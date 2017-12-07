"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ARALIK 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

“Günümüzde dünyevîleşme ‘gizli ortak din’ hâline geldi!”

07 Aralık 2017, Perşembe
[Genç Yorum ve Bizim Aile yazarlarından seçmeler-11]

GENÇ YORUM

* “[Bir] çocuk misali insanlık, İlâhî isim, sıfat ve fiillerin rollerini çalmak ve üstlenmek istemektedir!” (Adnan Nacir)

* “Bediüzzaman (…) ‘temsilî hikâyecikler’le insan içindeki ikili karakterlerin seçimlerini karara dönüştürerek bir inanç alanı oluşturur.” (Caner Kutlu)

* “‘Lâle’ kelimesinin Arap harfleriyle yazımı ile ‘Allah’ın ism-i celâlinin aynı harflerle yazılması, bu çiçeğe ayrıca önem atfettirir…” (Duygu Yüksel & Fatma Zehra Şimşek & Esra Yavuzyiğitoğlu)

* “Maddî bir dünyada bir maddeye bağlı olarak yaşayan insanın mânâyı kavramasının yolu maddeyle kurduğu ilişkiden geçiyor. Bu bağlamda dünyevîleşme, ‘madde ile kurulan ilişkiyi mânâya götürememek’ demek. Maddeyle kurduğu ilişkide maddenin insan üzerinde hâkimiyet kurması, insanı dünyevîleştiren/maddeleştiren olgudur. Bu ilişkinin mahiyetini, dinamiklerini ve üzerinde etkisi olan faktörleri anlamak, maddeyle daha sağlıklı bir bağ kurmayı sağlayabilir…” (Melike Nursultan Üner)

* “(…)Her güzel olan şeye ‘san’at’ demiyoruz—san’atın, içinde birtakım özellikler barındırması gerekiyor! (…)Başka yerde bulamayacağınız, içinizde bir şeyleri uyandıran; insanı ‘anlamaya, düşünmeye, hissetmeye, bazen konuşmaya bazen susmaya’ zorlayan; kendi içinde bir ruhu olduğu hissedilen bir şey olmalı san’at…” (Melike Nursultan Üner & Nuriye Sultan Kostak)

* “Günümüzde dünyevîleşme ‘gizli ortak din’ hâline geldi, karşımızda ondan daha büyük düşman yok!” (Mustafa Oral)

* “Peygamberimizin muhatap olduğu ve ‘Bu âyet beni yaşlandırdı!’ dediği ‘Emredildiğin gibi dosdoğru ol!’ (Hud Sûresi: 112.) âyetinde Cenab-ı Hak, Peygamber özelinde aslında tüm mü’minleri muhatap almıştır. (…) Rabb’imizi bize ta’rif eden küllî muarrifler çokken hâlâ Onu unutur, oyalayıcı he vesata kurban gidersek eğer, korkarız ki şu âyete mazhar oluruz: ‘Allah’ı unutanlar gibi olmayın ki Allah da onlara kendi akıbetlerini unutturdu!’ (Haşr Sûresi: 19).” (Nesibe Ersoylu)

BİZİM AİLE

* “Televizyon zihnin abur cuburudur ve abur cubur kesinlikle sağlığa zararlıdır!” (Banu Arslan)

* “(…)Çörek otunun (…) mahiyetinin bilim insanları tarafından değil de sağlıkla ilgisi olmayan başka zatlarca televizyon ya da radyo gibi yerlerde açıklanması açıkçası [bir eczacı olarak] beni rahatsız ediyor ve çörek otunun kalitesini de maalesef düşürüyor!” (Betülnur Manisalı Yaşar)

* “(…)Günümüzde insanlara ne oluyor ki ‘Kadın mı erkek mi üstün?’ tartışmaları içinde cinsiyet ayırımcılığı yapıyorlar, hattâ bazen buna ‘İslâmî feminizm’ adını da takmaktan gocunmuyorlar! Feminizmin doğduğu Batı dünyasında fıtrata dönüş yaşanırken bizlerin onların beğenmeyip geri döndüğü yola hevesle koşmamız neden?..” (Yasemin Güleçyüz)

***

Not: Yukarıdaki tespitler, dergilerin Kasım 2017 tarihli sayılarından derlenmiştir. 

Okunma Sayısı: 34
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    282. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kudüs hepimizindir

    Çocukları olumsuz etkiliyor

    Hapisteki 17 bin kadın da mı?

    ''Bu karar, bizim için yok hükmündedir"

    Dünyadan Trump'a tepkiler devam ediyor: ''AB ciddi endişe duyuyor''

    Kudüs için kitlesel eylem çağrısı

    Çavuşoğlu: Kudüs İsrail'in başkenti olamaz

    Abbas: Kudüs barış kentidir ve Filistin'in ebedi başkentidir

    Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı

    Dışişleri Bakanlığı: ABD'yi hesapsızca adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz

    ByLock’tan en az 10 bin kişi mağdur

    Hem siyasi hem ekonomik stres arttı

    AKP ve MHP, yüzde 50+1’i bulamıyor

    Türkiye algısı bozuldu

    'Mukaddesatımızın sırtına inmek üzere kaldırılmış hançerdir'

    Rüşvet alan bakanların yargılanmasını kim engelledi?

    'Müslümanlara yönelik bir saldırı niteliğinde'

    NATO'dan ve Vatikan'dan Kudüs değerlendirmesi

    Çipras'tan ''darbeci askerler'' hakkında açıklama

    'Toprak kayması var; boşaltın'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hapisteki 17 bin kadın da mı?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    17-25
    Genel

    Çocukları olumsuz etkiliyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    33 idam! ‘Bir de kadın asalım’ dediler...
    Genel

    Kudüs hepimizindir
    Caner KUTLU

    İlim, sanat ve felsefenin gayesi marifetullahtır
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bediüzzaman’ı sosyal yönüyle anlamak
    Ahmet BATTAL

    Yargı ne âlemde?
    Genel

    Gençlik rüzgârı
    Naci TEPİR

    Derste öğretmenin dikkat edeceği hususlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.