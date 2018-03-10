Helâl sevgi Rab için, haram sevgiyse nefis için sevmektir

Genç Yorum ve Bizim Aile yazarlarından seçmeler - 2

GENÇ YORUM

* “Sadece korkutarak eğitim/terbiye veremeyiz; bir elimizde korku, bir elimizde de hep ümit olmalı…” Ali Hakkoymaz

* “Düşünce özgürlüğü zaten her insanda vardır, zihnin çarkları hiç izinsiz dönüyordur; ifade özgürlüğüyse dilin dolanmadan söylemesiyle mümkündür.” Caner Kutlu

* “Bilim insana dair pek çok şeyi açıklasa dahi bazı hususlarda yetersiz kalır; zira gaybı yalnız Allah bilir.” Duygu Yüksel & Fatma Zehra Şimşek & Esra Yavuzyiğitoğlu

* “(…)İnsaniyetimizin hassas, çok güzel bir tarafı olan sevgi duygumuz 14 Şubatlarda dünyevîlerin oyuncağı oluyor ve bu korkunç tuzağa muhafazakârlar dahi kendilerini muhafaza edemeyerek düşüveriyor!” Feyza Yılmaz

* “Zulmedenlere (…) muhabbet değil, ancak acıyabiliriz. Ve Peygamberimizin dediği gibi affeder, Allah’a havale ederiz…”Hümeyra Titer

* “Bediüzzaman Hazretleri’nin hayatına baktığımızda, ‘Şüpheli olanı bırak, şüpheli olmayana bak.’ hadîsine ittibaen, ekmeği bile bir zaman terk edip ot ile idareye koyulduğunu tarihçe-i hayatından okumaktayız.” Nesibe Ersoylu

* “Risale-i Nur’un kavram haritası içerisinde ‘aşk’ genelde başka bir kelimeyle birlikte ve karşılaştırma hâlinde kullanılır: ‘Şefkat…’ Hattâ ‘aşk’ hakkındaki izahlar ‘şefkat’ kavramını anlamak ve tanımlamak içindir, dahi diyebiliriz.” Nuriye Sultan Kostak

* “Helâl sevgi Rab için (…), haram sevgiyse ene/ben/nefis için sevmekti[r].” Şükrü Kalı

BİZİM AİLE

* “Sadece çalışan değil, tüm anne-babaların akşam çocuklarıyla birlikte ‘kaliteli vakit’ geçiriyor olmaları oldukça mühim! ‘İlgilenilmek,’ çocuklar için yemek yemek, su içmek kadar önemli bir eylemdir. (…) Çocuklarla vakit geçirirken iş, TV vb. başka işlerle ilgilenmiyor olmak, kaliteli vakit geçirmenin önemli bir detayıdır.” Banu Arslan

* “(Bediüzzaman Said) Nursî, ‘velî padişah’ derecesinde gördüğü Sultan II. Abdülhamid’in şahsiyetini değil, bilhassa siyasetini tenkit etmiş ve bu tenkidinden asla nedamet etmemiştir. Bazılarının delilsiz ve desteksiz iddiaları gibi, şayet bir ‘geri adım’ söz konusu olsaydı, Bediüzzaman bilhassa ‘Münâzarât,’ ‘Sünûhat’ ve ‘Divan-ı Harb-i Örfî’ isimli eser(ler)inde onun devr-i siyasetini ‘hafif istibdat’ şeklinde ifade edip aynen neşrettirmezdi…” M. Latif Salihoğlu

* “Dünyadaki hiçbir katkı maddesi sigaranın zararının yanına bile yaklaşamazken, ‘sınırları olmasına, kabul görmesine ve de denetlenmesine’ rağmen itibarları sigaradan kötüdür!” Nurcanan Akbaş Aydın

* “Ana okullarındaki çocukların ellerine mini boy modern çamaşır suları, (yani) ‘antibakteriyel deterjan’lar tutuşturuldukça çocuklar daha çok hasta olmaya başladılar!" Yeşim Akkaya

* “Belki de dünya var olduğundan beri hiçbir devirde hiçbir kadın, Asr-ı Saadet’te yaşayan kadınlar kadar rahat ve huzurlu yaşamamış, hiçbir toplumda kadınlar bu devirdeki kadar el üstünde tutulmamıştır. Fakat Hz. Peygamber (asm) devrinden sonra her ne kadar kadınları eve kapatıp her türlü imkânları kısıtlayan, eğitimlerini ve gelişmelerini engelleyen toplumlar olsa da, daha sonra bu düşünce aşılmış ve günümüzde de artık kadınlara hak ettikleri hayat hakkı verilmiştir.” Zeynep Akbudak

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Not: Yukarıdaki tesbitler, dergilerin Şubat 2018 tarihli sayılarından derlenmiştir.