi olarak zihinlerde yerini almıştı.

Uğursuz “20 Temmuz” (2016) sürecinin ilk zamanlarında “çağın tefsiri” Risale-i Nurlar için estirilen “yasak kitap” algısını kırmak gayesiyle cemaatimiz seferber olmuş, yurdun dört bir bucağında yaptığı ilânatla âdeta Risalelerin hür ve serbest olduğunu kitlelere duyurmuştu. “Dünya bu eserleri okuyor. Ya siz?..” mesajının verildiği ilânda yanı sıra Üstad Bediüzzaman Said Nursî ve şaheseri Risale-i Nur Külliyatı resmedilmişti.

İşte, aynı muhtevalı ilânat bu sefer kitap fuarlarında “Yeni Asya Neşriyat” standlarında devam ettiriliyor ki sadece bu bile neşriyatımıza sahip çıkmayı gerekli kılıyor!

“TOKAT” KIRIĞI!

2017’nin ikinci yarısında “kitap fuarlarına iştiraki arttırma” kararı alan Yeni Asya Neşriyat, Ekim ayından itibaren sırasıyla Eskişehir, Van, Tokat ve İstanbul’daki fuarlara büyük bir istek ve coşku ile katıldı. Geniş ve görsel açıdan muhteşem standlar kurdu…

Ne yazık ki geride kalan kitap fuarı zincirinde Tokat bölümü “Yeni Asya”mız açısından üzücü biçimde sonlan(dırıl)dı… Gece yarısı gerçekleştirilen eşkıyavari “stand müdahalesi” insanlık dışıydı elbette. Hakeza saldırı adliyeye şikâyet edildi. İnşallah adalet tecelli edecek, sorumlu ve failler gerekli “cevap”ları alacaklardır; bundan hiç şüphemiz yok.

Gerçi bu “kirli” içtimaî ve siyasî iklimde gayriahlâkî etki altındaki yargı mekanizmasının bağımsız kararlar vermesi kolay değil; fakat adliye sistemimize güvenmekten başka çare bulunmuyor. Ennihayet sığınağımız “İlâhî adalet; ” O (cc) ise icap edeni yapar!

İşbu ara konuyu bağlayacak olursak, hakikatin gür sesi “Yeni Asya”mız böylesi müdahalelere pabuç bırakmayacak, hakkını da söke söke alacaktır evvelallah…

İLÂNAT SÜTUNU

İtiraf edelim ki “Yeni Asya Neşriyat” standının tam ortasına kurulan yüksek sütunun dört bir tarafındaki ilânat sizin gibi bu fakiri de fevkalâde hislendirip gururlandırıyor!

Risale-i Nurlar üzerine getirilmek istenen karanlık bulutları dağıtmak istercesine Üstadımız ve Risale-i Nur’lar ile onun nâşir-i efkârı ya da son dönemdeki tâbirle medyadaki dili “Yeni Asya”yı ilân eden o sütun muhakkak surette her kitap fuarında standımızın tam ortasında yer almaya devam etmelidir!

Yanlış anlaşılmasın, bir başka sevincimiz de Yeni Asya Neşriyat yetkili ve sorumlularını standlarda iş başında görmek… Allah biliyor ya, medya grubumuz yönetici ve yazarlarını “fuar, imza programı, panel, Risale-i Nur dersi” gibi kültürel aktivitelerde hazır bulunuyor görmek şahsen bizde gayet müsbet te’sirler uyandırıyor. İlgili muhterem zevatı cihanpesendâne hizmetlerde koştururken görmek bizi de şevklendiriyor, dâvâmıza sadâkatimizi arttırıyor.

Bilvesile hepsini tebrik ederiz!

“TA’KİP” MES’ELESİ

Köşemizin ta’kipçileri hatırlayacaktır, geçenlerde bir yazımızı “Lütfen bizi izlemeye devam ediniz!” cümlesiyle bitirmiştik. Okuyucularımız zaviyesinden “tavzih”e muhtaç gibi görünen bu cümleyi şimdi izah edebiliriz her hâlde. Bu cümle kesinlikle nâ-çîz şahsımıza müteveccih olmayıp—biz haddimizi biliriz—tamamen neşriyatımızla alâkalı bir “rica”dır. Şöyle ki “Yeni Asya Medya Grubu”nu şuurlu şekilde ta’kip eden okuyucular, akla gelebilecek her mevzuda iradî olarak yanlış yapmamıştır, yapmaz ve de yapmayacaktır…

İddialı bir hüküm oldu, fakat şahsen inandığımız bir hakikat de budur! Bütün olarak “Yeni Asya”nın neşriyatını (her türlü Risale ve kültür kitapları başta olmak üzere, gazetemiz, dergilerimiz vs.) okumayı kesenler kesinlikle bir oraya bir buraya savrulmuşlar, Risale-i Nur düsturlarına aykırı hareket eder hâle gelmişlerdir. İsteyen çevresine bi’baksın lütfen...