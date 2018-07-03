Tespitler, gazetemizin (yılın 26. haftasına tekabül eden) 25 Haziran-01 Temmuz 2018 tarihli nüshalarından derlenmiştir.

25 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ

* “Fikirlerin bu kadar bölündüğü, ihtilâfların görünür hâle geldiği, ‘aile, komşuluk ve akrabalık’ bağlarının bu kadar zedelendiği başka bir seçim dönemi belki de olmamıştır!” (Faruk Çakır)

26 HAZİRAN 2018 SALI

* “Şeklen AKP iktidar; ama MHP koalisyon ortağı… Hem de bu ortaklık, bundan sonra ‘küçük, ama sıkı’ MHP’yi değil, ‘büyük, ama kimliksiz’ AKP’yi korkutuyor ve korkutacak!” (Ahmet Battal)

27 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA

* “‘İslâmiyet’in hâkim olması mı, yoksa Müslümanların iktidarı mı?’ sorusu cevap buluyor ki güç ve iktidar ‘İslâmiyet’ zannedilmiş!” (Ömer Faruk Özaydın)

28 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE

* “[Millet İttifakında] en dikkat çekici çıkışı yedi aylık bir geçmişi olan İyi Parti yaptı—[her şeye] rağmen yüzde 10 gibi bir oranı yakaladı. (…) Listelerinde yer verdiği DP kökenli adaylara Meclis yolunu açması ise bu partinin demokrasiye en büyük katkılarından biri oldu.” (Kâzım Güleçyüz)

* “(…)Millet olarak hâlâ âdil ve demokrat yönetimlere lâyık duruma gelemedik. İmtihan devam ediyor… Dileriz ki çok pahalıya mâl olmasın!” (Mikail Yaprak)

* “Dinsizliği siyasete âlet eden ya da dini siyasete âlet eden siyasî anlayışların doğurduğu radikalizmin ve fanatizmin bu ülkeye sunacağı hiçbir katkı yoktur!” (Yeni Asya)

29 HAZİRAN 2018 CUMA

* “(…)Ben [şahsen] âlem-i İslâm’ı,—Bediüzzaman misali—‘Demokrasinin ruhu İslâm’dan.’ deyip onu hürriyet-i şer’iyyeye vesile eden ‘bahtiyarlar’ ve ‘küfür rejimi’ deyip esaretine sebep olan ‘muzır bedbahtlar’ diye ikiye ayırıyorum…” (Şemsettin Çakır)

30 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ

* “(…)Gerçekleri ters-yüz eden ‘çelişkili çarpıtmalar, garabetli tuhaflıklar ve çarpıklıklar,’ 24 Haziran seçimlerini peşinen tartışmalı hâle getiriyor!” (Cevher İlhan)

* “‘Terör bağlantısı’ iddiasıyla kendi kafasına göre siyasetçileri cezalandırmayı plânlayan iktidar mensupları, gerçekte bu mes’elede kendileri sâbıkalıdır ve öncelikle cezalandırılması gereken yine kendileridir! Zira onlar 2009-2015 yılları arasında ‘Kürt Açılımı’ yahut ‘Çözüm Süreci’ diye isimlendirilen beş-altı yıllık zaman zarfında terör örgütlerinin bütün faaliyetlerine seyirci kaldılar. Dahası, valilere ve kaymakamlara ‘Karışmayın, ilişmeyin!’ yönünde tâlimat üstüne tâlimat verdiler. Terör örgütü de bu süre içinde yığınak yaptı, hendek kazdı, bariyer kurdu vesaire... Sonuçta, yüzlerce şehit ile binlerce insanın kanı aktı, canı yandı, evi barkı yıkıldı… Arada olup biten garabetleri ise yazıp saymaya bile gerek yok. İşte, şayet şehit cenazelerine katılmaması gerekenler varsa, öncelikle o dönemin ‘teröre seyirci’ gafil siyasîleri olmalı!” (M. Lâtif Salihoğlu)

* “Bediüzzaman Hazretleri siyaseti müspet ve menfî diye ikiye ayırmıştır. Müspet siyaset dine karışmaz; dine hizmet eder, dinî hizmetlere zemin hazırlar. Menfî siyaset ise tam tersini yapar: Dini siyasetine âlet eder, toplumun dine karşı tavır almasına yol açar, siyaseti dinsizliğe vesile kılar ve dinî hizmetlere engel olur!..” (Mehmet Çetin)

01 TEMMUZ 2018 PAZAR

* “Günümüzde İslâm dâvâsını ve dinimizi siyasete âlet edenler olsa da, gerçek Müslümanlar dini siyasete âlet etmeden siyaseti İslâmiyet’e hizmet ettirenlerdir.” (Cahit Özpınar)

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Not: Yukarıdaki tespitler, gazetemizin (yılın 26. haftasına tekabül eden) 25 Haziran-01 Temmuz 2018 tarihli nüshalarından derlenmiştir.