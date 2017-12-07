[Genç Yorum ve Bizim Aile yazarlarından seçmeler-11]

GENÇ YORUM

* “[Bir] çocuk misali insanlık, İlâhî isim, sıfat ve fiillerin rollerini çalmak ve üstlenmek istemektedir!” (Adnan Nacir)

* “Bediüzzaman (…) ‘temsilî hikâyecikler’le insan içindeki ikili karakterlerin seçimlerini karara dönüştürerek bir inanç alanı oluşturur.” (Caner Kutlu)

* “‘Lâle’ kelimesinin Arap harfleriyle yazımı ile ‘Allah’ın ism-i celâlinin aynı harflerle yazılması, bu çiçeğe ayrıca önem atfettirir…” (Duygu Yüksel & Fatma Zehra Şimşek & Esra Yavuzyiğitoğlu)

* “Maddî bir dünyada bir maddeye bağlı olarak yaşayan insanın mânâyı kavramasının yolu maddeyle kurduğu ilişkiden geçiyor. Bu bağlamda dünyevîleşme, ‘madde ile kurulan ilişkiyi mânâya götürememek’ demek. Maddeyle kurduğu ilişkide maddenin insan üzerinde hâkimiyet kurması, insanı dünyevîleştiren/maddeleştiren olgudur. Bu ilişkinin mahiyetini, dinamiklerini ve üzerinde etkisi olan faktörleri anlamak, maddeyle daha sağlıklı bir bağ kurmayı sağlayabilir…” (Melike Nursultan Üner)

* “(…)Her güzel olan şeye ‘san’at’ demiyoruz—san’atın, içinde birtakım özellikler barındırması gerekiyor! (…)Başka yerde bulamayacağınız, içinizde bir şeyleri uyandıran; insanı ‘anlamaya, düşünmeye, hissetmeye, bazen konuşmaya bazen susmaya’ zorlayan; kendi içinde bir ruhu olduğu hissedilen bir şey olmalı san’at…” (Melike Nursultan Üner & Nuriye Sultan Kostak)

* “Günümüzde dünyevîleşme ‘gizli ortak din’ hâline geldi, karşımızda ondan daha büyük düşman yok!” (Mustafa Oral)

* “Peygamberimizin muhatap olduğu ve ‘Bu âyet beni yaşlandırdı!’ dediği ‘Emredildiğin gibi dosdoğru ol!’ (Hud Sûresi: 112.) âyetinde Cenab-ı Hak, Peygamber özelinde aslında tüm mü’minleri muhatap almıştır. (…) Rabb’imizi bize ta’rif eden küllî muarrifler çokken hâlâ Onu unutur, oyalayıcı he vesata kurban gidersek eğer, korkarız ki şu âyete mazhar oluruz: ‘Allah’ı unutanlar gibi olmayın ki Allah da onlara kendi akıbetlerini unutturdu!’ (Haşr Sûresi: 19).” (Nesibe Ersoylu)

BİZİM AİLE

* “Televizyon zihnin abur cuburudur ve abur cubur kesinlikle sağlığa zararlıdır!” (Banu Arslan)

* “(…)Çörek otunun (…) mahiyetinin bilim insanları tarafından değil de sağlıkla ilgisi olmayan başka zatlarca televizyon ya da radyo gibi yerlerde açıklanması açıkçası [bir eczacı olarak] beni rahatsız ediyor ve çörek otunun kalitesini de maalesef düşürüyor!” (Betülnur Manisalı Yaşar)

* “(…)Günümüzde insanlara ne oluyor ki ‘Kadın mı erkek mi üstün?’ tartışmaları içinde cinsiyet ayırımcılığı yapıyorlar, hattâ bazen buna ‘İslâmî feminizm’ adını da takmaktan gocunmuyorlar! Feminizmin doğduğu Batı dünyasında fıtrata dönüş yaşanırken bizlerin onların beğenmeyip geri döndüğü yola hevesle koşmamız neden?..” (Yasemin Güleçyüz)

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Not: Yukarıdaki tespitler, dergilerin Kasım 2017 tarihli sayılarından derlenmiştir.